Muqtada al-Sadr a las autoridades de Bakú: Aprendan la lección / La prohibición del hiyab es un acto «propio de Daesh»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Muqtada al-Sadr, líder de la Corriente Sadrista de Irak, en reacción a la prohibición de los símbolos islámicos en las escuelas de la República de Azerbaiyán, calificó esta decisión de «extremismo secular» y advirtió de que tales medidas conducirán a la intensificación del extremismo en ese país.

Al-Sadr, en un comunicado en el que se refirió a la decisión de las autoridades de la República de Azerbaiyán de prohibir el hiyab, subrayó: «No interfiero en los asuntos internos de este país musulmán, pero nosotros, como quienes ordenan el bien y prohíben el mal, somos responsables ante Dios de advertir, expresar nuestra opinión y aconsejar».

Añadió: «Sí, tales decisiones significan un extremismo secular, equivalente al extremismo de Daesh». El líder de la Corriente Sadrista advirtió: «Estas decisiones activan el extremismo en su país, que esperamos sea un modelo de moderación y equilibrio, lo fomentan y lo avivan».

Al-Sadr, en otro pasaje, criticó la concepción que las autoridades seculares tienen del secularismo y declaró: «Es extraño que los seculares piensen que el secularismo significa enemistad y oposición a la islamización y a la legislación basada en el islam, cuando el secularismo debería fundamentarse en la libertad y en la no injerencia en las libertades personales».

Al rechazar la idea de que la prohibición del hiyab pueda conducir a la secularización de la sociedad y a la liberación de las mujeres de las restricciones en materia de vestimenta, subrayó: «Si piensan que la decisión de prohibir el hiyab será una puerta hacia la secularización de la sociedad y hacia la liberación de las mujeres de las ataduras de la vestimenta y del hiyab, están equivocados».

Al-Sadr continuó: «La prohibición del hiyab, por un lado, tendrá un efecto positivo en las mujeres castas al animarlas a llevarlo y, por otro, hará cautivos de las pasiones y los placeres mundanos a quienes sigan esta decisión. Asimismo, esta decisión aumentará el dominio de Occidente e Israel sobre su país».

El líder de la Corriente Sadrista describió esta medida como una «decisión política» y escribió que fue adoptada con el objetivo de «apartar al islam moderado y consolidar el control de los seculares sobre el Estado».

Al aludir a la experiencia de otros países, añadió: «Alcanzar ese objetivo es solo una ilusión; del mismo modo que algunos países antes que ustedes, como Túnez, recorrieron este camino al prohibir el hiyab, el ayuno y asuntos similares. Turquía también adoptó medidas en este ámbito, pero, con el aumento del número de mujeres con hiyab, levantó estas prohibiciones».

Al-Sadr, para concluir, se refirió al aumento del número de mujeres con hiyab tras la imposición de restricciones en otros países, exhortó a las autoridades de la República de Azerbaiyán a aprender la lección de la experiencia de otros países y subrayó que no deben ignorarse las consecuencias de tales decisiones.



