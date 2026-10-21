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Fatemíe: una oportunidad para renovar el mensaje de Gadir y la Wilayat

21 octubre 2026 - 18:49
Código de noticia: 1880953
fuente: Abna24
Fatemíe: una oportunidad para renovar el mensaje de Gadir y la Wilayat

Los días de Fatemíe no son solo una ocasión para recordar a una gran figura de la historia islámica, sino también un momento para reflexionar sobre el Imamato y la Wilayat (el liderazgo y la autoridad espiritual). La Excelencia Fátima al-Zahra (PB) desempeñó un papel fundamental en la defensa del derecho de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), tanto al defender su posición como al pronunciar el sermón de Fadak. Con su lucha, contribuyó a mantener viva la cuestión de la Wilayat y a esclarecer el rumbo que tomaron los acontecimientos después de Gadir. Por eso, conmemorar Fatemíe es también mantener vivo el mensaje de Gadir.

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