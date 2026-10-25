La apuesta saudí por Trump: ¡los sobornos que se esfumaron!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La revista estadounidense Foreign Policy, en un análisis en el que critica la estrategia de Arabia Saudí de depender de Donald Trump e invertir financieramente en las relaciones personales con el presidente de Estados Unidos, escribió que la evolución de la guerra con Irán ha demostrado que esta estrategia no solo no ha garantizado la seguridad de Riad, sino que ha dejado al país más vulnerable ante las amenazas regionales.

El informe, titulado «Arabia Saudí sobornó a las personas equivocadas», subraya que, durante los últimos años, Riad ha intentado, mediante inversiones financieras, relaciones personales y concesiones a Donald Trump y su círculo más cercano, asegurarse el respaldo de Washington para garantizar su seguridad y promover sus objetivos regionales; sin embargo, ahora ha quedado patente la ineficacia de este enfoque.

Dependencia de seguridad de Washington: el punto débil de la estrategia de Riad

Durante las últimas décadas, el orden de seguridad de la región se configuró sobre la base de una suerte de intercambio entre Estados Unidos y los países árabes del golfo Pérsico: Washington, apoyándose en su poderío militar, respaldaba la seguridad de las rutas de navegación, la contención de las amenazas y la protección de sus aliados y, a cambio, los países de la región proporcionaban instalaciones militares, cooperación en materia de seguridad y la continuidad del flujo de petróleo.

La revista subraya que el ataque militar de Estados Unidos contra Irán ha sumido este mecanismo en una grave crisis y que Arabia Saudí, a pesar de su prolongada dependencia del respaldo de Washington, no cuenta con una alternativa fiable para estos acuerdos de seguridad.

Presión sobre las exportaciones de petróleo y vulnerabilidad de las infraestructuras

Foreign Policy, al referirse a las amenazas que pesan sobre las rutas de exportación de petróleo de Arabia Saudí, presenta el estrecho de Ormuz y el mar Rojo como puntos sensibles de la estrategia energética del país. Para reducir su dependencia del estrecho de Ormuz, Riad ha recurrido al oleoducto Este-Oeste; sin embargo, las amenazas en el mar Rojo y los ataques contra las infraestructuras petroleras también han limitado la eficacia de esta solución.

La revista estadounidense, al referirse a los ataques de Ansarolá de Yemen y de los grupos armados respaldados por Irán en Irak, sostiene que Arabia Saudí sigue necesitando apoyo exterior para proteger sus rutas de navegación y sus instalaciones energéticas, mientras que la capacidad de Estados Unidos para contener la crisis, así como la disposición del Gobierno de Trump a asumir los costes necesarios para ello, resultan dudosas.

La inversión financiera de Arabia Saudí en Trump y su círculo cercano

Las relaciones financieras de Arabia Saudí con Trump y con Jared Kushner, yerno y exasesor del presidente de Estados Unidos, así como la inversión de dos mil millones de dólares del fondo saudí en la firma de inversiones de Kushner y las transacciones comerciales vinculadas al grupo de Trump, forman parte del intento de Riad de influir en las decisiones de Washington.

Arabia Saudí creía que podía obtener concesiones estratégicas de un Gobierno basado en las relaciones personales y los intereses financieros y, al mismo tiempo, seguir beneficiándose de la estabilidad y del poderío militar de Estados Unidos; sin embargo, los acontecimientos recientes han demostrado que pagar para ganarse el favor de los políticos no significa necesariamente que estos sean capaces de garantizar los intereses de sus aliados.

Acuerdo nuclear: un logro con un futuro incierto

La posibilidad de que Arabia Saudí alcance un acuerdo nuclear con Estados Unidos y de que se allane el camino para el enriquecimiento de uranio en el país es uno de los pocos logros potenciales de la relación entre Riad y el Gobierno de Trump; sin embargo, los riesgos de proliferación nuclear, las limitaciones de supervisión y la posibilidad de un cambio en la política de Washington en futuros gobiernos supondrán un desafío para este asunto.

Foreign Policy subraya que la corrupción y la prioridad otorgada a los intereses personales en la cúspide del poder pueden debilitar la capacidad de los gobiernos para adoptar decisiones responsables y preservar los intereses a largo plazo de sus aliados.

En consecuencia, Arabia Saudí ha cometido un error estratégico al evaluar los beneficios de su relación con Trump. Riad creía que, mediante los vínculos financieros y personales, podría orientar la política exterior de Estados Unidos en su favor, sin asumir los costes derivados de la corrupción, la inestabilidad y las decisiones de alto riesgo de Washington; sin embargo, ahora, con el aumento de las amenazas a su seguridad y la presión sobre sus infraestructuras económicas, afronta las consecuencias de ese cálculo.

