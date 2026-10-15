Explota una fábrica de la empresa estadounidense Intel en Israel

Según informaciones difundidas por medios israelíes, una explosión registrada este miércoles en la fábrica Fab 28 de Intel, situada en el parque industrial de Rabin, en la ciudad de Kiryat Gat, en el sur de los territorios ocupados, ha dejado tres trabajadores heridos, dos de ellos en estado grave.

La Policía israelí ha señalado que la causa preliminar de la explosión fue la detonación de un cilindro de gas, mientras que las autoridades investigan una posible fuga de sustancias peligrosas. El incidente provocó un incendio y los equipos de emergencia trabajan para controlar las llamas y localizar el origen de una posible fuga química.

La explosión se ha producido mientras el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, visitaba Kiryat Gat. El alcalde de la localidad ha pedido a los residentes que eviten acercarse a la zona.

Importancia estratégica de la fábrica de Intel en la economía de Israel

La fábrica de la empresa de telecomunicaciones Intel en Kiryat Gat, en la Palestina ocupada y conocida como ‘Fab 28’, es una de las instalaciones de producción más importantes de esta empresa estadounidense fuera del país norteamericano.

Esta compañía, que comenzó a funcionar en 1996, produce chips semiconductores para servidores, estaciones de trabajo y ordenadores personales, se considera uno de los pilares fundamentales de la industria de semiconductores del régimen sionista.

Según las estadísticas oficiales, desde el inicio de sus operaciones hasta 2023, Intel Israel ha exportado más de 86 000 millones de dólares y ha representado de forma constante entre el 3,5 % y el 5,5 % del total de las exportaciones del régimen sionista, sin incluir los diamantes.

La fábrica de Intel en Kiryat Gat es una de las instalaciones de producción de chips más importantes de Intel fuera de Estados Unidos y constituye un pilar de las exportaciones tecnológicas del régimen sionista, hasta el punto de representar aproximadamente entre el 3 % y el 3,5 % de sus exportaciones anuales y cerca del 1,75 % de su producto interior bruto (PIB).

Sin embargo, Intel ya se enfrentaba a una grave crisis en los territorios ocupados antes del incidente de este miércoles.

Medios hebreos han informado que al menos tres personas resultaron gravemente heridas en una explosión en la fábrica de Intel.

La guerra israelí contra la Franja de Gaza, involucró a Intel en la campaña de boicot y las presiones internacionales, afectado a una parte de su plantilla que presta servicio en el ejército del régimen sionista. La economía de este régimen se ha contraído aproximadamente un 20 % desde el inicio de la guerra de Gaza. A escala mundial, los ingresos de Intel también cayeron de 78 000 millones de dólares en 2020 a 53 000 millones en 2023, y la empresa sufrió cuantiosas pérdidas.

En Kiryat Gat, el número de empleados se ha reducido de unos 5000 a 4000, y se han publicado informaciones sobre el despido de otros 800 trabajadores e incluso sobre la posibilidad de cerrar completamente la fábrica. El proyecto de ampliación de la fábrica, valorado en 25 000 millones de dólares, también se paralizó en junio de 2024, y el régimen sionista canceló una ayuda financiera de 1300 millones de séqueles (unos 425 millones de dólares). El número de trabajadores contratados para el proyecto ha pasado de 5500 a unos 2000.