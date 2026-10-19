La respuesta de Yemen a los ataques saudíes: desde la ampliación de objetivos en Arabia Saudí hasta las advertencias a fuerzas extranjeras

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Con la llegada de fuerzas ucranianas y egipcias a la región de «Yazán», en Arabia Saudí, en la frontera con la provincia yemení de «Saada», Riad ha intensificado sus ataques aéreos, con misiles y de artillería contra las zonas fronterizas de Yemen en dicha región. Una acción que busca compensar los repliegues y las derrotas sufridas por los grupos alineados con Riad en los frentes de Taiz, Bab el-Mandeb, Al Jawf y Marib.

Según el diario libanés «Al-Akhbar», desde hace varios días Riad intenta ejecutar el plan de una zona de amortiguación entre Saná y Yazán. Lo hace atacando las aldeas fronterizas yemeníes con artillería pesada y bombardeos aéreos. Ataques que siguen cobrándose la vida de un número cada vez mayor de civiles.

Arabia Saudí busca establecer una zona de amortiguación en la frontera con Yemen

Arabia Saudí, que antes había enviado a las zonas fronterizas a miles de efectivos de grupos yemeníes, sudaneses y paquistaníes, ha pasado ahora a lanzar ataques continuos contra las aldeas yemeníes de los distritos de «Dhahir», «Sahar», «Razih», «Shada», «Munabbih» y «Qatabir». El objetivo de estos ataques es vaciar dichas aldeas, desplazar a sus habitantes e imponer una zona de amortiguación de 20 kilómetros de profundidad, cuando, según el acuerdo fronterizo, esa profundidad era antes de solo cinco kilómetros. En este plan se permite a los residentes dedicarse al pastoreo, a la recolección de leña y a las actividades agrícolas.

En este contexto, una fuente política cercana al gobierno de Yemen declaró al diario «Al-Akhbar» que la derrota de Arabia Saudí en los frentes de Bab el-Mandeb, Taiz, Marib y Al Jawf no se compensará en la franja fronteriza. Asimismo, siguen plenamente vigentes las posturas que los yemeníes expresaron en la Revolución del 21 de septiembre de 2014, en las que subrayaron el fin de la era de tutela y despotismo de Arabia Saudí en Yemen. Del mismo modo, su rechazo a que se vuelvan a trazar las fronteras conforme a los planes y las ambiciones saudíes, ya sea en Yazán o en las fronteras de Najrán y Asir, no ha cambiado. No se establecerá ninguna zona de amortiguación en la franja fronteriza, desde Midi hasta la franja desértica que une Hadramaut con Sharura, y Arabia Saudí no tiene otra opción que detener la agresión militar, levantar el bloqueo económico a Yemen, pagar los salarios de los empleados, poner fin a las injerencias y pagar indemnizaciones.

Mortífero ataque contra una vivienda en Saada

Después de que los cazas saudíes atacaran ayer, con varios bombardeos aéreos, la casa de una familia de 33 miembros en el distrito de «Sahar», lo que causó el martirio de 10 personas, en su mayoría mujeres y niños, y heridas a otras, las Fuerzas Armadas de Yemen respondieron atacando el interior del territorio saudí y ampliaron su banco de objetivos en Yazán y Najrán.

Asimismo, en el marco de sus preparativos defensivos, estas fuerzas lograron alcanzar un caza militar británico de tipo «Typhoon» con un misil tierra-aire de fabricación nacional y difundieron imágenes de la operación. También informaron del derribo de un helicóptero «Apache» saudí cuando se aproximaba a la franja fronteriza.

Versiones contrapuestas sobre el caza Typhoon y el helicóptero Apache

El general de brigada «Yahya Saree», portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, confirmó el éxito de la defensa aérea yemení en el derribo del helicóptero «Apache» saudí frente a Najrán, y declaró que el aparato fue alcanzado mientras realizaba acciones hostiles en las zonas fronterizas. Explicó que la operación de interceptación y derribo se llevó a cabo con un arma adecuada que impactó directamente en la aeronave, por lo que su plan ofensivo frente a la zona fronteriza fracasó.

En cambio, Turki al-Maliki, portavoz de la coalición saudí, atribuyó la caída del helicóptero a un «fallo técnico». En un comunicado declaró: «El incidente se debió a un fallo técnico que provocó la muerte de dos pilotos saudíes».

Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Yemen rechazaron esta versión y, a través de su «Centro de Medios de Guerra», difundieron imágenes de la operación de interceptación y derribo de la aeronave mediante misiles que, según algunos observadores, están diseñados para derribar helicópteros «Apache» y han entrado en servicio recientemente. Asimismo, el informe menciona la entrada en servicio de misiles balísticos pesados de varias cabezas.

Presencia de fuerzas egipcias, ucranianas y paquistaníes en Yazán

Tras convertirse Yazán en una región de concentración de tropas y planificación militar, y con el envío a ella de más fuerzas extranjeras —las más recientes, las ucranianas y las egipcias—, en el marco de los preparativos para ejecutar ataques contra Yemen con la participación de los países de la «coalición de La Meca» y otros, las Fuerzas Armadas de Yemen han sometido los movimientos de estas fuerzas a vigilancia de inteligencia.

Una fuente militar yemení afirmó al diario «Al-Akhbar» que el país sigue evaluando las acciones de Arabia Saudí en las zonas fronterizas conforme a la ecuación de escalada frente a escalada, y que responderá a cualquier acción hostil de las fuerzas paquistaníes, cientos de cuyos miembros se encuentran en la región de Yazán. Responderá también a las acciones de las fuerzas egipcias, de las que decenas de oficiales y soldados habían entrado en Yazán antes de que el presidente de Egipto, «Abdelfatah al-Sisi», anunciara su apoyo a Arabia Saudí en su agresión militar contra Yemen.

Advertencia de Yemen: toda escalada recibirá una respuesta recíproca

La fuente añadió que las Fuerzas Armadas de Yemen también vigilan los movimientos del equipo militar ucraniano, que llegó hace unos días al aeropuerto de Yazán a bordo de un avión de transporte militar ucraniano.

La fuente no descartó que estas fuerzas extranjeras se conviertan en cualquier momento en objetivos legítimos, pues han entrado en la región para cumplir misiones hostiles y podrían ser tratadas del mismo modo que las fuerzas del régimen saudí concentradas dentro de Yemen y al otro lado de las fronteras.