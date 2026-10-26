La lógica de la guía en la conducta de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P)

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La guerra de Siffín no fue únicamente un escenario de confrontación entre dos frentes, sino el campo en el que se manifestó la misericordia y la preocupación por la guía en la conducta de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P). Este enfoque resultaba tan pesado y desconocido para algunos de sus compañeros que interpretaban el retraso en el inicio del combate como una señal de duda, o incluso de miedo, por parte del Imam. Sin embargo, el Imam ʿAlí (P) atribuía esa demora a su esperanza en la guía de las personas, y decía: si este retraso abre el camino a la salvación y la guía de una sola persona, merece la pena. De este modo, la conducta alevi muestra que, en la lógica de los allegados a Dios, la guía y la salvación de las personas están por encima de la prisa por alcanzar la victoria militar.