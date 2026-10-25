Exdiplomático francés a ABNA: La guerra contra Irán agrava la crisis energética y carga su coste sobre los europeos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En un momento en que las tensiones geopolíticas en los frentes de Ucrania y Oriente Medio han alcanzado su punto álgido, las repercusiones económicas de estos enfrentamientos han llegado de manera inédita a las fronteras de Europa. La transición de energías baratas a fuentes más caras y el cambio de prioridades presupuestarias, de los servicios públicos a las industrias de defensa, no solo amenazan la seguridad alimentaria, sino que, al debilitar el poder adquisitivo de la población, han desatado una nueva ola de disturbios sociales en las capitales europeas.

Los acontecimientos actuales en Europa ofrecen una imagen novedosa de crisis interconectadas y entrelazadas en este continente; crisis que convierten la brecha económica en un campo de batalla político y que, en ocasiones, también se ven influidas por los acontecimientos políticos.

Marc Finaud, exdiplomático francés e investigador vinculado al Centro de Política de Seguridad de Ginebra, explicó, en una entrevista con la Agencia ABNA, las causas y el trasfondo de los recientes acontecimientos en Europa y de la expansión de los disturbios populares por todo el continente.

Debilitamiento de la soberanía nacional de Europa: de la presión exterior a las crisis internas

Al responder a la pregunta de si los actuales disturbios en Europa deben analizarse en el marco de la transformación de este continente, de un «centro de toma de decisiones independiente» en un escenario de rivalidad de las fuerzas delegadas de Estados Unidos, y de cómo este proceso puede debilitar la soberanía nacional de los Estados europeos, Finaud dijo: Las causas de fondo son más complejas. Por supuesto, los regímenes autoritarios como Rusia y el Gobierno competitivo de Trump pretenden debilitar y desestabilizar a Europa, a la que ven como un desafío democrático y un rival económico. Utilizan instrumentalmente, o critican, la apertura de Europa en materia de migración y diversidad social, que históricamente está vinculada al pasado colonial europeo y que, al mismo tiempo, ha contribuido a su prosperidad.

Al mismo tiempo, los actuales disturbios violentos pueden explicarse también a partir de un conjunto de factores internos, de modo que el giro excesivo de las políticas socialdemócratas a las neoliberales ha conducido a la concentración de la riqueza en manos de una pequeña minoría y a la falta de financiación suficiente para unos servicios sociales eficaces.

Francia es un ejemplo evidente en este ámbito. Durante las últimas décadas, los Gobiernos de derecha de este país han reducido los impuestos a los ricos y han recortado también la inversión en servicios públicos, como la educación, la sanidad, la policía y la justicia; todo ello mientras se ha acumulado una enorme deuda pública cuya solución depende de nuevos recortes presupuestarios.

Crisis energética y consecuencias de la guerra en Ucrania e Irán

Finaud, al referirse a la influencia simultánea de los acontecimientos en los frentes de Ucrania e Irán sobre la economía europea y a la opinión de que el esfuerzo de Estados Unidos por contener el poder de Rusia e Irán ha impuesto pesados costes a los países europeos, afirmó: Europa afronta ahora una grave crisis energética con todas sus consecuencias, incluidas las que afectan a los sectores agrícola, industrial y de servicios. Esta crisis obedece a dos factores: en primer lugar, la agresión de Rusia contra Ucrania, que condujo al cambio de la fuente de suministro de petróleo y gas de Europa, de Rusia, con energía barata, a Estados Unidos, con energía más cara; en segundo lugar, la guerra que Estados Unidos ha desatado contra Irán.

Trump no solo carga sobre los hombros de los europeos la mayor parte del peso de la ayuda a Ucrania, sino que su Gobierno también impone a Europa y, de manera creciente, al resto del mundo, las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz y, recientemente, del estrecho de Bab el-Mandeb.

Aunque esta situación pueda tener consecuencias negativas también para el pueblo estadounidense, Estados Unidos y Rusia, como principales exportadores, se benefician de los altos precios del petróleo y el gas. El «Acuerdo del diésel», alcanzado recientemente, es prueba de la existencia de tal colusión.

Aumento del gasto militar y debilitamiento del sistema de bienestar social

Este diplomático francés, al responder a la pregunta sobre el papel que desempeñan la reducción del gasto en bienestar y el aumento del gasto en defensa en la agudización de la crisis del coste de la vida en Europa, incluidos el desabastecimiento de productos en los mercados y las protestas de los agricultores, y sobre cómo este cambio de prioridades empuja el modelo económico basado en el bienestar hacia una «economía de guerra», dijo: La tendencia a reducir el gasto en bienestar social ha sido una de las principales características de la política económica neoliberal seguida en las últimas décadas. Ahora, el aumento de los presupuestos militares, a veces en proporciones enormes, ha dado una dimensión nueva a esta tendencia. Este aumento del gasto se produce a raíz de una guerra que Rusia ha iniciado directamente contra Ucrania y de forma híbrida contra los países europeos, con el objetivo de desestabilizarlos.

Lamentablemente, gran parte de la opinión pública europea ha quedado bajo la influencia de esta percepción de la amenaza; una percepción que los Gobiernos aprovechan de forma abusiva para satisfacer sus intereses políticos y de la que también se benefician las empresas de la industria de defensa. Dadas las crisis y los déficits presupuestarios ya existentes, el aumento del gasto militar solo puede realizarse a costa de reducir el gasto social.

La presión de las guerras sobre la agricultura, el transporte y los presupuestos de los Gobiernos

Finaud, a continuación, se refirió a las soluciones de los Gobiernos europeos para hacer frente a las presiones económicas derivadas de las guerras y al aumento de los precios de los fertilizantes químicos, el combustible y los costes de transporte, y explicó: Los Gobiernos se verán obligados a responder a las presiones de diversos grupos sociales; presiones que en ocasiones derivan en violencia. Algunos países europeos han reducido el impuesto sobre la gasolina y otros, entre ellos Francia, han indemnizado a los sectores más perjudicados.

Estas medidas contribuyen a agravar la crisis del déficit presupuestario; aunque, a largo plazo, podrían ayudar a acelerar la transición hacia las energías renovables y la agricultura ecológica o a alentar a los países europeos a diversificar sus fuentes de suministro energético.

Deuda pública y riesgo de agravamiento del descontento social

Finaud, para concluir, al referirse a la financiación de los costes de la guerra con cargo a los presupuestos de bienestar y apoyo social y a las vías para evitar la agudización del descontento social provocado por la pérdida de poder adquisitivo y por la sensación de traición por parte de los Gobiernos, declaró: Como vemos, la situación es muy difícil en la mayoría de los países. A veces, los Gobiernos, entre ellos el francés, trasladan la carga de estos problemas a las generaciones futuras mediante el aumento de la deuda pública. Pero este enfoque también resulta costoso en términos de aumento de los tipos de interés; de modo que el coste neto presupuestario del servicio de la deuda de Francia aumentará en más de 90.000 millones de euros; una cifra similar al presupuesto de defensa y superior al de educación.

Por esa razón, algunos políticos y economistas plantean la posibilidad de modificar los plazos de reembolso, congelar o incluso cancelar una parte de las deudas. En la Unión Europea, debe debatirse sobre mecanismos que faciliten la deuda derivada de la inversión en la producción futura y penalicen la deuda derivada de gastos improductivos, como la gestión y los empleos públicos. Pero incluso esta medida tendrá consecuencias sociales.