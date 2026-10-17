Revelan la tortura de los clérigos detenidos en Baréin; ¡el «Sheij Sanqour» permaneció de pie una semana con los ojos vendados!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Fuentes en Baréin han sacado a la luz el juicio secreto a los clérigos detenidos y el proceder criminal de los aparatos de seguridad y judiciales de este país. Según la información difundida sobre el juicio y la tortura del Sheij Muhamad Sanqour, profesor de Dars al-Jarij de 58 años, este fue obligado a permanecer de pie durante una semana entera con los ojos vendados, y su estado físico se ha agravado de forma severa.

En el tribunal, el Sheij Sanqour respondió únicamente a tres preguntas, pero después se encontró con un acta de varias decenas de páginas que contenía preguntas fabricadas que nunca se le habían formulado.

El portal informativo Mirat al-Bahrain escribió al respecto: la pregunta que plantea este informe es qué gana el gobierno ejerciendo presión y tortura sobre clérigos religiosos que no tienen más arma que su conocimiento y su creencia pacífica. ¿Qué obtiene de hostigar a sheijs de esta edad? ¿Acaso el objetivo principal es quebrar su ánimo?

Este portal añadió: el maltrato a los presos políticos y a los clérigos religiosos en Baréin ha sido siempre notorio. Con este método, el gobierno ha acumulado para sí una reputación infame entre los países civilizados que siempre hablan de su nivel de respeto a los derechos humanos y a los prisioneros.

Mirat al-Bahrain subrayó: estos datos muestran hasta qué punto se desatiende la dignidad humana, y cómo el poder judicial ha dejado de ser un instrumento para hacer realidad la justicia y se ha convertido en un medio de cobertura legal para un acoso político y religioso. Cuando al acusado se le priva de las garantías de defensa más elementales y surgen dudas sobre las actas de interrogatorio y su contenido, no estamos ante un juicio normal. Este procedimiento requiere una investigación independiente y que sus responsables rindan cuentas.

La pregunta fundamental es: ¿qué hay en la persona de un clérigo que atemoriza al gobierno hasta el punto de someterlo a tal presión? ¿Acaso los clérigos que gozan de una posición religiosa y social entre la gente se han convertido en una amenaza únicamente por su adhesión a sus posturas y a su identidad religiosa? ¿Por qué el gobierno los trata con rencor y no con tolerancia? Y, lo que es más importante: si el gobierno está seguro de la corrección de sus actuaciones y de la justicia de sus acusaciones, ¿por qué mantiene el juicio en secreto y no admite la supervisión pública?

Mirat al-Bahrain añadió: el hecho de convertir a los clérigos en objetivo no se limita a sus cuerpos, que se desgastan en prisión, sino que alcanza también su posición religiosa y a la amplia comunidad que los considera su referente científico y espiritual. Aquí, la cuestión trasciende los límites de un detenido y de su caso, y se convierte en una prueba del grado de respeto del gobierno a la libertad de creencia y de expresión, y al derecho de la sociedad a preservar a sus figuras religiosas lejos de la intimidación y la humillación.

Este portal informativo subrayó: un gobierno que cree que, al someter a los clérigos, somete a la sociedad, y que, al desgastar sus cuerpos, silencia sus voces, comete un grave error político y moral. La coacción y la tortura no convencen a nadie. Los juicios sobre los que existen serias dudas tampoco otorgan credibilidad al gobierno; al contrario, lo enfrentan a interrogantes aún más serios sobre la verdad de lo que ocurre en el interior de sus instituciones.

Para concluir, Mirat al-Bahrain recalcó: el Sheij Muhamad Sanqour y los demás clérigos detenidos no están fuera del círculo de los derechos humanos, y las garantías de la justicia no se les pueden retirar por ser shiíes o por mantener posturas que no complacen al poder. La opinión pública tiene derecho a conocer la verdad, y los responsables están obligados a esclarecer las condiciones de su detención, garantizar su salud física y psíquica, celebrar juicios públicos y justos, e investigar cualquier alegación documentada sobre tortura o manipulación de las actas de interrogatorio.