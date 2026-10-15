Miles se manifiestan en Colombia contra gobierno de De la Espriella

Miles de personas, incluidos sindicatos, comunidades indígenas y estudiantes, se manifestaron el miércoles contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella en Bogotá y otras principales ciudades de Colombia con cánticos y consignas que van desde el rechazo al presidente derechista hasta la intervención de Estados Unidos y el apoyo a Palestina.

La protesta contra el Gobierno fue convocada por líderes de la oposición y diversos colectivos en rechazo a las políticas económicas, sociales y de orden público del gobierno y se produjo apenas un día después de que De la Espriella firmara el decreto que pretende restringir la protesta social.

Además, los manifestantes rechazan el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, rotas durante el mandato de Gustavo Petro, y los acercamientos con el gobierno de Donald Trump que consideran un riesgo para la soberanía.

Los manifestantes ondearon banderas palestinas y quemaron una gran bandera de Estados Unidos en Bogotá. “No al intervencionismo norteamericano”, “Fuera sionistas, fuera gringos, fuera Abelardo”, se lee en los carteles.

Desde la toma de posesión presidencial el 7 de agosto, el nuevo Ejecutivo colombiano ha profundizado un vergonzoso viraje diplomático para alinearse con los intereses del régimen israelí y del imperialismo estadounidense.