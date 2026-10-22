Al Sisi: El esfuerzo militar de Egipto está destinado a defender el territorio de Arabia Saudí, no a atacar Yemen

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Abdelfatá al Sisi, presidente de Egipto, subrayó: «El esfuerzo militar de Egipto está destinado a la defensa del territorio de Arabia Saudí y no incluye un ataque contra Yemen».

Según informó Sky News, Al Sisi, durante su participación en la sesión «Seguridad de la patria y del ciudadano», celebrada en la tercera jornada de las actividades del Foro de Egipto 2026, afirmó que la seguridad nacional de los países árabes es indivisible.

Subrayó que la estabilidad de los países del golfo Pérsico, desde la perspectiva de la seguridad nacional, reviste una importancia fundamental para Egipto.

El presidente egipcio añadió que el apoyo de El Cairo a estos países se inscribe en la línea del concepto de seguridad nacional árabe compartida.

Al reiterar que el esfuerzo militar de Egipto se limita a la defensa del territorio de Arabia Saudí, explicó que el objetivo es defender el suelo y las fronteras saudíes, así como el territorio de cualquier otro país árabe que solicite la ayuda de Egipto en este ámbito.

Al Sisi precisó: «El esfuerzo militar de Egipto no se extenderá más allá de sus fronteras ni de las de los países hermanos cuya seguridad y estabilidad El Cairo considera importantes».

Al concluir, subrayó la necesidad de restablecer la estabilidad en los países árabes, entre ellos Sudán, Libia y Somalia.