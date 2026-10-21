Congreso internacional del mártir Sayyid Hasán Nasralá: su legado científico, civilizatorio y compromiso con la Velayat-e Faqih

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La sesión científica preliminar del congreso internacional del Allama mártir Sayyid Hasán Nasralá, centrada en revisar el papel y la posición de este excelso mártir en el ámbito internacional y en el mundo islámico, se celebró hoy, miércoles 21 de octubre de 2026, en la Asamblea Mundial de Ahlulbayt (PB) en Qom.

En esta sesión preliminar, celebrada con la presencia de un grupo de personalidades de los seminarios islámicos y del ámbito universitario, el ayatolá Reza Ramazani, secretario general de la Asamblea Mundial de Ahlulbayt (PB); el ayatolá Sheij Husein al-Maatuq, miembro kuwaití del Consejo Supremo de la Asamblea Mundial de Ahlulbayt (PB); el Hoyatoleslam Sheij Ahmad al-Najdi, representante de Hezbolá del Líbano en Qom; el doctor Mohamad Mahdi Shariatmadar, antiguo consejero de la República Islámica de Irán en el Líbano; y el Hoyatoleslam Mohamad Hasán Zamaní, asesor del director de los seminarios islámicos del país, abordaron las dimensiones menos conocidas de la personalidad del mártir Nasralá desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Resistencia, la filosofía, la gestión estratégica y la adhesión a la Tutela del Jurisconsulto (Velayat-e Faqih).

La Resistencia es pura misericordia

El ayatolá Ramazani, al referirse en esta sesión preliminar a las expresiones del Líder Supremo de la Revolución Islámica sobre las personalidades destacadas, afirmó: «El Imam mártir empleó la palabra “escuela” para dos personas y la palabra “fenómeno” para otras dos: el mártir Hach Qasem Soleimani y el mártir Sayyid Hasán Nasralá».

El secretario general de la Asamblea Mundial de Ahlulbayt (PB), subrayando que el mártir Nasralá sentó las bases de un movimiento civilizatorio, añadió: «La jurisprudencia de la Resistencia, en la experiencia del mártir Nasralá, fue una tecnología de gobernanza que tenía capas jurídicas, éticas, estratégicas y organizativas».

Añadió: «La Resistencia, en su pensamiento, no era solo una visión militar, sino que cobraba sentido en la vida de las personas y se hallaba acompañada de la centralidad de la justicia y de la generación de confianza».

El secreto de las victorias reside en la adhesión al mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él)

El ayatolá al-Maatuq, por su parte, al referirse a las dimensiones científicas del mártir Nasralá, declaró: «Jamás abandonó sus sesiones científicas y de seminario, y había escuchado más de 500 clases de derecho (dars-e járay) de jurisprudencia del mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él)».

El miembro del Consejo Supremo de la Asamblea Mundial de Ahlulbayt (PB), al aludir a las tres personalidades que influyeron en la formación intelectual del mártir Nasralá (el mártir al-Sadr, el Imam Jomeini y el mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él)), subrayó: «En una conferencia celebrada en el año 2000, el mártir Nasralá besó deliberadamente la mano del mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él) para que todos comprendieran que el secreto de todas las victorias reside en la adhesión a la Tutela del Jurisconsulto (Velayat-e Faqih)».

De eslabón débil a cima del poder: la transformación de los shiíes

El Hoyatoleslam al-Najdi, otro de los ponentes de esta sesión preliminar, subrayando el papel central y singular del Sayyid de la Resistencia en la transformación de la sociedad shií del Líbano, dijo: «Con una formación yihadista y el aumento de la clarividencia, el mártir Nasralá convirtió a los shiíes de un eslabón débil en un gran polo de poder regional».

El representante de Hezbolá del Líbano en Qom, al referirse a la consigna «No somos siervos de Estados Unidos ni de Israel, sino señores de la Velayat», afirmó: «Nuestra respuesta a Trump es la misma que dio la Excelencia Zaynab (PB) en Karbala, cuando dijo: “Estos son un pueblo sobre el que se ha impuesto el asesino”».

El mártir Nasralá, un líder constructor de instituciones y con visión de futuro

El antiguo consejero cultural de Irán en el Líbano centró su intervención en las características de gestión singulares del mártir Nasralá y declaró: «A diferencia de los anteriores secretarios generales de Hezbolá, el mártir Nasralá fue un líder constructor de instituciones y pragmático, que actuaba sobre la base de los estudios de prospectiva».

Al referirse a la elaboración por parte del mártir Nasralá de la «jurisprudencia de la organización» sobre la base de las fatuas del mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él), señaló: «Tenía una firme creencia en la orientación al deber frente a la Velayat, y sostenía que, si algo pasa por el corazón del Liderazgo, incluso sin una orden explícita, es obligatorio para nosotros actuar».

Sacrificarlo todo por el líder de la época

El Hoyatoleslam Zamaní, asesor del director de los seminarios islámicos, examinó los diez pilares de la aceptación de la Velayat del Sayyid de la Resistencia y, al referirse a las dimensiones de la personalidad del mártir Nasralá, declaró: «El mártir ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él) empleó la palabra “escuela” únicamente para dos personalidades: el mártir Hach Qasem Soleimani y el mártir Sayyid Hasán Nasralá».

Al aludir a la súplica del mártir Nasralá por el Líder de la Revolución, afirmó: «En una entrevista televisiva dijo: “Cada día le pido a Dios que tome el resto de mi vida y la de mi familia de una sola vez y lo añada a la vida del amado Líder de la Revolución”. Esa era la máxima expresión de su amor y devoción hacia el Líder de la Revolución».

El Hoyatoleslam Eskandari, secretario del Congreso Umana al-Rusul, al explicar al inicio de la sesión el proceso de organización del congreso en homenaje a la posición científica del mártir Nasralá, manifestó: «En el consejo científico, compuesto por instituciones de los seminarios y científicas, de entre una lista de 100 sabios y grandes personalidades se eligieron siete figuras para la celebración del congreso, y el mártir de la Resistencia, el Allama Sayyid Hasán Nasralá, fue una de las prioridades».

Añadió: «Hasta ahora se han enviado a la secretaría de este congreso más de 600 artículos. En la sección de entrevistas se han definido también 20 proyectos, de los cuales se prevé que 12 lleguen a buen término y se publiquen en forma de libro».

El Hoyatoleslam Eskandari, al referirse también a las actividades provinciales de este congreso, subrayó: «En las provincias de Jorasán, Fars e Isfahán se han llevado a cabo actividades; se han elegido siete temas, que han sido comunicados a todas las universidades Azad, y a partir de la próxima semana comenzará la celebración de estos congresos».

Cabe señalar que este acto fue organizado gracias al esfuerzo de la Oficina de Estudios, Investigaciones y Pesquisa de la Vicepresidencia Científica y Cultural, con la colaboración de la secretaría del Congreso Internacional Umana al-Rusul, el Instituto de Cursos de Corta Duración Al-Mustafa y la Agencia Internacional de Noticias Ahlulbayt (PB) – ABNA –.