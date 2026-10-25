Yemen: Vengaremos la sangre de todos yemeníes contra enemigo saudí

El portavoz del Gobierno de Yemen, Omar al-Bujaiti, criticó el sábado las recientes agresiones de Arabia Saudí contra el pueblo yemení y subrayó que la intensificación de los crímenes del enemigo saudí muestra su intención para derramar aún más sangre yemení, especialmente la de mujeres y los niños.

“Este volumen de crímenes en un día y voluntariamente apuntar contra casas, granjas y refugios de ciudadanos, es una evidencia de la naturaleza maliciosa y criminal del enemigo saudí, y este enemigo criminal ha intensificado las brutales masacres contra el pueblo yemení, hasta el punto de haber cometido 5 horribles masacres en las últimas 24 horas”, denunció Al-Bujaiti.

El vocero añadió que durante los últimos 100 días, Riad ha llevado a cabo más de 3123 ataques aéreos contra Yemen, provocando la muerte de 600 civiles, en su mayoría mujeres y niños.

No obstante, Al- Bujaiti aseveró que la arrogancia y la naturaleza del régimen saudí nunca vencerían la voluntad del pueblo yemení, ni le impedirían continuar su lucha hasta responder a las agresiones del enemigo y recuperar todos los derechos de este pueblo.

El funcionario yemení declaró que la agresión de Arabia Saudí contra el país árabe se ha prolongado durante 12 años, periodo en el que decenas de miles de personas han sido martirizadas. Más de un millón de ciudadanos también han perdido la vida debido a la escasez de medicamentos, consecuencia del cruel bloqueo impuesto por el régimen saudí a Yemen y de la prohibición de que viajen al extranjero para recibir tratamiento médico.

Asimismo, condenó el silencio de la comunidad internacional en cuanto a la situación humanitaria en Yemen y recalcó que este enfoque revela el doble rasero, y la hipocresía de los discursos sobre derechos humanos que Occidente y las organizaciones internacionales llevan años proclamando.

Anteriormente, Anis al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud de Yemen, anunció en una conferencia de prensa sobre las estadísticas de la brutal agresión de los saudíes contra la población civil que los ataques indiscriminados y criminales del régimen saudí contra zonas residenciales e infraestructuras en el país desde el inicio de la escalada de las tensiones han dejado 193 mártires y 468 heridos, lo que indica un total de 661 víctimas civiles.

Según el informe, 62 niños inocentes han muerto y al menos otros 122 ha resultado heridos y mutilados en los brutales ataques del régimen saudí. Además, 24 mujeres han perdido la vida y otras 59 han resultado gravemente lesionadas en los bombardeos.

Arabia Saudí impuso en 2015 un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo contra Yemen, tras lanzar una ofensiva militar contra el país. La última escalada comenzó después de que Arabia Saudí bombardeara el aeropuerto internacional de Saná en julio. En respuesta, las Fuerzas Armadas yemeníes anunciaron la aplicación de la política de “bloqueo por bloqueo” y declararon un embargo a la navegación saudí en el mar Rojo.