Rusia rechaza las afirmaciones sobre la evacuación de personal diplomático y especialistas de la central nuclear de Bushehr

La misión diplomática en Teherán rechazó el sábado los rumores y las afirmaciones infundadas —difundidas por ciertos medios de comunicación— sobre la evacuación de personal diplomático y especialistas nucleares rusos de Irán.

Haciendo referencia a las informaciones aparecidas en algunos canales de noticias sesgados, la Embajada aclaró que ni el personal de la embajada ni los especialistas rusos en la central nuclear de Bushehr tienen previsto abandonar el país. Las labores continúan con total normalidad, añadió el comunicado.

La Embajada calificó las informaciones que circulan como parte de una campaña de desinformación, señalando además que el origen de tales afirmaciones es bien conocido.

Asimismo, la Embajada instó a los usuarios a dejar de seguir aquellos canales de noticias que publican y difunden información falsa.