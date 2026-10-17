“La guerra de Irán ya nos ha costado más de 100 000 millones de euros y no llevamos ni un año de guerra. 100 000 millones de euros. Esa es la factura”, declaró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión del Consejo Europeo en Bruselas celebrado el jueves.

Para dimensionar el impacto económico, explicó que ese coste equivale a casi el doble de lo que la Unión Europea (UE) destina anualmente a la Política Agrícola Común (PAC). Asimismo, sostuvo que quienes se opusieron a la guerra tenían razón desde el principio, tanto por razones de derecho internacional y respeto a los derechos humanos como por sus consecuencias económicas y sociales para la población europea.

“Los que alzamos la voz contra la guerra teníamos razón cuando dijimos NO a la guerra. [...] Sabíamos que la factura la iba a terminar pagando la gente de a pie.”, escribió Sánchez el viernes en su cuenta de la red social X. “Ahora, toca poner fin a este desastre”, añadió.

Por otra parte, destacó que el Parlamento español aprobó un paquete de ayudas por valor de más de 12 000 millones de euros para aliviar la presión económica sobre los ciudadanos.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una guerra de agresión no provocada contra Irán, en la que asesinaron al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, así como a altos funcionarios militares iraníes. Los agresores también atacaron escuelas, lugares históricos e infraestructuras civiles del país persa.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes lanzaron varias oleadas de ataques de represalia contra bases militares estadounidenses en la región y objetivos militares del régimen de Tel Aviv en los territorios ocupados.

Irán también cerró el estrecho de Ormuz en respuesta a la agresión estadounidense-israelí, impidiendo que buques estadounidenses y de sus aliados transitaran por esta estratégica vía marítima.

La medida provocó un importante aumento de los precios del petróleo y la energía en todo el mundo.

Tras la firma del memorando de entendimiento de Islamabad (MdE), Teherán reabrió el estrecho de Ormuz. Sin embargo, después de que EE.UU. incumpliera el acuerdo al imponer un bloqueo a los puertos iraníes y reanudar sus agresiones contra el país persa, las Fuerzas Armadas de Irán volvieron a cerrar este corredor marítimo.