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Franja de Gaza

351 niños han sido martirizados en Gaza desde el inicio del alto el fuego

23 octubre 2026 - 17:01
Código de noticia: 1881596
fuente: Abna24
351 niños han sido martirizados en Gaza desde el inicio del alto el fuego

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) declaró en un comunicado que, desde el anuncio del alto el fuego en octubre de 2025, 351 niños palestinos han sido martirizados en la Franja de Gaza.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Edouard Beigbeder, director regional de UNICEF para Oriente Medio y Norte de África, exigió en este comunicado una rendición de cuentas transparente y rigurosa sobre los casos de niños martirizados o heridos de tal manera que les provoque una discapacidad permanente.

Al señalar que solo en los últimos seis días ocho niños han sido martirizados y otros 20 han resultado heridos, subrayó que el régimen sionista debe adoptar medidas eficaces para prevenir más violencia, respetar el principio de distinción entre civiles y objetivos militares y garantizar una protección especial a los niños conforme al derecho internacional humanitario.

Beigbeder añadió que este nivel de violencia contra los niños es inaceptable y que los niños que sobreviven a los ataques también se enfrentan a graves obstáculos para su recuperación física y psicológica, debido al colapso del sistema sanitario de Gaza.

La semana pasada, UNICEF ya había declarado que unos 800.000 niños en la Franja de Gaza continúan desplazados y que se estima que unos 60.000 niños han perdido a uno de sus progenitores, o a ambos, durante la guerra o desde el inicio del alto el fuego.

Este organismo de las Naciones Unidas subrayó que casi todos los niños de Gaza, en medio de un desplazamiento prolongado y del deterioro de los servicios básicos, necesitan apoyo psicológico.

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