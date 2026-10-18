Mensaje de felicitación por el título mundial del equipo nacional de lucha grecorromana sub-23

El texto del mensaje del Líder de la Revolución Islámica es el siguiente:

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

Felicito al equipo nacional de lucha grecorromana sub-23 de Irán por su campeonato (1) en el mundial sub-23 celebrado en Estados Unidos, y hago extensiva mi felicitación a estos campeones que nos llenan de orgullo, a sus esforzados entrenadores y a todo el pueblo iraní.

El brillo de los jóvenes de la patria, el ondear de la bandera de Irán, que infunde entusiasmo, y la resonancia del himno nacional de la República Islámica en diversos escenarios son el reflejo de las esperanzas que la nación deposita en sus jóvenes en el camino hacia un futuro brillante y glorioso.

La buena súplica de este servidor acompaña en su camino a todos los jóvenes del orgulloso Irán.

Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí

17/10/2026

Fuente: Rahbar.ir