Cuba: No participamos con tropas en Ucrania ni en ningún otro país

“Cuba no forma parte de este conflicto, ni tampoco participa con efectivos militares allí, ni en ningún otro país”, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba el miércoles, al rechazar las acusaciones de Estados Unidos sobre una supuesta implicación de La Habana en la guerra en Ucrania.

En un comunicado, la Cancillería cubana expresó su “absoluto rechazo” a “las falsas acusaciones que el Gobierno de Estados Unidos, sin sustento ni evidencia alguna, continúa divulgando sobre una supuesta participación cubana en el conflicto militar en Ucrania, con el objetivo de confundir y desinformar a la comunidad internacional”.

Asimismo, defendió una salida pacífica a la guerra y reiteró su respaldo al diálogo y las negociaciones, de conformidad con el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. “Cuba apoya la solución pacífica de los conflictos, mediante el diálogo y las negociaciones, incluido el caso de Ucrania, con apego al Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas”, señaló el comunicado.

En respuesta a las acusaciones relacionadas con el reclutamiento de ciudadanos cubanos para combatir en Ucrania, el Ministerio destacó que “a diferencia de Estados Unidos, Cuba tiene un historial limpio en materia de lucha contra el grave flagelo del mercenarismo, frente al que existe en el país una política de tolerancia cero”.

A este respecto, la Cancillería cubana subrayó que las autoridades cubanas procesan y sancionan penalmente “el mercenarismo” de acuerdo con la legislación nacional y las obligaciones internacionales del país. “Ninguno de los ciudadanos cubanos que han participado o participan en cualquiera de las partes de este conflicto cuentan con el estímulo, el apoyo o el consentimiento de ninguna institución estatal o gubernamental cubana”, sostuvo el comunicado.

En cuanto al reclutamiento, las autoridades cubanas señalaron que “la inmensa mayoría” de estas actividades, tanto las dirigidas a ciudadanos de la isla como a personas de otras nacionalidades, se llevó a cabo desde el extranjero.

Por último, la Cancillería informó de que las autoridades cubanas investigaron, desde 2023, un total de 17 “expedientes de fase preparatoria por el delito de mercenarismo”, en los que figuraron 49 imputados.

La Habana ya había rechazado dos semanas antes las acusaciones de Washington, que calificó de “imputaciones mendaces” y “acusación calumniosa”, y denunció que estas afirmaciones sobre el supuesto envío de tropas para apoyar a Rusia carecían de “evidencias ni fundamento alguno”.

El 24 de febrero de 2022, Moscú inició una operación militar especial con el objetivo de desmilitarizar y desnazificar la zona fronteriza ucraniana del Donbás, la cual era utilizada por las potencias occidentales para avanzar hacia el territorio ruso.