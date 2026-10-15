Nicaragua rechaza aceptar a la embajadora de Estados Unidos

Citando al portal Infobae, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, declaró que la negativa de Nicaragua a aceptar a Natasha Franceschi, propuesta por la Administración de Donald Trump para ocupar el cargo de embajadora en ese país, demuestra una “falta total de voluntad para iniciar un diálogo diplomático constructivo”.
En respuesta a esta decisión, Washington llamó a consultas a Elias Baumann, encargado de negocios de Estados Unidos en este país latinoamericano.
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