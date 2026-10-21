El remedio de la ansiedad humana a la luz de la conducta ejemplar del Imam as-Sayyad (PB)

Código de noticia: 1880574 fuente: Abna24

La verdadera serenidad del ser humano reside en la servidumbre a Dios, no en el pecado. Los placeres aparentes, por muy estruendosos que parezcan, no libran al corazón de la tristeza ni de la ansiedad, y convierten a la persona en un instrumento de explotación y de traición. En una sociedad así, cuyos miembros estaban sumidos en el pecado y la depresión, la adoración de Alí ibn al-Huséin (PB), como una luz resplandeciente, guiaba a los corazones contaminados hacia el arrepentimiento y el despertar.