Azerbaiyán, el hiyab y el derecho a la educación: una tríada ante la que los responsables políticos deben responder

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La restricción del acceso de las niñas con hiyab (velo islámico) a algunas escuelas de la República de Azerbaiyán ha planteado una pregunta fundamental: ¿por qué una estudiante ha de elegir entre su vestimenta religiosa y su derecho a la educación? La aleya 31 de la sura An-Nur plantea el atuendo en el marco de la castidad y de la presencia responsable en la sociedad, y no como motivo para apartar a mujeres y niñas de las oportunidades sociales.

Según los informes de la BBC y de Al Yazira en octubre de 2026, la aplicación de la nueva normativa de vestimenta en las escuelas públicas de la República de Azerbaiyán ha llevado a impedir la entrada a clase de un número de estudiantes con hiyab. Esta normativa, aunque no menciona directamente el hiyab, restringe la vestimenta contraria al «principio de laicidad de la educación»; una restricción que, en la práctica, ha condicionado los estudios de algunas niñas a que se quiten el pañuelo. Este hecho sitúa la cuestión más allá del debate sobre el uniforme escolar y la vincula con el derecho a la educación y la libertad de creencia. Para una alumna que considera el hiyab parte de su compromiso religioso, la prohibición de entrar en clase no es una simple amonestación disciplinaria; es verse en una situación en la que debe elegir entre su convicción personal y su futuro académico.

El atuendo en el Corán: parte de la responsabilidad moral

Antes de abordar el atuendo, la aleya 31 de la sura An-Nur invita a las mujeres creyentes a controlar la mirada y a preservar la castidad, y a continuación dice: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ»; es decir, que se echen los velos sobre el escote y el pecho. En la exégesis islámica habitual, esta expresión es uno de los fundamentos de cubrir el cabello, el cuello y el pecho; si bien existe desacuerdo entre exegetas y juristas sobre los límites de algunas excepciones del atuendo.

Lo importante es que la aleya no plantea el atuendo al margen de la conducta y la ética. El control de la mirada, la castidad y el respeto de la intimidad son los componentes inseparables de este precepto religioso. Esta responsabilidad tampoco es exclusiva de las mujeres. En la aleya anterior se exhorta a los hombres creyentes a controlar la mirada y a preservar la castidad. Por lo tanto, no se puede concentrar toda la responsabilidad moral de las relaciones sociales en el atuendo de las mujeres e ignorar el deber de los hombres. Desde esta perspectiva, una de las sabidurías del atuendo es preservar la intimidad del cuerpo y regular el modo de mostrar el adorno en las relaciones sociales; no negar la capacidad de las mujeres ni privarlas de la educación y de la actividad. Por supuesto, la dignidad humana y el derecho a recibir respeto y seguridad pertenecen a todas las personas y no deben depender del tipo de vestimenta que lleven.

La escuela: ¿lugar de aprendizaje o de examen del atuendo?

La aleya 31 de la sura An-Nur no habla directamente de los reglamentos escolares ni de la política educativa de los Estados; sin embargo, para una joven musulmana que lleva el hiyab según su comprensión religiosa, el atuendo puede ser parte de su forma de estar presente en la sociedad. Impedir los estudios de una alumna así limita esa presencia, sin que ello guarde necesariamente relación con su capacidad científica o su conducta académica. Los Estados pueden establecer normas de vestimenta por razones de orden, seguridad y adecuación del entorno educativo; no obstante, estas normas deben ser necesarias, proporcionadas y no discriminatorias.

La pregunta central en la República de Azerbaiyán es precisamente esta: ¿acaso no se puede aceptar un pañuelo acorde con el uniforme y, al mismo tiempo, preservar el orden escolar? ¿Qué política se esconde tras esta práctica inmoral? Quizá un crimen de guerra no se cometa solo con bombas y granadas; privar a los niños de cualquier derecho divino y humano es también una forma de crimen y es condenado con la máxima firmeza.

El derecho a la educación no debe condicionarse

La exclusión de las clases tiene consecuencias que van más allá de una disputa por la vestimenta. El retraso escolar, la presión psicológica y el sentimiento de rechazo pueden afectar al futuro de una estudiante que ha acudido a la escuela para aprender. Defender el derecho a estudiar de las niñas con hiyab no significa obligar a los demás a aceptar el hiyab; es defender el principio de que el acceso a la educación no debe depender, sin motivo, de renunciar a una creencia religiosa. Si, desde la perspectiva religiosa, el atuendo es un camino para una presencia casta en la sociedad, no debe convertirse, en la aplicación de la normativa educativa, en un factor de exclusión de la sociedad. La respuesta adecuada a las diferencias de vestimenta es establecer reglas inclusivas y proporcionadas; no cerrar la puerta del aula a las estudiantes.

Autora: Fatemeh Pourabbas / activista cultural y de redes sociales