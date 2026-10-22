Una madre sin nombre en la historia, un hijo perdurable en el shiísmo: la historia de Alí ibn Yaqtín

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Entre los funcionarios y allegados de los califas abasíes brillan figuras excepcionales que, en el corazón del aparato del califato y con el corazón colmado de amor por Ahlul Bayt (PB), la Casa de la infalibilidad y la pureza, se dedicaron a servir a la religión y a auxiliar a los shiíes. Alí ibn Yaqtín, visir de Harún al-Rashid, es una de las más destacadas. Lo que vuelve su historia más compleja y, al mismo tiempo, más aleccionadora es la diferencia radical de creencias entre su padre y su madre: un padre considerado uno de los enemigos de Ahlul Bayt (PB) (nasibi) y una madre rendida de amor a la familia del Profeta. Pero la crianza de un hijo como Alí ibn Yaqtín no es una simple excepción: el examen de la historia revela un patrón oculto pero reiterado, en el que las madres shiíes desempeñaron un papel central y decisivo en la guía de sus hijos hacia la Wilaya.

Alí ibn Yaqtín nació en el año 742 d. C. (124 de la Hégira lunar) en Kufa. Su padre, Yaqtín ibn Musa, era partidario y propagandista de los abasíes y, tras la llegada al poder de esta dinastía, alcanzó altos cargos en el aparato del califato. Con todo, su hijo Alí ibn Yaqtín, pese a colaborar con los califas abasíes, era en secreto shií y creyente en el Imamato, e incluso enviaba su Jums (quinto, impuesto religioso del veinte por ciento) y su Zakat (limosna obligatoria) al Imam Yafar as-Sadiq (P). En cambio, el padre de Alí ibn Yaqtín figuraba entre los nasibis (enemigos de Ahlul Bayt (PB)).

Frente a él, de la madre de Alí ibn Yaqtín se dibuja una imagen luminosa y llena de fe: una dama que figuraba entre los amantes de Ahlul Bayt (PB) y que arraigó en el ser de su hijo el amor a la familia de la Revelación. Esta contradicción ideológica dentro de una misma familia ofrece el terreno para la formación de una personalidad singular y la oportunidad de examinar con mayor profundidad el papel de la crianza materna.

Las fuentes históricas hablan poco del nombre y de la vida de esta mujer creyente, pero el fruto de su educación puede contemplarse en la elevada posición y en las acciones inteligentes de su hijo. Alí ibn Yaqtín no solo llegó a ser uno de los compañeros más cercanos del Imam Musa al-Kazim (P), sino que, en las circunstancias más duras, desde el puesto más delicado de un gobierno tiránico, se erigió como un muro ante la injusticia y puso su vida y sus bienes al servicio de los shiíes.

La historia de Alí ibn Yaqtín, aunque asombrosa, no es un fenómeno único ni sin igual en la historia del shiísmo. En los altibajos de la historia del islam pueden encontrarse otras personas que, pese a la diferencia de creencias entre sus padres, eligieron el camino de la Wilaya. Un ejemplo notable de este fenómeno puede buscarse en la vida de «Qásim ibn Hasán ibn Alí ibn Yaqtín» y en la gran familia de Al Yaqtín. Resulta llamativo que los descendientes de Alí ibn Yaqtín fueran todos devotos y transmisores de los inmaculados Imames (P), lo que es un testimonio de la continuidad de una tradición educativa arraigada en el seno de esta familia.

Entre estas personas, muchas de las cuales se vieron envueltas en el torbellino de los acontecimientos políticos y sociales, la influencia de las madres en la permanencia en el camino de Ahlul Bayt (PB) ha sido un papel clave.

El papel central de la madre en el núcleo de la educación de una generación creyente

Si contemplamos la vida de Alí ibn Yaqtín y de otras figuras semejantes desde una perspectiva educativa, advertimos el papel insustituible de la madre como primera y más duradera educadora del ser humano. Desde el punto de vista del islam y de la Sira (conducta) de Ahlul Bayt (PB), la personalidad del hijo se moldea desde el principio en función de las creencias y los actos de la madre, y esta desempeña un papel central en la educación de la generación futura. La madre de Alí ibn Yaqtín, pese a vivir en una familia que aparentemente estaba en sintonía con el califato abasí, logró arraigar en el corazón de su hijo el amor a la familia del Profeta hasta tal punto que él nunca dejó que la duda se abriera paso entre el boato y la gloria mundanos y la servidumbre a Ahlul Bayt (PB).

La piedad de la madre, la pureza de su alimento y su mirada penetrante hacia las cuestiones religiosas fueron los cimientos de una personalidad tal que Alí ibn Yaqtín, en la cima de su poder, se inclinó con reverencia ante su Imam e incluso, por complacerlo, renunció a su cargo y a su posición. La célebre historia de su reprimenda por parte del Imam al-Kazim (P) por no haber recibido a Ibrahim al-Yammal (el camellero) (1), un creyente necesitado, muestra que el servicio a Ahlul Bayt (PB) no se reducía al disimulo ni a la infiltración en el aparato del califato, sino que la purificación del alma y la humildad ante las criaturas de Dios eran pilares fundamentales de este camino. Esta cumbre de cortesía y servidumbre fue, sin duda, fruto de la educación religiosa y afectiva de una madre que, a lo largo de los años, apoyada en su fe firme, se convirtió en la lámpara que guiaba el camino de su hijo.

El examen de la vida de Alí ibn Yaqtín y de otros como él descorre el velo de una verdad no dicha: la historia está llena de madres que, en secreto y abiertamente, con amor a Ahlul Bayt (PB), educaron a una generación que, en los momentos históricos más difíciles, se convirtió en abanderada del islam puro y en promotora del Corán y de Ahlul Bayt (PB). Estas madres, pese a la oposición de sus esposos o al ambiente asfixiante de la sociedad, permanecieron firmes en su compromiso y plantaron el brote del amor en el corazón de sus hijos.

Zahra Salehifar, experta con máster en Corán y Hadiz (tradiciones), estudiante de máster en Gestión de Medios en la Universidad Baqir al-Ulum.

Notas:

La historia de la negativa a recibir a Ibrahim al-Yammal y la reprimenda a Alí ibn Yaqtín por parte del Imam al-Kazim (P)

Ibrahim al-Yammal (llamado en algunas fuentes «Ibrahim al-Yammal» o «Ibrahim el camellero») era uno de los shiíes y fue a casa de Alí ibn Yaqtín, visir de la corte de Harún al-Rashid, para visitarlo. Pero Alí ibn Yaqtín, debido a su alta posición, no lo dejó entrar ni lo recibió. Casualmente, ese mismo año Alí ibn Yaqtín peregrinó a La Meca y en Medina quiso llegar a la presencia del Imam al-Kazim (P). Pero el Imam al-Kazim (P) no lo recibió. Al día siguiente Alí ibn Yaqtín volvió y el Imam de nuevo no lo dejó entrar. Alí ibn Yaqtín preguntó: «¡Oh, mi señor! ¿Qué pecado he cometido para que me privéis de vuestra visita?».

El Imam al-Kazim (P) dijo: «حَجَبْتُکَ لِأَنَّکَ حَجَبْتَ أَخَاکَ إِبْرَاهِیمَ الْجَمَّالَ، وَقَدْ أَبَی اللَّهُ أَنْ یَشْکُرَ سَعْیَکَ حَتَّی یَغْفِرَ لَکَ إِبْرَاهِیمُ الْجَمَّالُ» (No te recibí porque tú no recibiste a tu hermano Ibrahim el camellero, y Dios ha rehusado agradecer tu esfuerzo hasta que Ibrahim te perdone). Alí ibn Yaqtín dijo: «¡Oh, mi maestro! Yo estoy en Medina e Ibrahim está en Kufa». El Imam al-Kazim (P) le dijo: «Por la noche, sin que nadie lo advierta, ve al cementerio de Baqi; allí hay un camello ensillado y listo; móntalo y te llevará a tu destino».

Alí ibn Yaqtín así lo hizo y, con aquel camello, en poco tiempo llegó a la casa de Ibrahim en Kufa. Llamó a la puerta y se presentó. Ibrahim el camellero dijo con asombro: «¿Qué hace el visir Alí ibn Yaqtín a la puerta de mi casa?». Alí ibn Yaqtín entró en la casa, le pidió disculpas y le dijo que el Imam al-Kazim (P) no quedaría satisfecho con él hasta que Ibrahim lo perdonara. Ibrahim dijo: «غَفَرَ اللَّهُ لَک» (Que Dios te perdone).

Pero Alí ibn Yaqtín no se conformó con ese consentimiento y, para que Ibrahim perdonara verdaderamente de corazón, puso su rostro sobre el suelo y pidió a Ibrahim que pusiera su pie sobre su cara. Ibrahim se negó al principio, pero Alí ibn Yaqtín insistió y le hizo jurar. Finalmente Ibrahim lo hizo y Alí ibn Yaqtín decía en ese momento: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ» (¡Oh, Dios, sé testigo!). Luego montó en aquel camello y esa misma noche regresó a Medina, y el Imam al-Kazim (P) lo recibió.

Al-Zaqib fi al-Manaqib, p. 458, h. 386

Uyun al-Mu’yizat, p. 103

Bihar al-Anwar, t. 48, p. 85, h. 105