  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. Irán

Mensaje de felicitación por el título mundial del equipo nacional de lucha grecorromana sub-23

18 octubre 2026 - 13:37
Código de noticia: 1879660
fuente: irna
Mensaje de felicitación por el título mundial del equipo nacional de lucha grecorromana sub-23

Su eminencia el ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí, Líder de la Revolución Islámica, en un mensaje en el que felicitó al equipo nacional de lucha grecorromana sub-23 de Irán por su campeonato en el mundial de dicho deporte, subrayó: La buena súplica de este servidor acompaña en su camino a todos los jóvenes del orgulloso Irán.

El texto del mensaje del Líder de la Revolución Islámica es el siguiente:

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

Felicito al equipo nacional de lucha grecorromana sub-23 de Irán por su campeonato (1) en el mundial sub-23 celebrado en Estados Unidos, y hago extensiva mi felicitación a estos campeones que nos llenan de orgullo, a sus esforzados entrenadores y a todo el pueblo iraní.

El brillo de los jóvenes de la patria, el ondear de la bandera de Irán, que infunde entusiasmo, y la resonancia del himno nacional de la República Islámica en diversos escenarios son el reflejo de las esperanzas que la nación deposita en sus jóvenes en el camino hacia un futuro brillante y glorioso.

La buena súplica de este servidor acompaña en su camino a todos los jóvenes del orgulloso Irán.

Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí

17/10/2026

Fuente: Rahbar.ir

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha