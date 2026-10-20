Irán asegura a ONU y CSNU contrarrestar cualquier fuente de amenaza

“Si el Consejo de Seguridad incumple sus responsabilidades, Irán ejercerá su derecho a la legítima defensa y responderá con firmeza, de conformidad con el derecho internacional, para proteger sus intereses nacionales supremos”, ha advertido este martes

El embajador y representante permanente adjunto de la República Islámica de Irán ante la ONU, Qolamhosein Darzi, en una carta dirigida a António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, y a la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), ha denunciado las declaraciones que el presidente estadounidense, Donald Trump, hizo el 15 de octubre sobre el posible uso contra Irán de la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB por sus siglos en ingles), también conocida como ‘la madre de todas las bombas’.

El diplomático también ha citado las declaraciones del 18 de octubre del ministro israelí de asuntos militares, Israel Katz, en las que afirmaba que el régimen estaba preparado para atacar a la República Islámica y que, en caso de una nueva agresión, su objetivo serían “todas las instalaciones energéticas”.



La carta también señala cómo Katz ha amenazado con “devolver a Irán a la Edad de Piedra”, además de afirmar que Estados Unidos y el régimen habían lanzado un total de 35 000 bombas sobre Irán y que su campaña militar no había terminado.

Darzi ha denunciado que, el primer ministro del régimen israelí, buscado internacionalmente por crímenes de guerra, también ha reiterado abiertamente su intención de iniciar otra guerra de agresión contra Irán.

El diplomático ha alertado de que estas amenazas, junto con los ataques contra civiles e infraestructuras esenciales, agravan el riesgo de nuevas violaciones del derecho internacional, con consecuencias humanitarias potencialmente catastróficas y graves repercusiones para la paz y la seguridad regionales e internacionales.

En este contexto, ha pedido medidas inmediatas contra las “descaradas amenazas existenciales” proferidas por Trump y las renovadas amenazas israelíes de agresión militar.

“Estas amenazas implacables, formuladas en el contexto de las guerras de agresión [injustificadas] de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzaron [respectivamente] el 13 de junio de 2025 y el 28 de febrero de 2026, junto con los ataques deliberados contra civiles iraníes e infraestructuras críticas, suponen un grave riesgo de nuevas violaciones del derecho internacional”, ha resaltado.

El diplomático ha argumentado que las amenazas de destruir la infraestructura civil y energética de Irán podrían causar daños humanitarios y ambientales graves y potencialmente a largo plazo, mientras ha calificado de “sumamente preocupante” el silencio y el apoyo explícito de algunos miembros del Consejo de Seguridad ante dichas agresiones y amenazas.

El representante iraní ha responsabilizado a Estados Unidos, al régimen israelí y a quienes respalden directa o indirectamente sus acciones de las consecuencias de los ataques y las amenazas contra la población y las infraestructuras esenciales de Irán.

Irán exige medidas urgentes al Consejo de Seguridad

Ante la gravedad y urgencia de la situación, Teherán ha solicitado al secretario general de la ONU y al Consejo de Seguridad que:

Exijan de inmediato a Estados Unidos y al régimen israelí que pongan fin a sus amenazas ilícitas y cumplan plenamente sus obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y las normas imperativas del derecho internacional. Condenen expresa e inequívocamente las amenazas de atacar a Irán, incluidas las dirigidas contra sus infraestructuras civiles vitales, utilizadas como instrumentos de coerción e intimidación. Adopten medidas inmediatas en el marco de sus competencias y responsabilidades, incluida la convocatoria de una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, para abordar estas amenazas contra la paz y la seguridad regionales e internacionales y garantizar que Estados Unidos y el régimen israelí, que actúa al margen de la ley, rindan cuentas. Garanticen la rendición de cuentas y la reparación integral de los daños derivados de los actos internacionalmente ilícitos que Estados Unidos y el régimen israelí cometen diariamente contra Irán.

Irán ha subrayado que el Consejo de Seguridad no puede guardar silencio ante las amenazas explícitas de una nueva agresión y de destrucción de infraestructuras civiles vitales. También ha advertido de que la inacción debilitaría aún más la Carta de las Naciones Unidas y el orden jurídico internacional.

Teherán reafirma su derecho a la legítima defensa

La República Islámica de Irán ha reafirmado a la ONU y el Consejo de Seguridad su derecho inherente a la legítima defensa, consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, así como su determinación de adoptar todas las medidas necesarias frente a cualquier amenaza contra su población, soberanía, integridad territorial e intereses nacionales vitales.

Además, ha advertido de que Estados Unidos e Israel asumirán toda la responsabilidad por las consecuencias de cualquier nueva agresión, incluido el riesgo de una escalada imprevisible e incontrolable de las tensiones.

La carta ha solicita que el documento se distribuya como documento oficial de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.