Artículo / El dilema de Egipto en la guerra de Yemen: equilibrio entre las reservas políticas y los intereses estratégicos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Cairo empezó a enfrentarse a una pregunta clave sobre el futuro de su política regional cuando, hace poco, el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi declaró la disposición del país a adoptar medidas en defensa de Arabia Saudí en caso de que Riad lo solicitara. El presidente también pidió al Parlamento que emitiera una autorización para tal acción.

La pregunta es la siguiente: ¿está Egipto a punto de entrar de forma más seria en la guerra de Yemen? ¿O esta postura es un esfuerzo suave por respaldar a Arabia Saudí y contener las repercusiones de una crisis en desarrollo en el mar Rojo, más que el preludio de una intervención militar contra Yemen?

Al dirigirse a la ceremonia de graduación de cadetes en El Cairo, el-Sisi afirmó el sábado que Egipto no acepta que se dañe la seguridad y la estabilidad de Arabia Saudí, pero que no tiene intención de atacar a ninguna parte ni de participar en una guerra. Señaló que una eventual acción militar requiere la aprobación del Parlamento y pidió una sesión de emergencia de los legisladores para aprobar dicha autorización. El Parlamento egipcio indicó que debatirá la solicitud del presidente el domingo.

Esta postura se produce en un momento en que la creciente presión marítima y aérea de Ansarolá sobre Arabia Saudí ha alimentado la preocupación de Riad por la seguridad de las instalaciones críticas, las redes del comercio marítimo y las exportaciones de petróleo del reino. Arabia Saudí se enfrenta ahora a un desafío multifacético: por un lado, debe proteger las bases militares, las infraestructuras gubernamentales y las instalaciones petrolíferas repartidas por todo el país; por otro, busca ampliar el apoyo regional para paliar las consecuencias de la interrupción de las rutas marítimas y de las amenazas a la seguridad.

En este contexto, la mirada de Riad hacia El Cairo adquiere un significado añadido. Egipto posee un considerable peso político y militar en el mundo árabe, y su control del canal de Suez, unido al vínculo directo entre su seguridad nacional y el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, lo convierte en un actor clave en las ecuaciones de poder de la región. Sin embargo, esta misma dependencia estratégica de la seguridad del mar Rojo coloca a El Cairo en un dilema: entrar en la guerra podría reforzar la cooperación con Arabia Saudí, pero al mismo tiempo aumenta el riesgo de que el conflicto se extienda al mismo corredor del que depende la seguridad económica de Egipto.

Desde esta perspectiva, la disposición declarada por el-Sisi no puede interpretarse por sí sola como una señal definitiva de que El Cairo haya decidido entrar directamente en la guerra. Para comprender la trayectoria de Egipto es necesario sopesar tres factores de forma conjunta: su experiencia de participación limitada en la coalición liderada por Arabia Saudí contra Yemen en 2015; el historial de El Cairo con Saná y el impacto de la guerra de Gaza en la dinámica del mar Rojo; y, por último, los vínculos económicos y de seguridad entre Egipto y Arabia Saudí, que han adquirido mayor relevancia a la luz de los acontecimientos recientes y de la cuestión del Pacto de La Meca, un acuerdo firmado entre Pakistán, Arabia Saudí y Turquía el 7 de agosto con el fin de brindar protección colectiva a sus miembros.

La experiencia de 2015: ¿por qué evita Egipto una participación directa en la guerra de Yemen?

El primer factor para evaluar la posibilidad de una intervención militar egipcia en Yemen es el vínculo directo entre la seguridad del mar Rojo y del estrecho de Bab el-Mandeb y los intereses económicos y estratégicos de El Cairo. El canal de Suez es una de las rutas centrales del comercio internacional y un salvavidas clave para la economía egipcia, y, en efecto, cualquier inestabilidad en el sur del mar Rojo puede menoscabar la importancia de esta vía y los ingresos de tránsito de Egipto. Por ello, Egipto no puede considerar las consecuencias de la guerra únicamente en el marco de sus relaciones con Arabia Saudí o de la rivalidad regional. En realidad, cualquier sacudida en Bab el-Mandeb se transmite directamente a la economía egipcia.

Esta misma consideración ha sido una de las razones de la cautela de Egipto ante las políticas agresivas de Arabia Saudí en Yemen durante los últimos años. El Cairo se unió formalmente a la coalición liderada por Arabia Saudí en 2015, pero su participación nunca alcanzó el nivel de un papel directo y amplio en la guerra, y se limitó en gran medida al apoyo político y propagandístico. Aquella experiencia demostró que la alineación política con Riad no significa necesariamente aceptar los costes de una intervención militar prolongada.

Ahora, esa misma consideración vuelve a plantearse a los responsables de la toma de decisiones egipcios, solo que en circunstancias más complicadas. La experiencia del enfrentamiento de Estados Unidos e Israel con las capacidades navales y de misiles de Ansarolá desde el inicio de la guerra de Gaza ha demostrado que el enfrentamiento militar con Saná puede tener repercusiones mucho más allá del campo de batalla yemení. Desde este punto de vista, la entrada de Egipto en la guerra no solo no garantiza poner fin a la presión de Ansarolá sobre Arabia Saudí, sino que podría abrir un nuevo frente en el mar Rojo contra los propios intereses de El Cairo.

Por este motivo, incluso si El Cairo emprende una acción militar a petición de Arabia Saudí, debe establecerse una distinción entre las diversas formas de participación. Reforzar las defensas aéreas saudíes, cooperar en la seguridad de la navegación en el mar Rojo y proporcionar apoyo militar y logístico son opciones distintas del despliegue de tropas o de la participación directa en ataques contra posiciones de Saná. En las condiciones actuales, la mera declaración de disposición de Sisi no puede equipararse a la elección definitiva de esta última opción.

El cálculo de El Cairo se basa también en la valoración de que las operaciones militares pueden producir ganancias a corto plazo, pero no generarán necesariamente una seguridad y una estabilidad duraderas. Desde esta perspectiva, intensificar el conflicto con Ansarolá podría elevar los costes militares y económicos de Egipto sin ofrecer ninguna garantía de protección a largo plazo para las rutas marítimas.

A este respecto, El Cairo considera que el caso yemení, al menos por ahora, es susceptible de separarse del enfrentamiento más amplio con Irán. Este enfoque parte del supuesto de que la escalada entre Arabia Saudí y Yemen, sin una resolución de fondo de la crisis, solo instiga una mayor inestabilidad en la región en lugar de mejorar la seguridad árabe, una situación que puede favorecer al régimen israelí.

La postura de Egipto respecto a la creación de una coalición marítima liderada por Arabia Saudí forma parte también de esta reserva. El 30 de julio, Riad anunció una reunión internacional para debatir una coalición destinada a proteger la navegación en el mar Rojo, días después de que el movimiento de resistencia de Yemen, Ansarolá, anunciara una prohibición marítima contra Arabia Saudí en respuesta al bloqueo saudí de 11 años contra Yemen. El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, tras señalar la participación de su país en las reuniones pertinentes, subrayó que los acuerdos sobre compromisos militares deben examinarse con detenimiento para poder tomar la decisión adecuada. Estas declaraciones, junto con las posiciones anteriores de El Cairo, muestran que Egipto distingue entre la necesidad de cooperación en materia de seguridad con Arabia Saudí y la aceptación de compromisos militares directos.

Merit Mabrouk, investigadora del Instituto de Oriente Medio en Washington, declaró asimismo a la AFP el 14 de septiembre que Mohamed bin Salmán busca garantías de que Egipto intervendrá, si es necesario, para proteger Bab el-Mandeb. Aun así, describió la postura de El Cairo como cautelosa, y afirmó que Egipto no entrará en un enfrentamiento militar que no sirva a sus intereses y que pueda evitarse.

En consecuencia, la experiencia de 2015 sigue siendo esencial para comprender el comportamiento actual de Egipto. El Cairo podría elevar el nivel de su cooperación en materia de seguridad para evitar un mayor deterioro de la posición de Arabia Saudí y proteger las rutas marítimas, pero eso en sí mismo no significa que esté preparado para entrar en una guerra directa y de desgaste.

La relación entre Saná y Egipto: de la mediación a las reservas ante la guerra de Gaza

Para comprender la cautela que Egipto mantiene respecto a la guerra de Yemen, no debemos limitarnos a ver las preocupaciones económicas y de seguridad de El Cairo. También debemos tener en cuenta el historial de los vínculos de El Cairo con Saná y los acontecimientos posteriores a la guerra de Gaza en el mar Rojo. Este historial muestra que las relaciones de Egipto con la parte yemení no pueden evaluarse únicamente a través del prisma de la alineación saudí-Ansarolá o de las rivalidades regionales.

Un ejemplo notable son los acontecimientos posteriores al acuerdo de alto el fuego de abril de 2022 entre las partes enfrentadas de Yemen, mediado por las Naciones Unidas. En virtud de la tregua de dos meses, se detuvieron las operaciones militares y se permitieron los vuelos comerciales desde el aeropuerto de Saná, que llevaba cerrado desde 2016 por el bloqueo impuesto por la coalición liderada por Arabia Saudí.

En aquel momento, Egipto surgió como una de las pocas rutas disponibles para los vuelos yemeníes. Esto puede interpretarse como una señal de espacio para el diálogo y de un enfoque más flexible en la política de El Cairo hacia Saná, aunque no es suficiente por sí solo para concluir que exista un acuerdo político o una cooperación estratégica entre ambas partes.

La relevancia de esta historia hoy radica en que Egipto, contrariamente a la imagen que pueda presentarse de un aliado plenamente alineado con Arabia Saudí en el caso de Yemen, ha mantenido en la práctica consideraciones independientes. Para salvaguardar sus intereses en el mar Rojo, El Cairo necesita la desescalada y evitar que el conflicto se amplíe, un objetivo que en determinados momentos puede perseguirse no mediante el enfrentamiento militar, sino manteniendo abiertos los canales de comunicación y mediante la mediación.

Desde esta perspectiva, una de las opciones de Egipto podría ser aprovechar su capacidad de comunicación para mediar entre Arabia Saudí y Ansarolá. Mohamed Mujahid al-Zayat, antiguo funcionario de los servicios de inteligencia egipcios y experto en asuntos estratégicos, ha planteado esta posibilidad, al afirmar que El Cairo podría recurrir a sus canales con Teherán para facilitar el diálogo con Ansarolá. El encuentro entre Abdel Fattah el-Sisi y el presidente iraní, Masud Pezeshkian, al margen de la cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, es también digno de mención en este contexto, aunque la información disponible no basta para concluir que se haya concretado una iniciativa de mediación específica.

Gaza y la opinión pública egipcia: una variable que no puede ignorarse

Otro factor en los cálculos de El Cairo es el lugar que ocupa la causa palestina en la opinión pública egipcia y la forma en que la sociedad egipcia reacciona ante el papel de Ansarolá en la guerra de Gaza. Al entrar en confrontación con Israel en apoyo de los palestinos, a diferencia del enfoque de muchos gobiernos árabes, Ansarolá buscó vincular el apoyo a Gaza con la acción militar y la presión sobre las rutas marítimas. Ese enfoque, junto con el prolongado bloqueo de Yemen y sus consecuencias humanitarias, puede condicionar la forma en que sectores de la opinión pública egipcia interpretan los acontecimientos actuales.

A lo largo de la guerra de Gaza, la sociedad egipcia ha sido testigo de la enorme magnitud del asedio, de la destrucción de las infraestructuras y del sufrimiento de los civiles palestinos. En tal atmósfera, cualquier acción militar contra Ansarolá puede chocar con la pregunta de por qué un país que se ha posicionado en apoyo de los palestinos y contra el bloqueo de Gaza debería ser ahora objetivo de un ataque, especialmente cuando el bloqueo de Yemen ha impuesto durante años graves consecuencias humanitarias a su pueblo.

La causa palestina y la sensibilidad de la opinión pública ante la guerra de Gaza son, por tanto, variables que los responsables de la toma de decisiones egipcios no pueden ignorar.

Por otro lado, el propio Egipto se ha visto perjudicado por la expansión de la guerra de Gaza y por la inseguridad en el mar Rojo. El descenso del tráfico de buques por el canal de Suez demuestra que la crisis regional, incluso sin que la guerra se extienda directamente al suelo egipcio, puede estrangular los intereses económicos del país. Así, El Cairo se enfrenta simultáneamente a dos imperativos: evitar que la inseguridad se propague por las rutas marítimas y evitar cualquier acción que intensifique la guerra y eleve sus costes políticos y de seguridad.

Esta dualidad convierte la mediación en una opción que merece ser examinada por Egipto. El Cairo puede, al tiempo que declara que mantiene la cooperación en materia de defensa con Arabia Saudí, utilizar sus canales de comunicación con Teherán y con la parte yemení para reducir las tensiones. Un enfoque de este tipo permitiría a Egipto preservar su papel en la ecuación del mar Rojo sin entrar directamente en la guerra, aunque su materialización depende de la voluntad de las partes implicadas y del surgimiento del terreno político necesario.

En conjunto, el historial de relación de Egipto con Saná y el impacto de la guerra de Gaza en el clima político de la región muestran que la política de El Cairo hacia Yemen no está dictada simplemente por las peticiones saudíes. Junto a sus consideraciones de alianza con Riad, Egipto debe sopesar los posibles costes de un enfrentamiento con Ansarolá, la sensibilidad pública hacia Palestina y el imperativo de proteger el canal de Suez. Estos mismos factores podrían empujar el abanico de opciones de El Cairo hacia un apoyo limitado, la cooperación en materia de defensa y la mediación, y no necesariamente hacia la participación directa en ataques contra Yemen.

Egipto y el enigma del Pacto de La Meca: ¿busca Riad comprar el respaldo militar de Egipto?

Para analizar el comportamiento de Egipto, no debemos hacer la vista gorda ante un acontecimiento crucial en las relaciones entre El Cairo y Riad: la ausencia de Egipto del Pacto trilateral de La Meca. Esto plantea una pregunta fundamental: ¿por qué Arabia Saudí no ha podido, o no ha querido, incorporar a Egipto, uno de los actores clave del mar Rojo, a un marco compartido al configurar los acuerdos de seguridad regional? Y, a la inversa, ¿carece El Cairo todavía de apetito para atarse a los compromisos militares saudíes en el expediente de Yemen?

El anuncio de un acuerdo trilateral entre Pakistán, Arabia Saudí y Turquía en La Meca, concebido para servir como elemento de disuasión extendiendo un paraguas de defensa nuclear y militar sobre Arabia Saudí, fue una bomba que pronto demostró ser ineficaz y meramente performativa en su primera prueba real. A pesar del compromiso declarado de las tres partes con la defensa militar conjunta, los saudíes han visto defraudadas sus expectativas respecto a esta alianza militar durante la guerra con Saná.

Eso es lo que llevó a Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí, a viajar a Egipto el 15 de septiembre, apenas cinco días después de que Ansarolá tomara el control de la costa occidental de Yemen y consolidara su dominio sobre el estrecho de Bab el-Mandeb y las islas circundantes, para recabar el apoyo de uno de los actores árabes más importantes en el mar Rojo.

Una dimensión notable de estas relaciones es el momento del viaje de bin Salmán, que coincidió con el próximo vencimiento del depósito saudí de 5.300 millones de dólares en el Banco Central de Egipto. Al-Masry Al-Youm publicó el 16 de septiembre un informe sobre la inminente fecha de devolución del depósito, un asunto que se conocía de antemano, pero cuya reaparición en el momento de la visita del príncipe heredero alimentó las especulaciones sobre un posible vínculo entre las relaciones financieras y de seguridad de los dos países.

Al día siguiente, una fuente de alto nivel del Ministerio de Finanzas de Egipto declaró al sitio web Al-Mansah que se había alcanzado un acuerdo preliminar para prorrogar el depósito saudí de 5.300 millones de dólares e inyectar 10.000 millones de dólares de nueva inversión saudí en Egipto. Sin embargo, el informe no fue confirmado oficialmente y no puede tratarse como un acuerdo definitivo entre ambos países.

Según los datos del Banco Central de Egipto en su informe «Posición Externa de la Economía Egipcia», el depósito saudí a medio y largo plazo, con un valor original de 5.300 millones de dólares, vencía en octubre de 2026. Las obligaciones totales relacionadas con el depósito al término de su período de vencimiento, en la segunda mitad de 2026, se estimaron en unos 5.434 millones de dólares: 5.300 millones de principal y aproximadamente 134,8 millones de dólares en intereses acumulados.

El depósito forma parte de los depósitos a largo plazo de los países árabes en el Banco Central de Egipto, que suman unos 9.300 millones de dólares, una cifra que incluye 5.300 millones procedentes de Arabia Saudí y 4.000 millones de Kuwait.

El vencimiento de la deuda exterior ha coincidido con un déficit en los ingresos de El Cairo procedentes del canal de Suez. Según los datos disponibles, los ingresos del canal de Suez en el ejercicio fiscal 2025-2026 alcanzaron unos 4.670 millones de dólares, aproximadamente la mitad de la cifra registrada antes de que comenzara la crisis del transporte marítimo en el mar Rojo. Los datos de la plataforma PortWatch del FMI muestran también que el promedio diario de tránsitos por el canal de Suez sigue por debajo de la mitad de su nivel previo al inicio de la guerra de Gaza en 2023.

El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, declaró el 14 de septiembre que las pérdidas derivadas del descenso del tráfico de buques por el canal de Suez habían alcanzado unos 11.000 millones de dólares. Esa cifra muestra que la crisis de seguridad en el mar Rojo, a pesar de desarrollarse fuera del territorio egipcio, ha impuesto un elevado coste económico al país.

Por lo tanto, con Egipto sometido a presión económica y necesitado de financiación, la prórroga del depósito saudí y la posibilidad de nuevas inversiones podrían haber sido una palanca para animar a El Cairo a desempeñar un papel más activo en la guerra de Yemen.

Sin embargo, pese a las especulaciones sobre los objetivos del viaje de bin Salmán, las valoraciones publicadas indicaron que los resultados públicos de la reunión no fueron más allá del apoyo político y moral de Egipto a Arabia Saudí. Esto subraya la brecha entre la urgente necesidad de apoyo militar de Riad y el deseo de El Cairo de evitar una intervención directa.

Escasez de defensa aérea saudí: ¿un paraguas de defensa egipcio sobre el cielo saudí?

En sus informes sobre la visita de bin Salmán, los medios occidentales hablaron principalmente del posible despliegue de defensas aéreas y misiles egipcios en el reino.

El 16 de septiembre, The Washington Post, citando a funcionarios regionales, informó de que la visita de bin Salmán tenía como objetivo buscar el apoyo de los aliados, dado que los misiles de defensa aérea de Riad se han agotado durante la guerra con Yemen.

AP informó asimismo ese mismo día de que Arabia Saudí estaba sopesando opciones de defensa regionales y buscando asistencia militar de países como Egipto, Francia, Reino Unido y Pakistán. Según la agencia, el viaje del príncipe heredero saudí a El Cairo formaba parte de un esfuerzo por ampliar una red regional de apoyo a la defensa, aunque se consideraba poco probable que Egipto, pese a su peso regional, enviara sus fuerzas a Yemen.

Reuters también informó el 14 de septiembre de que Egipto y Arabia Saudí estaban reforzando la coordinación en materia de defensa como parte del esfuerzo más amplio de Riad por explorar apoyo militar y de seguridad, pero su informe no mencionaba ningún despliegue real de fuerzas egipcias.

En general, estos informes indican que Arabia Saudí busca aliviar la presión sobre sus sistemas militares ampliando la cooperación en materia de defensa y reducir su dependencia exclusiva de las capacidades nacionales o del apoyo de potencias extrarregionales. En tales condiciones, Egipto puede desempeñar un papel en ámbitos como la defensa aérea, el intercambio de inteligencia, el apoyo logístico y la protección de las rutas de navegación, sin entrar necesariamente en operaciones terrestres ni en ataques directos contra posiciones de Ansarolá.

Aun así, debe establecerse una distinción entre una coordinación defensiva reforzada y la formación de una coalición operativa para la guerra. Los informes disponibles apuntan a un aumento de los contactos y a los esfuerzos saudíes por reunir apoyo regional, pero no demuestran por sí solos que Egipto haya aceptado el compromiso de desplegar fuerzas o participar en ataques contra Yemen.

Consolidar el eje Egipto-Arabia Saudí en respuesta al cambiante entorno de seguridad del Golfo y del mar Rojo es importante para ambos países, pero sigue sin estar claro si esta cooperación cobrará forma como un mecanismo militar claro y vinculante. A falta de tal mecanismo, es probable que el apoyo de Egipto a Riad siga limitado en gran medida a posiciones políticas, a una cooperación limitada en materia de defensa y a esfuerzos de coordinación de seguridad.

Mientras tanto, la opción de que Egipto medie directamente con Ansarolá sigue sobre la mesa. El Cairo, por un lado, disfruta de estrechos vínculos políticos y económicos con Arabia Saudí; por otro, gracias a sus canales con Teherán y a su interés en la seguridad del mar Rojo, podría, si las condiciones lo permiten, desempeñar un papel en la reducción de las tensiones. Tal papel permitiría al menos, desde un punto de vista estratégico, que Egipto estuviera presente en la configuración de los acuerdos de seguridad regional sin entrar directamente en la guerra.

Por otra parte, cualquier obligación militar de gran alcance puede colocar a El Cairo en una situación difícil que incluye verse implicado en una guerra sin un final claro, un aumento de la posibilidad de ataques contra los intereses egipcios en el mar Rojo y la asunción de costes económicos y políticos. Por eso, aunque la petición de apoyo de Arabia Saudí haya recibido una respuesta positiva de El Cairo, la forma y el alcance de ese apoyo siguen siendo una cuestión determinante.