CGRI alcanza cuatro buques que trasvasaban petróleo en Golfo Pérsico

“Tras las advertencias previas a las compañías marítimas infractoras que, engañadas por el ejército estadounidense agresor, habían transitado por rutas ilegales, los combatientes de la Armada, tras vigilar y perseguir a cuatro buques infractores que anteriormente habían utilizado rutas ilegales, los localizaron mientras realizaban operaciones de transferencia de cargamentos de petróleo de barco a barco en la zona centro-norte del Golfo Pérsico. Los cuatro buques fueron alcanzados simultáneamente y están ardiendo”, ha informado este jueves el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán en un comunicado.

En este contexto, la Armada del CGRI ha afirmado que continúa gestionando y controlando el estrecho de Ormuz.

En su comunicado, la fuerza naval iraní ha señalado que otros tres buques infractores sufrieron incidentes y se incendiaron el miércoles por la noche tras chocar con minas al oeste del estrecho de Ormuz. Según el comunicado, las embarcaciones quedaron inmovilizadas.

Asimismo, ha advertido que la insistencia del “régimen arrogante estadounidense” en incitar a los buques a transitar por un paso ilegal minado ha provocado un aumento diario de los incidentes marítimos. “Las fuerzas armadas agresoras estadounidenses deben saber que, si esta tendencia continúa, el ámbito de la confrontación se extenderá a las bases de los agresores en la región. Esta es una seria advertencia”, ha destacado el comunicado.

La advertencia se produce después de que el CGRI anunciara el 9 de octubre que las medidas contra los buques que utilizaran rutas no autorizadas dejarían de limitarse al estrecho de Ormuz. En aquella ocasión, la fuerza afirmó que perseguiría a las embarcaciones infractoras en toda la región y que las violaciones serían castigadas sin excepción.

Irán restringe el tránsito por el estrecho de Ormuz desde los primeros días de la guerra de agresión estadounidense-israelí, iniciada el 28 de febrero y suspendida mediante un alto el fuego a principios de abril, tras la resistencia de la República Islámica y sus operaciones de represalia.

El tráfico comercial a través del estrecho ha disminuido drásticamente en medio de la guerra contra Irán y las restricciones a la navegación por esta vía estratégica, hasta reducirse a cifras de un solo dígito en el número de movimientos de buques.

Teherán ha dejado claras sus condiciones para reabrir este paso estratégico, entre ellas el levantamiento del bloqueo naval, el cese de las agresiones militares, la suspensión de las sanciones —incluidas las que afectan a sus exportaciones de petróleo—, la liberación de los activos iraníes congelados, el respeto de un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano, y la compensación por los daños causados por la guerra.