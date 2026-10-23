De Trump a los demócratas: ¿por qué los estadounidenses de origen árabe han cambiado de postura?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las tendencias electorales de los votantes árabe-estadounidenses, en vísperas de las elecciones legislativas de mitad de mandato del Congreso del próximo 3 de noviembre, han experimentado una transformación notable. El aumento del malestar generalizado por el encarecimiento de la vida y por las políticas de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Oriente Medio, junto con la creciente sensación de que el Partido Republicano no los recibe con agrado, ha incrementado la inclinación de este grupo hacia los candidatos del Partido Demócrata.

Según una encuesta realizada en colaboración con Schar College entre el 20 de agosto y el 7 de septiembre de 2026, el diario The Washington Post informó de que el 58 % de los votantes árabe-estadounidenses registrados apoya a los demócratas en las próximas elecciones al Congreso, mientras que el 34 % votará por los republicanos.

Estas cifras reflejan un cambio importante en comparación con las elecciones presidenciales de 2024, cuando el 41 % de estos votantes afirmó haber votado por Kamala Harris, candidata demócrata, y el 39 % eligió a Donald Trump. Estos resultados concuerdan con las estimaciones anteriores, que apuntaban a un reparto casi equitativo de los votos de este grupo entre ambos candidatos.

Este giro se produce en un contexto de descenso de la satisfacción con el desempeño económico de Trump y con sus políticas en Oriente Medio. Además, una parte considerable de los árabe-estadounidenses cree que el presidente del país y el Partido Republicano adoptan posturas poco amistosas hacia ellos.

Se calcula que la población estadounidense de origen árabe ronda los 3,5 millones de personas, lo que representa cerca del 1 % de la población de Estados Unidos. Una cuarta parte de ellos vive en la región del Medio Oeste, una zona donde los votos de este grupo pueden influir en el resultado de contiendas electorales reñidas.

El encarecimiento de la vida y las guerras: los dos principales factores de descontento

El costo de la vida es el principal factor de descontento entre los votantes árabe-estadounidenses, hasta el punto de que siete de cada diez se declaran insatisfechos con la gestión económica de Trump, en un momento en que los precios de los combustibles y de los alimentos han aumentado. Parte de este aumento de precios se atribuye a los aranceles aduaneros y a la guerra contra Irán.

El diario señala que alrededor de cuatro de cada diez votantes árabe-estadounidenses que habían votado antes por Trump están ahora descontentos con su desempeño económico. En este contexto, la capacidad para afrontar los gastos de la vida se ha convertido en uno de los asuntos decisivos de cara a las elecciones.

El descontento no se limita a las cuestiones económicas. El 80 % de los árabe-estadounidenses se opone a la forma en que Trump trata al régimen sionista y a Gaza, y el 75 % tampoco está satisfecho con su actuación respecto a Irán. Cerca de ocho de cada diez piden reducir la ayuda militar de Estados Unidos al régimen sionista y, entre ellos, seis de cada diez exigen que dicha ayuda se detenga por completo.

Este nivel de oposición es superior al registrado entre el conjunto de la población estadounidense. Según otra encuesta, el 58 % de los estadounidenses desea reducir o detener la ayuda militar al régimen sionista.

Durante la campaña electoral de 2024, Trump había intentado granjearse el apoyo de los árabe-estadounidenses aprovechando su indignación con las políticas del Gobierno de Joe Biden durante la guerra del régimen sionista contra Gaza. Había prometido devolver la paz a Oriente Medio. Sin embargo, la continuación de la guerra y el inicio de la guerra contra Irán han restado atractivo político a su figura entre sectores de esta comunidad.

Alrededor de siete de cada diez árabe-estadounidenses creen que el régimen sionista ha cometido crímenes de guerra o genocidio contra los palestinos en Gaza.

Un lenguaje que profundiza la brecha

Las relaciones entre los árabe-estadounidenses y los republicanos se enfrentan también a otro desafío: el lenguaje antimusulmán que han utilizado varios políticos republicanos.

Cerca de la mitad de los árabe-estadounidenses opina que el Partido Republicano mantiene una postura poco amistosa hacia ellos. Esta proporción asciende a cerca del 60 % cuando se valoran el desempeño y las posturas de Trump.

Por su parte, los demócratas tampoco cuentan con el apoyo incondicional de esta comunidad. El 45 % de los árabe-estadounidenses mantiene una opinión neutral sobre el grado de amistad de las posturas del Partido Demócrata hacia ellos. Esta situación se da en un contexto en el que el apoyo del Gobierno de Biden a Israel también había provocado su descontento.

Estos cambios cobran especial importancia en el estado de Míchigan, donde Abdulrahman El-Sayed, conocido como «Abdul», candidato demócrata de origen egipcio, compite por un escaño en el Senado de Estados Unidos contra Mike Rogers, candidato republicano. El resultado de esta contienda podría influir en que los republicanos conserven el control del Senado.