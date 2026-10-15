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Nicaragua

Nicaragua rechaza aceptar a la embajadora de Estados Unidos

15 octubre 2026 - 11:23
Código de noticia: 1878431
fuente: irna
Nicaragua rechaza aceptar a la embajadora de Estados Unidos

Después de que Nicaragua se opusiera al nombramiento de la embajadora propuesta por la administración Trump, Estados Unidos retiró a su encargado de negocios del país, cortando así el último puente diplomático oficial entre ambas partes.

Citando al portal Infobae, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, declaró que la negativa de Nicaragua a aceptar a Natasha Franceschi, propuesta por la Administración de Donald Trump para ocupar el cargo de embajadora en ese país, demuestra una “falta total de voluntad para iniciar un diálogo diplomático constructivo”.

En respuesta a esta decisión, Washington llamó a consultas a Elias Baumann, encargado de negocios de Estados Unidos en este país latinoamericano.

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