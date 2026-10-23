Cierre de todas las academias privadas de una ciudad por orden de los talibanes

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Fuentes locales de la provincia afgana de Nuristán informaron de que los talibanes, como continuación de sus restricciones educativas, han suspendido la actividad de todas las academias privadas de la ciudad de Parun, capital de dicha provincia.

Según estas fuentes, el Departamento para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio de los talibanes ordenó, mediante una carta oficial enviada el jueves 22 de octubre a los responsables de los centros educativos privados, que suspendieran sus actividades.

De acuerdo con la información difundida, la carta pedía a los directores y propietarios de las academias que, además de cerrar los centros educativos, acudieran con sus licencias de actividad al Departamento para la Promoción de la Virtud de los talibanes.

Las fuentes locales indicaron también que los agentes talibanes ya habían advertido en varias ocasiones a los responsables de estos centros sobre la expansión de la enseñanza del idioma inglés.

No obstante, todavía no está claro si el cierre de las academias privadas de la ciudad de Parun es temporal o si los talibanes pretenden detener por completo la actividad de estos centros. Asimismo, no se han divulgado detalles sobre el número de academias clausuradas, la cantidad de estudiantes afectados ni las razones oficiales de esta decisión.

Se intensifica la presión sobre las academias privadas en Afganistán

La nueva medida reportada en Nuristán se produce en un momento en que, durante los últimos cinco años, los talibanes han impuesto amplias restricciones a la actividad de los centros educativos, en particular a las academias de idiomas extranjeros y a los centros que ofrecen servicios educativos a niñas.

Con anterioridad, también se habían publicado informes sobre el cierre de centros de enseñanza de inglés e informática en las provincias de Daikundi, Paktia y Gazni.

El centro de investigación «Afghanistan Witness», en un informe de febrero de 2025, declaró que los talibanes habían suspendido la actividad de varias academias privadas y que, en algunos casos, habían detenido a docentes y responsables de estos centros.

En uno de estos casos, en enero de 2025, dos centros educativos de Daikundi que impartían clases de inglés fueron clausurados. Los informes indicaban que estos centros ya habían recibido advertencias por admitir a niñas de grados superiores al sexto.

La continuación de estas medidas, junto con las restricciones educativas más amplias de los talibanes, ha generado preocupación por la reducción de las oportunidades de aprender ciencias modernas, idiomas extranjeros y las habilidades que necesitan los jóvenes de Afganistán.

Cierre de academias en un país donde más de la mitad de los niños están excluidos de la educación pública formal

El nuevo informe sobre el cierre de centros educativos en Nuristán surge solo un día después de la publicación de los hallazgos conjuntos de la UNESCO y UNICEF sobre la crisis educativa en Afganistán.

Estas dos instituciones internacionales declararon el miércoles 21 de octubre que cerca del 53 % de los niños en edad de cursar primaria en Afganistán se encuentran fuera del sistema de educación pública formal.

Según este informe, más de dos millones seiscientas mil niñas adolescentes han sido también privadas de continuar sus estudios de secundaria desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021.

La UNESCO y UNICEF advirtieron además del descenso de la calidad de la enseñanza, la escasez de docentes especializados y la insuficiente inversión en el sistema educativo de Afganistán.

Todo ello ocurre mientras los talibanes aún no han autorizado que las niñas estudien por encima del sexto grado y siguen vigentes las amplias restricciones a la educación universitaria de las mujeres.

En estas circunstancias, el cierre de las academias privadas en Nuristán, de confirmarse y prolongarse, podría reducir aún más las limitadas oportunidades que quedan para aprender idiomas extranjeros y habilidades educativas.

Esta medida también plantea interrogantes sobre el papel del Departamento para la Promoción de la Virtud de los talibanes en las decisiones educativas; un organismo cuya misión principal es supervisar la aplicación de las normas religiosas y sociales del gobierno talibán, pero que, según los informes publicados, interviene también en la actividad de los centros educativos.

A pesar de lo que afirman los talibanes sobre la necesidad de ampliar la educación y la formación de la joven generación, la continuidad del cierre de centros educativos y la restricción de las oportunidades de estudio han aumentado la preocupación por el futuro científico y profesional de los niños y adolescentes de Afganistán.

Ahora habrá que ver qué explicación darán las autoridades talibanes sobre el cierre de las academias privadas de la ciudad de Parun y si se concederá permiso para reanudar la actividad de estos centros, o si la enseñanza del inglés y de otras habilidades modernas se enfrentará a restricciones aún mayores.