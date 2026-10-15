Profesores y alumnos protestan en Madrid por la educación pública

Profesores y estudiantes salieron a las calles de Madrid, la capital de España, en el marco de una huelga indefinida y altamente perjudicial que azota el sector de la educación pública de la región, según informaron medios locales el miércoles.

La huelga, que comenzó el miércoles, involucra a unos 65 000 profesores de escuelas públicas, y los sindicatos exigen salarios más altos, clases con menos alumnos, reducción de las horas lectivas y una mayor inversión en infraestructura escolar.

Se reportan enfrentamientos y arrestos

Las tensiones se intensificaron a primera hora del miércoles cuando estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Rey Juan Carlos levantaron barricadas, interrumpiendo las actividades en el campus.

Según el relato facilitado, se produjeron enfrentamientos en el campus de Ciudad Universitaria después de que la policía antidisturbios interviniera para despejar los bloqueos.

Al menos cinco personas fueron arrestadas y siete resultaron heridas, entre ellas varios agentes de policía, según informaron funcionarios regionales. Políticos de la oposición de izquierda criticaron la respuesta policial, acusando a los agentes de usar fuerza excesiva contra los estudiantes manifestantes.

La interrupción también se extendió al centro de la ciudad, donde los bloqueos matutinos realizados por educadores de guarderías paralizaron temporalmente el tráfico a lo largo del Paseo de la Castellana, un importante corredor financiero y de transporte.

Los sindicatos exigen salarios más altos y clases más pequeñas

Los sindicatos afirman que el sistema regional de educación pública sufre de una financiación insuficiente crónica y de escasez de personal.

Entre sus demandas se incluye limitar el tamaño de las clases a 13 alumnos en las guarderías, 15 en las escuelas primarias y 20 en las escuelas secundarias.

También solicitan un aumento salarial mensual neto de 600 euros (670 dólares), argumentando que los profesores necesitan un sueldo más alto para compensar la inflación y equiparar los salarios a los de otras regiones españolas.

Otras demandas incluyen la reducción de las horas lectivas semanales a 22 en la educación primaria y a 17 en la secundaria, la ampliación de los recursos para la educación especial y la inversión en la modernización de los sistemas de climatización en los edificios escolares antiguos.

El gobierno regional rechaza las demandas

Por su parte, la ministra regional de Educación, Mercedes Zarzalejo, calificó la medida de políticamente motivada, mientras que los funcionarios del gobierno afirmaron que las demandas financieras de los sindicatos eran inviables e inalcanzables dentro del marco presupuestario actual.

Las autoridades han impuesto requisitos mínimos de servicio para garantizar que las escuelas permanezcan abiertas para su supervisión durante la huelga.

Sin embargo, los sindicatos se han comprometido a continuar la huelga indefinidamente hasta que el gobierno regional acepte establecer un marco de negociación formal.

La disputa ha intensificado la presión sobre la administración regional, ya que los educadores exigen mejoras en las condiciones laborales, la plantilla de personal y la financiación de la educación pública.