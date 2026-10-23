Operación de represalia en Cisjordania deja 5 militares israelíes heridos

La operación se ha realizado la madrugada de este viernes en la entrada de la zona de Farsh al-Hawa, en el noroeste de Al-Jalil (Hebrón), y se ha saldado con la muerte de dos palestinos. Se produjo un intenso intercambio de disparos entre dos palestinos y las fuerzas de ocupación israelíes, según ha informado el corresponsal de la cadena libanesa Al Mayadeen.

En este sentido, los medios israelíes han señalado que el tiroteo se prolongó durante más de 20 minutos y han descrito el incidente como un enfrentamiento “difícil”. Según el diario israelí Yedioth Ahronoth, la intensidad de los disparos dificultó las labores de evacuación de los militares heridos. Tras el enfrentamiento, las fuerzas israelíes acordonaron la zona, mientras helicópteros militares sobrevolaban el lugar, en medio de indicios de preparativos para nuevas incursiones.

Posteriormente, el ejército del régimen sionista informó de haber matado a dos palestinos en Cisjordania tras el tiroteo.

El incidente se produce en un contexto de creciente tensión en Cisjordania ocupada, donde las fuerzas israelíes han intensificado su despliegue militar en los últimos días, coincidiendo con un aumento de los ataques de colonos contra la población palestina.

Los Comités de la Resistencia de Palestina han calificado la operación de Al-Jalil de una respuesta “legítima y necesaria” a los crímenes israelíes en Gaza y Cisjordania, las agresiones contra los lugares sagrados y los malos tratos infligidos a los presos palestinos en las cárceles israelíes.

Conforme al comunicado, la operación asestó un nuevo golpe a las estructuras militares, de seguridad y de inteligencia del régimen sionista y volvió a poner de manifiesto sus dificultades para hacer frente a los combatientes palestinos. “La voluntad del pueblo palestino no será quebrantada, pese a la intensidad de la represión, el asedio y las matanzas”, señala el texto.

Asimismo, los Comités de la Resistencia han expresado su respaldo a los combatientes palestinos en Cisjordania y han reivindicado el derecho del pueblo palestino a defender su tierra, sus lugares sagrados y sus presos frente a las acciones de la ocupación israelí. Han concluido con un llamamiento a reforzar la unidad palestina e intensificar la resistencia por todos los medios frente a las agresiones israelíes.

La operación se produce mientras continúan las incursiones militares y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania ocupada, donde la población palestina también denuncia asaltos a viviendas, incendios de propiedades y vehículos, y destrucción de tierras.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde octubre de 2023 han muerto más de 1100 palestinos y más de 11 800 han resultado heridos en Cisjordania ocupada, incluida Al-Quds (Jerusalén) Este.