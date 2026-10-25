  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. Irán

“¡La zorra aspira a guardar las gallinas!”; Qalibaf reacciona a la candidatura de la diplomática emiratí a la Secretaría General de la ONU

25 octubre 2026 - 23:37
Código de noticia: 1882551
fuente: irna
“¡La zorra aspira a guardar las gallinas!”; Qalibaf reacciona a la candidatura de la diplomática emiratí a la Secretaría General de la ONU

El Presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, en reacción al anuncio de la candidatura de «Lana Nusseibeh», exrepresentante de Emiratos Árabes Unidos ante la ONU, para ocupar el cargo de secretaria general de la ONU, escribió en su cuenta personal de la red X que Nusseibeh ha defendido la situación que sufren el pueblo de Gaza.

El Presidente del Parlamento de Irán, enfatizó que esta candidatura “es un intento de hacerse con el máximo cargo de la ONU con el objetivo de allanar el camino diplomático al proyecto de la 'Gran Israel' en la región y de blanquear un genocidio sistemático”.

“Su historial profesional no es otra cosa que la defensa del desastre de Gaza; la zorra actualiza su perfil de LinkedIn para solicitar el puesto de 'guardar el gallinero'”, declaró Qalibaf.

Qalibaf compartió en esta publicación de la red social X, una antigua entrevista de Lana Nusseibeh en la que esta defendía la normalización de relaciones y la cooperación entre Emiratos Árabes Unidos y el régimen sionista.

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha