Dos hermanas musulmanas ganan para la India el campeonato asiático de voleibol con el hiyab puesto

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El equipo femenino indio, de ocho integrantes, incluía a tres jugadoras de Maharashtra, entre ellas Arshiya y Shazia, naturales de Solapur. La India comenzó su participación frente a Sri Lanka, seguida de los partidos contra Tailandia y Bután. Tras vencer en los tres encuentros, el equipo indio se enfrentó a Nepal en una emocionante final. Las jugadoras ofrecieron una actuación impresionante para asegurar una victoria por cinco puntos y concluir el torneo como campeonas.

Arshiya y Shazia juegan al voleibol desde tercer grado. Además de competir a nivel escolar y universitario, las hermanas han demostrado su talento en competiciones interestatales y nacionales.

Antes de participar en el campeonato internacional de Bután, habían competido en torneos de varias ciudades, entre ellas Chhatrapati Sambhajinagar (Aurangabad), Jalgaon, Jalna, Osmanabad, Ahmednagar, Pune, Latur, Solapur, Parbhani, Bombay, Ahmedabad y Bhopal. También llamaron la atención por sus actuaciones en Andhra Pradesh, Madhya Pradesh y Rajastán. Ambas hermanas han recibido varios premios en reconocimiento a sus logros deportivos.

Las hermanas aspiran a dar mayor reconocimiento a la India y a su aldea natal a través de sus carreras deportivas. También han obtenido logros notables en el ámbito educativo.

Tras cursar hasta séptimo grado en la Escuela Urdu Zilla Parishad de Ahirwadi, ambas aprobaron los exámenes del Certificado de Educación Secundaria (SSC) en el Instituto Urdu Usmania de Solapur. Posteriormente aprobaron los exámenes del Certificado de Educación Secundaria Superior (HSC) en la Escuela Superior Femenina Begum de Solapur.

Arshiya completó este año su licenciatura en Artes (BA) en el Colegio Kalyan Shetty de Akkalkot, mientras que Shazia obtuvo una licenciatura en Aplicaciones Informáticas (BCA) en el Colegio DHB Soni de Solapur.

Su logro pone de relieve la dedicación de las hermanas al deporte y a los estudios, y ellas siguen inspirando a los jóvenes con sus éxitos mientras llevan el hiyab.