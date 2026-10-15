Un día más de violaciones continuas del alto el fuego en Gaza: 26 ataques en una jornada y la detención de 8 palestinos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En las primeras horas de hoy, jueves, el alto el fuego fue violado en la Franja de Gaza por el día 371 consecutivo. Estas violaciones incluyeron bombardeos de artillería y aéreos, disparos y operaciones de voladura de edificios.

El ejército del régimen sionista llevó a cabo dos operaciones en las zonas del noreste de la ciudad de Gaza y, en otra operación, atacó los restos de las viviendas de los ciudadanos en el este de la ciudad de Beit Lahia.

El ejército del régimen sionista también hizo explotar un robot cargado con explosivos en el este de Yabalia, y los cazas de este régimen atacaron una vivienda destruida en el barrio de al-Tufah. Además, las fuerzas de ocupación volaron y atacaron viviendas y tiendas de campaña de desplazados en Rafah, Jan Yunis y el campo de refugiados de al-Maghazi.

Estas agresiones continúan en un momento en que, el miércoles, el régimen sionista cometió 26 violaciones del alto el fuego, que causaron el martirio de 5 ciudadanos y heridas a otros. Todo ello ocurre mientras Tel Aviv sigue sin cumplir los acuerdos e ignora la «hoja de ruta» anunciada el 31 de julio de 2026, que los grupos palestinos han aceptado.

En Cisjordania, las fuerzas del régimen sionista llevaron a cabo esta madrugada ataques y detenciones masivas que culminaron en el arresto de al menos 8 palestinos, en su mayoría prisioneros liberados. Entre los detenidos se encuentran la señora Umm Ahmad Sawafta, de la ciudad de Nablus, así como 7 prisioneros liberados y otro ciudadano en Qalqilya. Estos ataques fueron acompañados de incursiones en las viviendas de los ciudadanos en la ciudad de Barqa y en la ciudad de Yatta.

En este contexto, el Centro Palestino de Estudios de Prisioneros informó de que en septiembre pasado se produjeron 530 detenciones, entre ellas las de 39 niños y 15 mujeres, y de que un prisionero también ha sido martirizado en las cárceles del régimen sionista.

En respuesta a estas agresiones y a los ataques de los colonos sionistas, el Centro de Información Palestino «Mu’ti» informó del registro de 21 operaciones de resistencia y enfrentamiento en las últimas 48 horas en las provincias de Yenín, Nablus, Ramala y al-Bireh, Salfit, Qalqilya y Hebrón.