Presidente de Irán felicita a Lula por su victoria electoral en Brasil



En un mensaje emitido este lunes, Pezeshkian ha expresado su esperanza de que, durante el nuevo mandato presidencial de Lula da Silva, “las relaciones de amistad entre la República Islámica de Irán y la República Federativa de Brasil se amplíen aún más”.

“Espero que (...) la cooperación entre ambos países en ámbitos de interés común se fortalezca en beneficio mutuo de las dos naciones y en el fortalecimiento del multilateralismo, el desarrollo y la paz internacional”, ha reiterado.

Asimismo, el presidente iraní ha deseado a Lula da Silva “éxito” en el desempeño de esta importante responsabilidad, así como la prosperidad y bienestar para el pueblo brasileño.

Lula ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil el domingo con el 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro, según los resultados oficiales.

Lula tras su victoria electoral: Brasil no acepta ser patio trasero de nadie

Tras el anuncio de los resultados, Lula ha reivindicado la soberanía de Brasil, asegurando que su reelección es una demostración de que el pueblo “no acepta ser el patio trasero de nadie”, refiriéndose así a la victoria electoral lograda ante Flávio Bolsonaro, senador del Partido Liberal y aliado del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Líderes regionales felicitan a Lula, quien frenó el avance de la derecha en América Latina

Entre los mandatarios y exgobernantes que felicitaron al presidente brasileño figuran la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; Uruguay, Yamandú Orsi; Bolivia, Rodrigo Paz; Guatemala, Bernardo Arévalo; Ecuador, Daniel Noboa; Chile, José Antonio Kast; y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. También expresaron sus felicitaciones el expresidente de Colombia, Gustavo Petro; el expresidente de Bolivia Evo Morales; la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner; y el expresidente chileno Gabriel Boric. A estos mensajes se sumaron los del Gobierno de Venezuela y del canciller cubano, Bruno Rodríguez, así como otras felicitaciones de líderes y altos cargos mundiales.

Con 80 años y tras una larga trayectoria política marcada por sus orígenes humildes, la militancia sindical y su regreso al poder, Lula consolida su posición como una de las principales figuras de la izquierda latinoamericana. Su nueva victoria abre una etapa en la que ha prometido priorizar la soberanía nacional, la inclusión social y el desarrollo tecnológico de Brasil.

Cerca de 160 millones de brasileños fueron convocados a las urnas el domingo. En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, el presidente Lula da Silva alcanzó 45,16 % de los votos, y su rival, hijo mayor del expresidente preso por intento de golpe, Jair Bolsonaro, sumó 47,03 % de sufragios, una diferencia entre ambos considerada un empate técnico que no logró definir la elección.