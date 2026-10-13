El relato de la Resistencia yemení sobre la negación de la realidad por parte de Riad: ¿por qué rechazó Saná la mediación y el alto el fuego temporal?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Mohammed al-Bukhaiti, miembro del buró político de la Resistencia yemení, subrayó que Saná acoge, por principio, cualquier mediación para poner fin a la escalada de tensión con Arabia Saudí; no obstante, esta acogida está condicionada al cese de las agresiones y al levantamiento del asedio integral contra Yemen.

A continuación, desveló el fracaso de los esfuerzos de Arabia Saudí, a través de Teherán, para lograr un alto el fuego temporal de entre dos semanas y un mes. Atribuyó la causa de este fracaso a la negativa de Saná a aceptar soluciones incompletas y parciales, y acusó a Riad de negar su papel principal como una de las partes centrales implicadas en la guerra.

Al-Bukhaiti declaró: las demandas de Saná incluyen poner fin a la guerra y levantar el asedio por ambas partes. La mediación de Irán fracasó porque Arabia Saudí niega la realidad. El liderazgo saudí movilizó primero una amplia coalición militar internacional para organizar y dirigir las agresiones y el asedio contra Yemen, y ahora dice al mundo: «¡No somos parte de este conflicto!». Lo más extraño es la pretensión de Arabia Saudí de desempeñar el papel de mediador para detener esas mismas agresiones y ese mismo asedio que ella misma encabeza; esto no tiene ninguna lógica.

Según los medios yemeníes, añadió: el liderazgo saudí también ignora que poner fin a la guerra y al asedio por ambas partes se ha convertido ahora en un interés común entre Yemen y Arabia Saudí, e incluso constituye un interés aún mayor para la propia Arabia Saudí.

Desde la tregua de la ONU en Yemen en 2022, y para la aplicación del acuerdo de la «hoja de ruta», en el que Arabia Saudí se había comprometido a poner fin a la agresión y al asedio y a resolver el expediente humanitario derivado de la agresión, reinó una calma relativa. La nueva situación surgió después de que Riad lanzara ataques contra el Aeropuerto Internacional de Saná para impedir el aterrizaje de un avión en dicho aeropuerto.

Saná ha declarado que Arabia Saudí ha llevado a cabo, desde principios de septiembre, más de 2.170 intensos ataques aéreos contra la capital y diversas provincias de Yemen, como Saada, Taiz y Hajjah. Esto ocurre mientras las restricciones impuestas a los aeropuertos y puertos continúan.

En respuesta a estas agresiones, el Ejército yemení también anunció que activa la ecuación «asedio contra asedio y escalada contra escalada» y que aplica la prohibición total del tráfico aéreo y marítimo para los buques y vuelos vinculados a Arabia Saudí.

El banco de objetivos de Saná incluyó ataques contra las instalaciones petroleras y vitales de la compañía saudí Aramco en Riad y en la región de Al-Sharqiya, siendo el último caso la fábrica de Tanajib y la estación de Shaqdam, con el empleo de drones y misiles balísticos. Los aeropuertos saudíes también fueron blanco de ataques directos, el más destacado de los cuales fue un reiterado ataque selectivo que condujo a la suspensión de vuelos y al cierre total del Aeropuerto Internacional Rey Jalid en Riad y del Aeropuerto Rey Fahd en Damam.

La ecuación que Saná ha trazado, es decir, «asedio contra asedio y escalada contra escalada», se mantendrá vigente hasta que Riad esté dispuesta a aceptar su verdadero papel y a poner fin a la agresión y al asedio.