Hostilidad contra el hiyab en Azerbaiyán: ¡nuestro silencio no es admisible!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Una nueva ronda de confrontación del Gobierno de la República de Azerbaiyán con los valores de la mayoría shií de este país se ha convertido en estos días en la noticia social más importante de la región y del mundo islámico. La imposición de nuevas normativas sobre la vestimenta en las escuelas, coincidiendo con las primeras semanas del curso escolar, impidió la asistencia a clase de cientos de alumnas y docentes con hiyab. Esta situación tuvo una repercusión inmediata en la región y en el mundo, y suscitó numerosas reacciones.

La reacción exterior más importante provino de Turquía, aliado, amigo y socio estratégico de la República de Azerbaiyán. Oktay Saral, asesor principal del presidente de Turquía, calificó estas restricciones de «inaceptables» y pidió a Bakú que «corrija su error de inmediato». Incluso Kemal Kılıçdaroğlu, líder del mayor partido secular y laicista de Turquía, que se cuenta entre los opositores al Gobierno islamista de Erdogan, pidió que Azerbaiyán no repita el error cometido por Turquía en la cuestión del hiyab.

En este contexto, musulmanes de Estambul, la ciudad europea de Turquía, se concentraron frente al consulado de la República de Azerbaiyán en dicha urbe y corearon: «El hiyab es la identidad de la mujer musulmana».

Mahmut Arıkan, líder del veterano Partido de la Felicidad (Saadet) de Turquía, en una carta abierta a Ilham Aliyev, recordando la amarga experiencia del 28 de febrero en Turquía y del golpe de Estado en ese país, describió la prohibición del hiyab como una «herida profunda en las conciencias».

Por el contrario, el partido gobernante «Nuevo Azerbaiyán» de la República de Azerbaiyán reaccionó ante estas críticas y, subrayando el carácter secular del país, pidió a las autoridades turcas que no interfieran en los asuntos internos del mismo. Este partido advirtió de que el uso instrumental de la cuestión del hiyab puede dañar las relaciones bilaterales. En realidad, al igual que Turquía, las autoridades de la República de Azerbaiyán también respondieron a Ankara recurriendo a un cauce no oficial.

En el mundo del Shiísmo, hasta el momento, Sayyid Muqtada al-Sadr, líder del Movimiento Sadrista de Irak, ha condenado las acciones de la República de Azerbaiyán, lo cual es digno de elogio. En el Irán islámico, que mantiene la mayor afinidad religiosa y cultural con el pueblo de la República de Azerbaiyán, hasta ahora no se ha producido ninguna reacción oficial ni extraoficial digna de mención.

La realidad es que el comportamiento rencoroso del Gobierno de Ilham Aliyev en los asuntos relacionados con el Shiísmo y con Irán ha generado entre algunos dirigentes iraníes la preocupación por la forma en que ese país reaccionaría ante una advertencia procedente de la República Islámica.

En un momento en que Irán se encuentra en una gran guerra con Estados Unidos e Israel, la Casa Blanca persigue una política de bloqueo marítimo y terrestre de Irán, y el Gobierno de Bakú ha mostrado en repetidas ocasiones su rencor cerrando las rutas de tránsito y dejando varados tras las fronteras a miles de vehículos y conductores iraníes, es natural que esperar una reacción directa y oficial no parezca muy razonable; sin embargo, no existe ningún obstáculo ni consideración que impida las reacciones populares y extraoficiales.

Por ello, la mejor medida en estas circunstancias es el apoyo del pueblo y de los shiíes a la exigencia del hiyab en Azerbaiyán. Del mismo modo que, durante la guerra de Azerbaiyán con Armenia, librada con el argumento de recuperar los territorios azeríes, casi todos los círculos religiosos y sociales relacionados con el asunto, como los imames de la oración del viernes de las ciudades de población túrquica de Irán y figuras de Ardabil, de las provincias de Azerbaiyán e incluso de Zanjan, respaldaron el derecho de la República de Azerbaiyán. Incluso el Líder mártir de la Revolución, en uno de sus discursos, apoyó el derecho de la República de Azerbaiyán y, al mismo tiempo, recordó el respeto a los derechos de los armenios.

Ahora es conveniente que las capacidades populares de las provincias vecinas de la República de Azerbaiyán, y en concreto de Ardabil y Azerbaiyán Oriental, entren en escena y expresen su apoyo a los derechos de los shiíes de Azerbaiyán. En este ámbito, el papel de algunos imames de la oración del viernes queridos por la población de esas zonas es muy importante y deben recibir respaldo. El Gobierno de Bakú ha demostrado que le preocupa enormemente la influencia de las palabras y la popularidad de las personalidades religiosas azeríes de Irán dentro de la República de Azerbaiyán.

En el ámbito de la diplomacia no oficial, merece ser estudiado el aprovechamiento de la buena relación entre la hija del presidente de la República Islámica de Irán, la señora Pezeshkian, y la hija de Ilham Aliyev, quienes también pueden conversar entre sí en idioma azerí. El estimado hijo del presidente, que presta servicio como asesor en la Oficina de la Presidencia y es activista en el espacio virtual, puede, con un mensaje en idioma azerí con la grafía en uso en ese país, aumentar el prestigio del doctor Pezeshkian.

En cualquier caso, se puede actuar con inteligencia y lograr reacciones influyentes ante la situación de los shiíes de la República de Azerbaiyán. Las autoridades de Bakú sufren una gran ilusión y ansiedad respecto al papel de Irán y, incluso en esta misma crisis del hiyab, consideran a Irán responsable de sus problemas y decisiones, y lo han insinuado de forma implícita.

Debe saberse que, con su reciente acción, la República de Azerbaiyán ha puesto el pie en un pantano en el que antes ya lo pusieron gobiernos más grandes y más fuertes que él en la región, sin que pudieran salvarse de él.