Asciende a 20 el número de mártires y heridos por el ataque contra zonas residenciales de Yemen

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Al Masirah informó de que, tras el ataque aéreo de Arabia Saudí con bombas de racimo contra las viviendas de los ciudadanos en la provincia yemení de Dhamar, el número de mártires y heridos ha aumentado a 20 personas.

Según este informe, los aviones saudíes, mediante bombas de racimo, atacaron viviendas residenciales en las aldeas de Al Ar y Barza, situadas en la zona de Qa al Haql, en el distrito de Dawran Anis, de la provincia de Dhamar.

El corresponsal de Al Masirah en Dhamar anunció que, a raíz del ataque, inicialmente dos personas murieron como mártires y otras 12 resultaron heridas, entre ellas cinco niños y tres mujeres. Asimismo, una de las mujeres heridas sufrió un aborto a causa del ataque.

Posteriormente, el corresponsal informó de un aumento en el número de víctimas y señaló que, en total, tres niños perdieron la vida y otros 17 civiles, entre ellos siete niños y tres mujeres, resultaron heridos; de este modo, el número de muertos y heridos asciende a 20 personas.

Según lo comunicado por el corresponsal de Al Masirah, las bombas de racimo dañaron tres viviendas residenciales y destruyeron también el sistema de energía solar de una de las granjas. Igualmente, varias cabezas de ganado murieron o resultaron heridas.

Al Masirah, para concluir, calificó este ataque como muestra de la continua intensificación de las acciones militares de Arabia Saudí contra los civiles yemeníes y afirmó: el uso de este armamento tiene como objetivo hacer retroceder al pueblo yemení de sus posturas a favor de la independencia y de la reivindicación de sus derechos.