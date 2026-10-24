CGRI de Irán: Guerra de EEUU es una por identidad y civilización

“El enfrentamiento de los enemigos con Irán no es únicamente militar, sino que también tiene dimensiones identitarias y civilizatorias”, ha afirmado este sábado el general de brigada Hosein Mohebi, portavoz y subdirector de Relaciones Públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán.

Mohebi ha advertido de que algunas potencias extranjeras se oponen a la existencia y la grandeza de Irán y que buscan debilitar el país e incluso fragmentarlo en entidades más pequeñas para reducir su capacidad.

El vocero militar iraní ha identificado dos objetivos de esta confrontación: debilitar la identidad iraní y socavar la civilización iraní-islámica. Ha explicado que la confrontación también se dirige contra las raíces religiosas, históricas, culturales y éticas de la sociedad iraní, con el propósito de erosionar la cultura y las creencias de su población.

Asimismo, ha vinculado las declaraciones atribuidas al presidente estadounidense, Donald Trump, sobre devolver a Irán a una época pasada con una confrontación que también afecta a la civilización y al futuro del país.

Mohebi ha calificado el enfrentamiento de decisivo y ha advertido de que su desenlace tendrá repercusiones tanto para el futuro de Irán como para el de muchos otros países.

Las declaraciones del general de brigada Hosein Mohebi se producen en un contexto de amenazas reiteradas de Estados Unidos contra Irán y de declaraciones de altos cargos estadounidenses que han recurrido a un discurso hostil hacia el país persa y su civilización.

El presidente estadounidense amenazó el 1 de abril con bombardear Irán, hacerlo retroceder a la Edad de Piedra y destruir sus centrales eléctricas y otras infraestructuras. Días después, el 7 de abril, elevó el tono de sus amenazas al declarar que “toda una civilización morirá esta noche y jamás volverá” si Teherán no aceptaba sus exigencias, unas palabras que suscitaron preocupación internacional por sus implicaciones y el riesgo de una mayor escalada.

En la misma línea, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante un discurso en Atenas, ha presentado la confrontación con Irán como un conflicto entre civilizaciones y ha descrito al país persa como una amenaza para Occidente desde la antigüedad, además de realizar comentarios despectivos sobre Irán y su legado histórico y cultural.

En paralelo a estas amenazas, Washington ha recurrido a la presión económica contra Teherán, mientras funcionarios estadounidenses han seguido advirtiendo de posibles nuevos ataques. Irán, por su parte, ha reafirmado su determinación de defenderse y responder con contundencia a cualquier acto de agresión.