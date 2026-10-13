Qaribabadi: Irán apoya la diplomacia, pero está listo para defenderse

En declaraciones a la cadena Al Arabi, Qaribabadi señaló que Teherán está ultimando su respuesta a las observaciones y puntos de vista de la parte estadounidense sobre el plan presentado por Irán en Nueva York, y que comunicará su posición final a través de los mediadores tras las consultas pertinentes. El diplomático subrayó que Irán sigue dispuesto a la diplomacia siempre que lo que se plantee sea “real y que nunca ha escatimado esfuerzos en el diálogo con ninguna parte”.

El vicecanciller añadió que la disposición de Irán para defenderse y combatir no es menor que su voluntad de negociar, y que la continuidad de su participación en las conversaciones demuestra su flexibilidad política y su compromiso con la vía diplomática, por lo que Estados Unidos también debe volver al cumplimiento de sus obligaciones.

Qaribabadi dio énfasis en que, mientras Washington haya violado plenamente todos sus compromisos, no debe esperarse que Irán muestre mayor flexibilidad al respecto.