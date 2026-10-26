Teherán ve un retorno al “colonialismo” en amenazas de EEUU a Cuba e Irán

“Es necesario expresar nuestra solidaridad con el pueblo cubano, que atraviesa condiciones extremadamente difíciles debido al bloqueo ilegal e ilegítimo impuesto por Estados Unidos”, ha indicado este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqai, en una rueda de prensa semanal.

Baqai ha denunciado que Cuba no tiene un programa nuclear ni realiza actividades de enriquecimiento de uranio; sin embargo, lleva siete décadas sometida a sanciones estadounidenses.

Ha añadido que la única aspiración del pueblo cubano es preservar su independencia, vivir según sus propias decisiones y elegir su sistema de gobierno, algo que Estados Unidos no acepta.

El portavoz iraní ha destacado que todos los países deben asumir sus responsabilidades. A su juicio, si los Estados valoran la soberanía y el derecho a la autodeterminación, dos pilares fundamentales de las Naciones Unidas y del derecho internacional contemporáneo, deben adoptar medidas firmes frente a las acciones que vulneran el derecho internacional y los principios de la Carta de la ONU.

Según Baqai, la tolerancia y la indiferencia ante este tipo de actuaciones acabarán perjudicando a todos los países, sin excepción.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha advertido además que ningún país puede considerarse a salvo de las consecuencias de las acciones de la actual administración estadounidense, a la que acusó de no respetar los valores ni las normas del derecho internacional.

Irán denuncia las amenazas de EEUU como un retorno al colonialismo clásico

En otra parte de sus declaraciones, el vocero persa ha denunciado que las amenazas de EE.UU. contra Irán y Cuba reflejan un retorno al “colonialismo clásico” y una política de intervención abierta en los asuntos internos de otros países.

Según ha explicado, durante las campañas para derrocar a gobiernos considerados indeseables por Washington, estas operaciones se llevaban a cabo, al menos, de forma encubierta. “Ahora se amenaza abiertamente a otros países con un cambio de gobierno”, ha manifestado.

“El cambio positivo es el nombre en clave de la intervención”, ha declarado el portavoz, quien vinculó lo ocurrido en Venezuela y los crímenes contra el pueblo cubano con la política hostil de Estados Unidos, y alertó que esta estrategia pone en peligro la paz y la seguridad internacionales en distintas partes del mundo.

Ante esta situación, ha instado a todos los países a asumir sus responsabilidades y adoptar medidas firmes frente a las acciones que vulneran el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Al concluir, ha reafirmado que la soberanía nacional y el derecho a la autodeterminación constituyen dos pilares fundamentales del orden internacional contemporáneo.

Las declaraciones de Baqai se producen despues de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a los cubanos que establecen una “asociación discreta” con la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para promover un cambio político en la isla.

En un mensaje publicado el viernes en X, Rubio afirmó que “a aquellos que buscan crear un cambio positivo en Cuba, ahora es el momento”.

Las palabras de Rubio se enmarcan en un contexto de crecientes tensiones entre Washington y La Habana, después de que el presidente Donald Trump amenazara con enviar tropas estadounidenses a las costas cubanas.

El viernes,Trump amenazó a Cuba con una intervención militar, indicando que los buques de guerra de Estados Unidos “pasarán” por Cuba tras la guerra en Irán y, que el secretario de Estado, Marco Rubio, se encargará de resolver la situación de la isla.

“Lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos, pasaremos por Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas (45 metros) de la costa”, aseveró durante un mitin electoral en Fort Myers (Florida).

A lo largo del último año, EE.UU. ha impulsado diversas restricciones, entre ellas, las dirigidas a los envíos de petróleo a Cuba, además de sanciones contra líderes políticos, sus familiares y empresas estatales.

Washington ha mantenido un embargo contra Cuba durante más de 60 años y la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha estado aumentando la presión sobre La Habana después de que el ejército estadounidense secuestrara en enero al presidente venezolano Nicolás Maduro en una redada mortal.