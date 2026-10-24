Ansarolá de Yemen: Los ataques contra los aeropuertos buscan imponer un bloqueo a Arabia Saudí

Hizam al-Asad declaró al canal de noticias Al-Ahed: “El Gobierno saudí es agresor y criminal, y ha cometido innumerables masacres en Yemen”.

Este miembro de la oficina política del movimiento yemení Ansarolá añadió que la agresión encabezada por Arabia Saudí contra Yemen ha provocado el martirio y heridas de civiles, y que Arabia Saudí ha atacado todo tipo de objetivos en Yemen, incluidas las mezquitas.

Subrayó que los ataques contra los aeropuertos de Arabia Saudí se llevan a cabo en el marco de la imposición de un bloqueo aéreo contra ese país. “No fuimos nosotros quienes iniciamos los ataques contra las infraestructuras vitales; fue el Gobierno saudí quien lo hizo”, agregó.

“Seguimos dentro del marco de la ecuación de la “escalada limitada de tensiones” frente a la escalada de tensiones”, dijo.