Artista mexicana convierte dolor de escuela de Minab en ‘Mariposas’

La artista mexicana María Xitcat presentó el martes al embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandide, su obra ‘Mariposas de Minab’, durante una visita a la Embajada iraní en Ciudad de México.

Elaborada con papel, cartón y materiales reciclados, la pieza rinde homenaje a las víctimas del ataque contra la escuela primaria Shayare Tayebe mediante mariposas, libros escolares y un sol naciente, símbolos de las infancias truncadas y los sueños que no deben caer en el olvido. Visiblemente emocionada al recordar a los niños, la artista expresó su deseo de que su mensaje llegue a las madres que perdieron a sus hijos.

La obra representa a niños que se transforman en mariposas y vuelan hacia un sol situado sobre Irán. En la parte inferior aparecen la escuela y la inscripción “Minab 168”, en alusión al número de víctimas mortales anunciado por las autoridades iraníes. Los libros y útiles escolares evocan las actividades cotidianas de una infancia que los menores deberían haber podido disfrutar.

Xitcat explicó que la pieza nació de la conmoción ante un acontecimiento que nunca debería haber ocurrido. Según la artista, la guerra puede destruir vidas y bienes materiales, pero no borrar los sueños ni las historias que permanecen en las familias y en el corazón de los padres que han perdido a sus hijos. Para ella, la obra va más allá de un homenaje: busca mantener viva la memoria de los niños y evitar que sus muertes se conviertan en otro episodio olvidado de la guerra.

La artista, que anteriormente trabajó en el campo de la ingeniería cibernética, ha desarrollado una práctica creativa centrada en dar una nueva vida a materiales desechados. En ‘Mariposas de Minab’, esta filosofía adquiere un significado simbólico: del mismo modo que los residuos pueden transformarse en algo valioso, los recuerdos de los niños deben preservarse frente al olvido. Durante la presentación, Xitcat expresó su esperanza de que su mensaje llegue a las madres de Minab.

Por su parte, Pasandide agradeció el gesto de la artista y destacó el inmenso valor de una obra realizada desde la sinceridad y la emoción. El embajador iraní describió la tragedia de Minab como un drama humano que trasciende fronteras y advirtió contra la normalización de los asesinatos de niños y otros civiles. Asimismo, instó a la comunidad internacional a exigir responsabilidades por estas muertes y a impedir que el sufrimiento de las víctimas quede relegado en medio de las disputas políticas y la violencia de la guerra.

A través de sus mariposas, Xitcat busca llevar la memoria de los niños de Minab más allá de las fronteras iraníes. Su obra no puede aliviar el dolor de las familias, pero transmite un mensaje de solidaridad que trasciende continentes: ninguna infancia debe caer en el olvido y la muerte de civiles jamás debe considerarse un precio inevitable de la guerra.

El ataque contra la escuela primaria Shayare Tayebe se produjo el 28 de febrero, primer día de la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, y se convirtió en el episodio más mortífero de la guerra contra la población civil. Las autoridades iraníes cifraron en 168 el número de fallecidos, entre ellos 120 estudiantes y 26 docentes. Más de 110 personas resultaron heridas.

Medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, han examinado pruebas relacionadas con el ataque y la posible utilización de misiles Tomahawk de fabricación estadounidense. Las dudas sobre las decisiones de selección de objetivos y la responsabilidad por el bombardeo han intensificado los llamamientos a una investigación independiente.