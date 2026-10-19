Una taza de té con los musulmanes de Suiza: cuando los minaretes se convirtieron en una cuestión nacional

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según la Oficina Federal de Estadística de Suiza, aproximadamente el 6 % de la población incluida en sus estadísticas religiosas pertenecía a comunidades musulmanas en 2024.

Suiza presenta un caso singular en la relación entre el islam y el Estado. Aunque la Constitución Federal del país garantiza la libertad de religión, el referéndum de 2009 que prohibió la construcción de minaretes y las investigaciones recientes sobre el racismo antimusulmán demuestran que el lugar del islam en la vida pública sigue siendo objeto de debate político y de indagación académica.

De 16.000 musulmanes a una comunidad que representa el 6 % de la población

Según el Diccionario Histórico de Suiza, en una entrada sobre el islam redactada por Samuel M. Behloul, la población musulmana creció de manera considerable durante la segunda mitad del siglo XX.

En 1970, Suiza contaba con 16.353 musulmanes. La cifra ascendió a 56.625 en 1980 y a 152.217 en 1990. En el censo del año 2000 se registraron en el país más de 320.000 musulmanes con orígenes en 105 países.

Este crecimiento estuvo asociado en gran medida a la migración laboral iniciada en la década de 1960, a la que siguió la llegada de refugiados y solicitantes de asilo en las décadas posteriores. Con el tiempo, las familias migrantes se establecieron en Suiza y transformaron a la población musulmana: de una comunidad compuesta principalmente por trabajadores migrantes pasó a incluir también a generaciones nacidas o criadas en el país.

Los datos históricos indican que, en el año 2000, alrededor del 58 % de los musulmanes de Suiza procedía de la antigua Yugoslavia, en particular de las zonas de habla albanesa de Kosovo y Macedonia, así como de la comunidad bosnia. Aproximadamente el 21 % tenía orígenes turcos. La población incluía asimismo a musulmanes de otros países y a personas que habían adquirido la ciudadanía suiza.

Esta diversidad es importante para entender el desarrollo de la comunidad. Los musulmanes de Suiza no pueden describirse simplemente como una población arabófona o de origen turco. Sus distintos orígenes lingüísticos, étnicos y culturales han influido en el desarrollo de las mezquitas, las asociaciones islámicas y las organizaciones representativas.

No obstante, las cifras del año 2000 no deben tomarse como una descripción de la comunidad actual. Datos más recientes de la Oficina Federal de Estadística sitúan la proporción de musulmanes en torno al 6 % de la población incluida en las estadísticas en 2024.

Las primeras mezquitas y el desarrollo de las instituciones islámicas

La historia del islam en Suiza no se limita a las oleadas migratorias de las últimas décadas. El Diccionario Histórico de Suiza menciona indicios de vínculos musulmanes con zonas de la actual Suiza que se remontan al siglo X. Sin embargo, tales indicios no demuestran que existiera entonces una comunidad musulmana en ese territorio.

En la época moderna, el establecimiento de lugares de culto y de asociaciones islámicas acompañó la consolidación de la presencia musulmana.

La Mezquita Mahmud de Zúrich, inaugurada en 1963, es identificada por la enciclopedia histórica como una de las primeras mezquitas reconocidas del país. Otra mezquita abrió sus puertas en Ginebra en 1978.

A medida que aumentaba la población musulmana, surgieron asociaciones islámicas en diferentes regiones. Muchas mantenían vínculos lingüísticos y culturales con los países de origen de sus miembros. Al mismo tiempo, comenzaron a desarrollarse organizaciones que buscaban coordinar las actividades entre las asociaciones y representar los intereses de los musulmanes ante las instituciones públicas.

Una de ellas es la Federación de Organizaciones Islámicas de Suiza (FIDS), fundada en 2006. Su existencia no significa que todos los musulmanes de Suiza pertenezcan a una única organización ni que compartan opiniones religiosas y sociales idénticas.

La enciclopedia histórica también documenta los esfuerzos de las asociaciones islámicas por establecer infraestructuras religiosas, ofrecer educación islámica, crear instalaciones funerarias adecuadas conforme a las prácticas musulmanas y obtener un reconocimiento jurídico más formal.

La libertad religiosa y las diferencias entre cantones

El artículo 15 de la Constitución Federal suiza garantiza la libertad de religión y de conciencia. Reconoce el derecho de las personas a elegir libremente su religión, a expresar sus creencias de forma individual o colectiva, a unirse a comunidades religiosas y a participar en la enseñanza religiosa.

Sin embargo, la relación jurídica entre el Estado y las comunidades religiosas no se determina exclusivamente a nivel federal. Según el Instituto de Derecho y Religión de la Universidad de Friburgo, los cantones tienen la responsabilidad principal de regular estas relaciones. Por ello, los requisitos para el reconocimiento público o jurídico de las comunidades religiosas varían en todo el país.

En consecuencia, el estatus jurídico de una comunidad islámica en un cantón puede diferir del de una comunidad en otro. El reconocimiento formal puede tener un significado simbólico, además de consecuencias prácticas para las relaciones institucionales y jurídicas con el Estado, aunque los requisitos y efectos concretos dependen de las leyes del cantón en cuestión.

Las investigaciones jurídicas de la Universidad de Friburgo han examinado el reconocimiento de las comunidades musulmanas en el contexto del cambio demográfico y de la creciente diversidad religiosa. Un artículo de 2026 del instituto abordó los obstáculos prácticos y políticos que enfrentan algunas comunidades religiosas, en particular las musulmanas, para obtener dicho reconocimiento.

Por lo tanto, sería inexacto describir el islam como una religión con un estatus reconocido uniforme o con una falta de reconocimiento uniforme en toda Suiza. La cuestión debe evaluarse a la luz de las normativas y experiencias propias de cada cantón.

El referéndum sobre los minaretes: cuando el islam se convirtió en un asunto político nacional

El 29 de noviembre de 2009, los votantes suizos participaron en un referéndum a escala nacional sobre una iniciativa para prohibir la construcción de minaretes. La votación se convirtió en uno de los puntos de inflexión más significativos del debate político del país sobre los símbolos islámicos visibles.

Según los resultados finales oficiales del Gobierno federal suizo, la iniciativa fue aprobada por el 57,5 % de los votantes, mientras que el 42,5 % votó en contra. La participación fue del 53,76 %.

El Consejo Federal y el Parlamento se habían opuesto a la iniciativa e instaron a los votantes a rechazarla. Su postura era que la prohibición propuesta entraba en conflicto con los derechos fundamentales y con las obligaciones internacionales de Suiza en materia de derechos humanos.

Sin embargo, el referéndum dio lugar a una prohibición constitucional de la construcción de minaretes, incorporada al artículo 72 de la Constitución Federal.

La importancia de la votación radica en cómo una cuestión relativa a la arquitectura religiosa y a los símbolos islámicos pasó a ser un asunto de política nacional. El resultado ofrece pruebas relevantes para examinar las actitudes políticas y sociales hacia el islam en Suiza. No obstante, no demuestra que todos los votantes que apoyaron la prohibición estuvieran motivados por la hostilidad hacia los musulmanes, ni significa que todos los opositores a la prohibición compartieran las mismas opiniones.

También es importante el alcance de la prohibición: se refiere específicamente a la construcción de minaretes. No constituye una prohibición general de construir mezquitas ni de practicar el islam en Suiza.

Un estudio académico de 2025 examina el racismo antimusulmán

El 26 de febrero de 2025, la Universidad de Friburgo anunció la publicación de un estudio titulado Racismo antimusulmán en Suiza: un estudio de referencia.

La investigación fue realizada por el Centro Suizo para el Islam y la Sociedad (CSIS) a petición del Servicio de Lucha contra el Racismo del Gobierno federal.

Los investigadores examinaron el racismo antimusulmán como un fenómeno que va más allá de los insultos individuales o los comportamientos hostiles. Su análisis incluyó formas de pensar, percepciones y conductas que generalizan los actos de una persona a toda una comunidad musulmana o que menoscaban la posición de las personas que son musulmanas o que son percibidas como tales.

El estudio es relevante porque aborda la cuestión mediante la investigación académica, examinando las experiencias de las personas afectadas, las dimensiones estructurales de la discriminación y las posibles medidas preventivas. También presenta recomendaciones para abordar el problema.

La presentación de la investigación por parte de la universidad hizo referencia a los resultados de la encuesta periódica de la Oficina Federal de Estadística Convivencia en Suiza. Según la universidad, la encuesta indicaba actitudes públicas más negativas hacia los musulmanes que hacia otros grupos determinados.

Estos hallazgos proporcionan una base para seguir examinando las experiencias de los musulmanes y los mecanismos necesarios para combatir la discriminación.

¿Qué muestran los casos de discriminación registrados en 2025?

El informe anual de la Red de Centros de Asesoramiento para Víctimas del Racismo de Suiza, publicado por la Comisión Federal contra el Racismo el 26 de abril de 2026, registró 1.245 casos de discriminación racial en 2025. Esto supone 34 casos más que en el año anterior.

El informe también documentó un marcado aumento de los casos registrados de racismo antimusulmán durante el mismo período.

Estas cifras se refieren a los casos comunicados a los centros de asesoramiento y examinados por ellos. No deben interpretarse como una representación de todos los incidentes de discriminación racial en Suiza. Tampoco significa la cifra global que todos los casos registrados implicaran discriminación contra musulmanes.

No obstante, el aumento de los casos antimusulmanes notificados a través de la red subraya la importancia de continuar con la supervisión y la investigación de esta cuestión.

Educación islámica y participación social más allá de las controversias políticas

Otro ámbito de interés académico en la Universidad de Friburgo es la educación islámica y el papel de las asociaciones musulmanas en la sociedad suiza.

En un estudio publicado en marzo de 2023, el Centro Suizo para el Islam y la Sociedad examinó la diversidad religiosa, las perspectivas interreligiosas y la educación religiosa islámica en Suiza.

La investigación exploró los mecanismos existentes y el potencial de un mayor desarrollo de la educación islámica. Estas cuestiones van más allá de la formación del personal religioso e incluyen la relación entre las comunidades musulmanas y el sistema educativo, así como el lugar de la religión en una sociedad cada vez más diversa.

La participación de los musulmanes en los servicios públicos también ha despertado interés académico. La Universidad de Friburgo ha publicado investigaciones sobre la atención espiritual islámica en instituciones sanitarias. Un estudio de 2025 evaluó un programa piloto que ofrece atención espiritual musulmana en centros sanitarios del cantón de Zúrich.

Estas investigaciones ilustran que el papel de las instituciones islámicas en Suiza va más allá de las mezquitas y las ceremonias religiosas, e incluye la cooperación con instituciones públicas y la prestación de servicios a personas en diferentes contextos.

Conclusión: una comunidad diversa dentro del marco jurídico y social de Suiza

Los registros oficiales, el Diccionario Histórico de Suiza y la investigación académica muestran que la comunidad musulmana de Suiza se ha ampliado, tanto en población como en presencia institucional, a lo largo de varias décadas. Al mismo tiempo, la estructura federal del país y las diferencias entre las leyes cantonales determinan la forma en que las comunidades islámicas se relacionan con las autoridades públicas.

El referéndum de 2009 que prohibió la construcción de minaretes sigue siendo un ejemplo destacado de cómo el islam se convirtió en objeto de una decisión política a escala nacional. Mientras tanto, la investigación de 2025 de la Universidad de Friburgo y los casos de discriminación registrados ese mismo año demuestran que las experiencias de los musulmanes en Suiza siguen siendo un tema importante para la investigación académica y para las políticas públicas.

Por consiguiente, comprender a esta comunidad exige algo más que estadísticas demográficas o polémicas políticas. Significa también examinar las diversas historias, instituciones, circunstancias jurídicas y experiencias cotidianas de los musulmanes que forman parte de la sociedad suiza.