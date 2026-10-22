Jefe del Ejército iraní: estamos preparados para una guerra asimétrica

Según ha publicado este jueves la oficina de relaciones públicas del Ejército, el general Hatami, durante una visita a uno de los centros de producción de drones ofensivos se ha referido al nivel actual de preparación de las fuerzas y a su capacidad de respuesta, y ha señalado que las dos guerras impuestas más recientes han dejado importantes enseñanzas, entre ellas que no se debe confiar “ni un ápice” en este enemigo y que es necesario seguir reforzando la preparación militar, según la oficina de relaciones públicas del Ejército.

Al abordar el papel de los sistemas de armas no tripulados en los conflictos actuales, el general Hatami ha indicado que estos dispositivos —desde los drones aéreos y navales hasta los minidrones— se utilizan cada vez más en misiones de diversa índole y ocupan un lugar destacado en la estrategia defensiva de la República Islámica de Irán.

Irán alcanza un nivel considerable de madurez en el ámbito de drones

Al explicar la estrategia del Ejército para desarrollar drones, en particular los de la serie Arash, el alto mando castrense ha puesto de relieve que el proceso comenzó con la participación del Ministerio de Defensa y se formalizó mediante un memorando de entendimiento entre ambas instituciones. Actualmente, ha proseguido, el proyecto avanza como una actividad industrial, respaldada por una sólida infraestructura y por el potencial de especialistas, universidades y empresas basadas en el conocimiento.

Una parte importante del equipamiento militar del Ejército, ha recalcado el general Hatami, está concebida para garantizar una presencia eficaz en escenarios de guerra asimétrica mediante el uso de estos drones.

Asimismo, ha reiterado que el Ejército mantiene una actividad especial en la producción, distribución y mantenimiento de estos sistemas, al tiempo que proporciona a sus combatientes la formación necesaria para utilizarlos. Según el general Hatami, las fuerzas cuentan con un alto nivel de destreza y han alcanzado una madurez considerable en el ámbito de los drones y, en términos generales, de los sistemas no tripulados.

El comandante en jefe del Ejército ha precisado que, durante los conflictos recientes, parte del equipamiento y de las instalaciones iraníes sufrió daños. Sin embargo, ha sostenido que el enemigo partía de la premisa de que Irán no distinguía entre una guerra simétrica y una asimétrica.

Una parte del material del Ejército iraní, ha explicado, está destinada a la guerra simétrica, pero una proporción considerable de sus equipos y capacidades corresponde a escenarios de guerra asimétrica. Estos últimos requieren un tipo específico de preparación, una línea de trabajo que, según aseguró, las fuerzas armadas han seguido y para la que ya están preparadas.

Fuerzas iraníes, preparadas para una guerra asimétrica

Hatami ha resaltado que las cuatro fuerzas que integran el Ejército de la República Islámica de Irán se encuentran preparadas. Ha recordado que, en el anterior conflicto asimétrico, las fuerzas iraníes combatieron con equipos que sorprendieron al enemigo, que, según ha apostillado, recibió golpes contundentes.

El general ha remarcado que Irán ha evaluado las capacidades de su enemigo y reconocido que este dispone de recursos militares considerables. No obstante, ha señalado que, teniendo en cuenta todos esos factores, el país se ha preparado para una guerra asimétrica y ha desarrollado el equipamiento necesario para afrontarla.

De acuerdo con el militar de alto rango, Irán se encuentra hoy en una situación más favorable, tanto cuantitativa como cualitativamente, en lo que respecta al material requerido para este tipo de conflicto. Ha puesto de manifiesto que las fuerzas armadas conocen los métodos de actuación del enemigo y se han preparado para responder desde los mismos ámbitos que este emplee.

Asimismo, ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la población iraní, al asegurar que el país se encuentra en buenas condiciones de preparación. Ha agregado que los combatientes del Ejército mantienen una moral elevada y continúan produciendo el material necesario para sus operaciones.

El enemigo no entiende otro lenguaje que el de la fuerza y el poder

Al referirse a los posibles acontecimientos futuros, Hatami ha glosado que la misión fundamental de las fuerzas armadas, especialmente del Ejército de la República Islámica de Irán, consiste en garantizar la seguridad y hacer frente a las amenazas.

Ha recordado las palabras del Líder mártir de la Revolución Islámica, según las cuales las fuerzas deben considerar una amenaza del uno por ciento como si fuera del cien por cien y prepararse en consecuencia.

El jefe del Ejército iraní ha calificado al actual enemigo de “completamente incapaz de inspirar confianza” y ha indicado que no entiende otro lenguaje que el de la fuerza y el poder. Según su interpretación, el enemigo considera cualquier actitud de indulgencia como una retirada y aprovecha esa percepción para avanzar un paso más.

Armada iraní tiene una presencia efectiva en el mar y en la costa

El comandante en jefe también se ha referido a las operaciones del Ejército al este del estrecho de Ormuz. Hatami ha recalcado que la Armada iraní mantiene una presencia significativa tanto en el mar como en la costa dentro de su zona de responsabilidad, y ha sostenido que esta presencia resulta efectiva.

Según Hatami, el enemigo no se ha atrevido a entrar en el mar de Omán porque, a su juicio, ha comprendido que en esa zona una fuerza naval poderosa mantiene el control de la situación.

Ha añadido que las fuerzas iraníes vigilan de cerca los acontecimientos y ha advertido que cualquier buque enemigo que entre en la zona será atacado. Asimismo, ha acentuado que Irán considera el bloqueo naval una parte del conflicto y que considera enemigo a quien lo impone.

El general de división Amir Hatami, al recordar las normas y disposiciones anunciadas por la República Islámica de Irán para regular el tránsito por el estrecho de Ormuz, el Golfo Pérsico y el mar de Omán, ha apuntado que, para hacerlas cumplir, se han empleado diversos medios, entre ellos minas navales y algunos sistemas automatizados de control.

Ha subrayado que Irán insiste en que los distintos países comprendan las condiciones impuestas por los criminales estadounidenses y, para evitar sufrir daños, mantengan una coordinación plena con las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán.