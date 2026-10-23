351 niños han sido martirizados en Gaza desde el inicio del alto el fuego

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Edouard Beigbeder, director regional de UNICEF para Oriente Medio y Norte de África, exigió en este comunicado una rendición de cuentas transparente y rigurosa sobre los casos de niños martirizados o heridos de tal manera que les provoque una discapacidad permanente.

Al señalar que solo en los últimos seis días ocho niños han sido martirizados y otros 20 han resultado heridos, subrayó que el régimen sionista debe adoptar medidas eficaces para prevenir más violencia, respetar el principio de distinción entre civiles y objetivos militares y garantizar una protección especial a los niños conforme al derecho internacional humanitario.

Beigbeder añadió que este nivel de violencia contra los niños es inaceptable y que los niños que sobreviven a los ataques también se enfrentan a graves obstáculos para su recuperación física y psicológica, debido al colapso del sistema sanitario de Gaza.

La semana pasada, UNICEF ya había declarado que unos 800.000 niños en la Franja de Gaza continúan desplazados y que se estima que unos 60.000 niños han perdido a uno de sus progenitores, o a ambos, durante la guerra o desde el inicio del alto el fuego.

Este organismo de las Naciones Unidas subrayó que casi todos los niños de Gaza, en medio de un desplazamiento prolongado y del deterioro de los servicios básicos, necesitan apoyo psicológico.