Polémica del hiyab entre Bakú y Ankara; Azerbaiyán prohíbe la entrada a 31 ciudadanos turcos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Azerbaiyán anunció que ha impedido la entrada a su territorio de 31 ciudadanos turcos, entre ellos figuras políticas, mediáticas y religiosas. La medida ha agravado las tensiones, surgidas por las crecientes diferencias entre ambos países aliados a raíz de las restricciones impuestas al uso del hiyab en las escuelas azerbaiyanas.

Según informó el portal Al Jazeera Net, la tensión entre estos dos países de habla túrquica, que mantienen estrechas relaciones políticas y militares, aumentó después de que Azerbaiyán aprobara el mes pasado una nueva normativa sobre el uniforme escolar. Dicha normativa prohíbe cualquier prenda o añadido al uniforme escolar que no sea compatible con el principio de laicismo en la educación pública.

Se han difundido vídeos que muestran cómo se impide la entrada a los centros públicos a alumnas y profesoras con hiyab en Bakú, la capital azerbaiyana, y en otras ciudades del país. Y ello a pesar de que el texto de la citada decisión no menciona expresamente la prohibición del hiyab.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán declaró que las personas incluidas en la lista de personas non gratas han utilizado las redes sociales y las plataformas de internet para difundir posturas que, según afirma el ministerio, atentan contra la soberanía de Azerbaiyán, su seguridad nacional, su orden constitucional, su pueblo y su liderazgo.

El ministerio añadió que dichas personas han pedido el derrocamiento del Gobierno por la fuerza, el ejercicio de la violencia por motivos de extremismo religioso y la incitación al odio y a la hostilidad religiosa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán advirtió asimismo de que en el futuro podrían adoptarse otras medidas oportunas al respecto.

Indignación en Turquía; ¿quiénes figuran en la lista de personas con entrada prohibida?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán no presentó ningún ejemplo concreto de los contenidos publicados por estas personas. Sin embargo, en la lista figuran los nombres de Fatih Erbakan, presidente del Partido de la Nueva Prosperidad de Turquía; Ömer Faruk Gergerlioğlu, diputado del Parlamento turco; y Yahya Uğraş, vicepresidente del partido Hüda Par.

Entre los afectados por la prohibición de entrada se encuentran también periodistas, bloguistas, autores especializados en temas religiosos y un antiguo cargo del Partido de la Justicia y el Desarrollo, gobernante en Turquía y liderado por Recep Tayyip Erdogan.

La decisión ha provocado una ola de indignación y protestas en las redes sociales turcas.

Fatih Erbakan, dirigiéndose al presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, afirmó: «Nos basta con que se levante la prohibición del hiyab a las estudiantes en Azerbaiyán, aunque nosotros mismos no podamos entrar en este país».

También criticó que Aliyev haya acogido en Bakú al presidente del régimen sionista, Isaac Herzog, pero al mismo tiempo subrayó la continuidad de la hermandad entre el pueblo de Turquía y el de Azerbaiyán.

Por su parte, Ömer Faruk Gergerlioğlu, en reacción a la decisión, declaró: «Azerbaiyán nos ha prohibido la entrada a mí y a otras 30 personas; esta prohibición es ridícula».

Describió al Gobierno de Aliyev como autoritario y lo acusó de restringir las libertades.

Protesta contra las restricciones del hiyab; figurar en esta lista es motivo de orgullo

Hakkı Eren, periodista cuyo nombre figura en la lista de personas con entrada prohibida, afirmó que las autoridades azerbaiyanas tomaron su decisión basándose en su participación en concentraciones de protesta contra la prohibición del hiyab frente a la embajada y el consulado de Azerbaiyán en Turquía, así como en los contenidos que publicó en las redes sociales.

Consideró que figurar en esta lista no es motivo de vergüenza en este mundo, sino una insignia de honor, y añadió: «No retrocederemos ni un solo paso a la hora de decir la verdad».

Esta decisión se adoptó después de que Bakú anunciara el viernes que había presentado una denuncia contra Celal Çiftçi, escritor y periodista del diario turco Şanlıurfa Olay, acusado de incitar al derrocamiento del Gobierno por la fuerza y de promover el extremismo religioso.

Dura reacción de las autoridades turcas ante la nueva normativa escolar de Azerbaiyán

Anteriormente, Oktay Saral, asesor principal del presidente de Turquía, había empleado un lenguaje ajeno al marco diplomático habitual al criticar la normativa que Azerbaiyán aprobó el pasado septiembre.

Calificó estas restricciones de inaceptables y afirmó que llevar el hiyab es un deber religioso.

Saral añadió: «Esperamos que Azerbaiyán rectifique este error lo antes posible».

Un día después de estas declaraciones, el partido Nuevo Azerbaiyán, liderado por Ilham Aliyev, alegó que su país es objeto de una campaña creciente, sistemática y abiertamente difamatoria, con el fin de difundir información engañosa.

Normativa del uniforme escolar; polémica sobre el laicismo y la libertad del hiyab

El Gobierno de Azerbaiyán aprobó el pasado 21 de septiembre modificaciones en la normativa del uniforme escolar. Las autoridades del país han declarado que el objetivo de esta medida es reforzar el carácter laico del sistema de educación pública.

Estas modificaciones se produjeron tras un decreto que Ilham Aliyev emitió el pasado mes de julio sobre la implantación de un uniforme unificado en los centros educativos públicos.

Sin embargo, la aplicación de la nueva normativa ha dado lugar a una amplia polémica sobre los límites de la obligación de respetar el uniforme escolar y su relación con la libertad de usar el hiyab. Y ello en un país cuya población es mayoritariamente musulmana.