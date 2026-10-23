Irán avisa a EEUU que caerá en vergüenza por su derrota ante “fortaleza de leones”

En un mensaje publicado este viernes en X, con motivo del Día de la Conmemoración y del Día Nacional de la Prosa Persa, Esmail Baqai estableció paralelismos entre el relato del historiador sobre una fortaleza defendida por leones y el peligro de subestimar la capacidad de Irán para resistir una agresión extranjera.

“Desde su fortaleza se habían oído risas, y enviaron a Okar con un estandarte y trescientos jinetes a la puerta de la fortaleza, pensando que, una vez que Okar llegara allí, a su debido tiempo la fortaleza caería en sus manos, ya fuera por la guerra o por la paz, para que pudieran izar el estandarte de la hombría sobre las murallas de la fortaleza”, citó Baqai del relato histórico de Beyhaqi.

En el episodio histórico, Okar es el comandante enviado con 300 jinetes para capturar la fortaleza. Convencida de su éxito, la fuerza que avanza espera apoderarse de la fortaleza mediante una acción militar o una rendición pacífica e izar su estandarte sobre las murallas como símbolo de victoria.

Sin embargo, los atacantes desconocen que dentro de la fortaleza habitan leones. Estos simbolizan la formidable fuerza y ferocidad de sus defensores y subrayan el peligro de subestimar a un adversario cuyas verdaderas capacidades no se han comprendido plenamente.

En el contexto del mensaje de Baqai, la importancia de Okar reside en la presunción de superioridad militar: los atacantes creen que su llegada y su demostración de fuerza bastarán para poner la fortaleza bajo su control.

Según Baqai, Beyhaqi “advirtió hace mil años que entre la ilusión de la victoria y la realidad del campo de batalla existe un abismo enorme”.

“Iniciar una agresión con la ilusión de obtener un triunfo fácil no equivale a vencer; y calcular mal la situación de una ‘fortaleza donde habitan leones’ y subestimar el combate contra ‘tales leones’ no traerá a los agresores más que la vergüenza de la derrota”, ha agregado.

El mensaje de Baqai se produce en medio de las renovadas amenazas de Estados Unidos contra Irán, después de que Donald Trump afirmara el 16 de octubre que Washington podría necesitar atacar el monte Kuh-e Kolang.

El presidente estadounidense también ha advertido de que podría reanudar la agresión si fracasan las negociaciones, mientras que, según informaciones, los comandantes militares estadounidenses han recibido instrucciones de preparar opciones ante la posibilidad de nuevos ataques.

Irán ha desafiado las amenazas de Trump y ha asegurado que salió aún más fortalecido de las últimas agresiones del enemigo estadounidense-israelí. “¿Quieres volver a probar suerte? Adelante, eres bienvenido. Pero ten cuidado: nosotros también tenemos asuntos pendientes”, alertó esta semana el canciller iraní, Seyed Abás Araqchi.

También el domingo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de división Ali Abdolahi, advirtió a Washington y el régimen de Tel Aviv contra nuevos “errores de cálculo” y declaró que los intentos anteriores de derrocar o destruir a Irán fracasaron y que el país sigue en pie pese a los ataques.