Comenzada la reunión de primeros ministros de la Organización de Cooperación de Shanghái

La agenda de esta reunión incluye “la eficacia de la cooperación comercial, económica y humanitaria, así como los avances en la colaboración para mejorar el funcionamiento de la Organización de Cooperación de Shanghái”, además del examen del presupuesto de la organización para 2027.

Antes del inicio de esta reunión, los primeros ministros de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái se tomaron una fotografía oficial de grupo.

Esta mañana, los primeros ministros participantes en la reunión también se reunieron con Emomalí Rahmón, presidente de Tayikistán.

El primer vicepresidente de Irán afirmó ayer, antes de viajar a Tayikistán y al destacar la estrategia de Irán para mantener una participación activa en la Organización de Cooperación de Shanghái, que el desarrollo de la cooperación económica y comercial, el aprovechamiento de las capacidades logísticas y de transporte, y la ampliación de la colaboración en los ámbitos de las tecnologías avanzadas y la inteligencia artificial figuran entre las prioridades de Irán en esta organización.

Durante esta visita, Aref también mantuvo reuniones bilaterales con el presidente del Consejo de Estado de China, el primer ministro de Tayikistán, el presidente de Tayikistán y el primer ministro de Rusia. En estos encuentros, las partes abordaron la cooperación bilateral y los acontecimientos regionales.