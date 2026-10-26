¿Por qué el mundo actual necesita releer la Sira (conducta) de la Excelencia Fátima al-Zahra (P)?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En tiempos de crisis de identidad y penuria de modelos integrales, la relectura del universo vital de la Excelencia Fátima al-Zahra (P), más allá de las fronteras religiosas y de género, constituye una respuesta viva a la necesidad innata del ser humano contemporáneo. Su figura fundió la perfección interior con la acción social, la firmeza en las crisis y el genio pedagógico, y mostró así la talla del «Ser Humano Perfecto».

En este marco, y coincidiendo con la llegada de los días de duelo por el martirio de Siddiqa Tahira (la Veraz y Pura) (P), hemos conversado, dentro de una serie de entrevistas sobre «la construcción de un modelo universal a partir de la Sira fatimí», con el Hoyatoleslam Amirhasan Mozaffarizad, investigador y experto en historia del Islam. La entrevista se ofrece a continuación a nuestros apreciados lectores.

La necesidad humana de un modelo y un ejemplo

Una de las necesidades innegables e innatas del ser humano en todas las sociedades es la de contar con un «modelo y ejemplo a seguir» (uswa). Naturalmente, cuanto más capaz, más completo y de dimensiones personales más amplias sea ese modelo, más orientador y fructífero resultará.

A veces hay personas que ocupan un lugar destacado en un ámbito concreto, como el de la ciencia y el conocimiento, y pueden ser referentes y modelos; pero, al acercarse a ellas, se advierten carencias en la ética, la cortesía o la cultura. Por ello, el ser humano busca un modelo del mismo nivel o superior que, junto a los altos grados científicos, goce también de virtudes morales y de conducta.

Dado que el ser humano es un ser compuesto de dos dimensiones, la material (corporal) y la interior (espiritual), necesita modelos que hayan alcanzado la perfección en ambos ámbitos, el de este mundo y el del Más Allá; modelos en quienes se pueda confiar y a quienes se pueda seguir tanto en lo exterior como en lo interior, para que la persona los tome como ejemplo con el ánimo sereno y asegure así sus asuntos mundanos y ultraterrenos.

Conforme a los puros saberes islámicos y a las enseñanzas del Corán y de las tradiciones, las catorce Luces sagradas gozan de una posición incomparable e inigualable, una posición subrayada tanto en la escuela de Ahl al-Bayt (P) como en la mirada de los hermanos sunníes. A la cabeza de estas grandes figuras se encuentra el magnífico Profeta del Islam, a quien el Sagrado Corán presenta como modelo perfecto:

«لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ».

La Excelencia Fátima al-Zahra (P): manifestación evidente del «Jayr Kazir» (el abundante bien)

Las fuentes coránicas y de las tradiciones también insisten ampliamente en la elevada posición y la grandeza de la honorable hija del Profeta, la Excelencia Fátima al-Zahra (P). En el Sagrado Corán hay numerosos versículos que se revelaron sobre la dignidad de esta noble dama o de los que ella es el ejemplo más claro y cabal; entre ellos, la bendita sura al-Kawzar, en la que la Excelencia Fátima al-Zahra es presentada como la manifestación del «Jayr Kazir» (el abundante bien):

«إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ».

El hecho de ser «Jayr Kazir» y la bendición de su existencia abarcan tanto el ámbito material y terrenal como las dimensiones trascendentes, espirituales y metafísicas. Una de las manifestaciones más notables de su condición de modelo es la dimensión del «esfuerzo infatigable y la perseverancia» en el camino de la verdad.

Ella abrió los ojos al mundo en las circunstancias históricas más duras: en el quinto año de la misión profética (Bi’tha), una época en la que la asfixia y la presión de los politeístas de La Meca sobre los musulmanes habían llegado a su punto máximo y el Noble Profeta (PB) se vio obligado a enviar a un grupo de creyentes en Hégira (emigración) a Abisinia. Dos o tres años después comenzó el asedio total en el Shi’b de Abu Talib (el Desfiladero de Abu Talib), que se prolongó hasta que ella tuvo unos cinco años. Sin embargo, aquel asedio y las severas presiones económicas y sociales jamás la hicieron vacilar; al contrario, aumentaron su fe, su paciencia y su firmeza.

Tras el fin del asedio del Shi’b, la Excelencia Fátima al-Zahra (P) tuvo que afrontar el dolor de perder a su madre abnegada, la Excelencia Jadiyá (P), y luego al gran protector del Profeta, la Excelencia Abu Talib (P). A raíz de estos duros acontecimientos, y en las circunstancias en que el Noble Profeta (PB) partió hacia Taif y las regiones circundantes para continuar la difusión de su misión, la compasiva presencia de Fátima (P) fue siempre refugio y sosiego para su padre.

Con la Hégira del Profeta (PB) a Medina se abrió también un nuevo capítulo de desafíos y enfrentamientos con los politeístas, los hipócritas y los árabes beduinos, hasta el punto de que, durante los diez años de permanencia en Medina, tuvieron lugar cerca de treinta ghazwas (expediciones militares) y batallas importantes. En la mayoría de estos combates, Amir al-Mu’minin ʿAlí ibn Abi Talib (P) estuvo en primera línea, codo con codo con el Profeta. En una situación tan difícil, esta joven dama, pese a ocuparse del hogar y de la crianza de sus hijos pequeños, proporcionaba a su esposo tal serenidad, tranquilidad de espíritu y respaldo afectivo y espiritual que ʿAlí (P) podía mantenerse con una determinación más firme a la cabeza de los muyahidines (combatientes en el camino de Dios) del Islam.

Esta brillante Sira (conducta) es un testimonio claro del espíritu incansable y del esfuerzo sin igual de la Excelencia Fátima al-Zahra (P); un modelo vivo y destacado que refleja en el más alto grado la verdad del noble versículo «وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَیٰ».

La primacía del esfuerzo: el vínculo entre la lucha en este mundo y la vida eterna

Lo que se desprende de estos saberes es que, en el sistema divino, el rango y la posición de los seres humanos son un reflejo directo de su «esfuerzo y lucha» (muyahada); y que, si Ahl al-Bayt (P) alcanzó un grado tan extraordinario e inigualable, fue fruto de años de paciencia, empeño y firmeza en el camino de la verdad.

A este respecto, se relata un bello episodio de Salmán al-Farsi. Cuando entró en la casa de la Excelencia Fátima al-Zahra (P), vio a aquella honorable dama en pleno y agotador trabajo doméstico, con una invocación en los labios, murmurando para sí: «الْآخِرَةُ خَیْرٌ وَأَبْقَی» (o expresiones semejantes con el sentido de que el Más Allá es mejor y más duradero).

Este estado luminoso muestra con belleza la brújula y los elevados ideales del ser humano creyente; es testimonio de la verdad de que el hombre no ha sido creado solo para los apegos pasajeros de este mundo, sino que es un viajero en camino de crecimiento y perfección, una perfección que rebasa las fronteras terrenales y se prolonga en el Más Allá hasta alcanzar la cercanía divina. Estas dificultades y penalidades mundanas, tarde o temprano, llegarán a su fin, y lo que permanecerá será el sustento de esos mismos esfuerzos.

Los principios de la crianza en la escuela de Siddiqa Tahira (P)

Otra de las brillantes dimensiones de la Sira de Siddiqa Tahira (P), como modelo y «Jayr Kazir» (abundante bien), es el método de crianza de los hijos y los principios educativos de aquella honorable dama. La Excelencia Fátima al-Zahra (P) se servía en la educación de sus hijos de métodos modernos y eficaces, entre ellos «el juego, la recitación de versos y la preparación intelectual y espiritual».

Según los relatos históricos, mientras jugaba con sus hijos, ella les canturreaba versos profundos y orientadores. Entre ellos se cuenta el célebre poema, lleno de sabiduría, que recitaba mientras jugaba con el Imam Hasán (P), al que estrechaba entre sus brazos y mecía arriba y abajo, con estas palabras:

«اشْبَهْ أَبَاکَ یَا حَسَن / وَاخْلَعِ الْحَقَّ مِنَ الرَّسَنْ...»

En estos elevados versos se esconden extraordinarias enseñanzas educativas:

El énfasis en la posición del padre como modelo:

El niño necesita un modelo, y el mejor modelo para un hijo varón es un padre que sea él mismo la encarnación de las perfecciones morales y espirituales; un padre como Amir al-Mu’minin ʿAlí ibn Abi Talib (P). En estos versos, la Excelencia anima al Imam Hasán a parecerse a su padre y a seguirlo.

Aferrarse a la cuerda de la verdad:

Una invitación constante al hijo a que se aferre en toda circunstancia al eje de la verdad.

Lucidez en las relaciones sociales:

Asimismo, en la continuación de los versos se alude a una perspicacia educativa, según la cual no se ha de trabar amistad con personas rencorosas y malsanas; y a otras profundas expresiones que muestran la finura de aquella Excelencia en la estructura intelectual y espiritual de sus hijos.

La gestión de la comunicación verbal y la destreza de «escuchar y hablar» en la educación

Otra de las dimensiones sobresalientes de la Sira educativa de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) es la gestión inteligente de la comunicación verbal y la destreza de «escuchar y hablar» entre madre e hijo.

La venerable Zahra Mardiyya (la Complacida) (P) enviaba a su hijo pequeño a la Mezquita del Profeta (PB) para que se sentara a escuchar los sermones y las palabras del Noble Profeta (PB). Esta medida cumplía a la vez varios objetivos educativos importantes:

El contacto directo del hijo con su honorable abuelo, como maestro y modelo divino; Vincular el alma y el corazón del niño con el ambiente espiritual y luminoso de la mezquita; Reforzar en el niño la atención, la concentración y la capacidad de aprendizaje.

A su regreso, la Excelencia Fátima al-Zahra (P) le pedía al hijo que le contara a su madre lo que había oído. Este diálogo íntimo entre madre e hijo, muy provechoso en el sistema familiar, si se orienta con inteligencia hacia los saberes y las palabras de la verdad, tendrá bendiciones asombrosas en el futuro de la persona. La Excelencia Fátima al-Zahra (P) hacía de la luminosa palabra del Profeta (PB) el eje de estas conversaciones.

La historia completa de este relato, repleta de sutiles detalles, grandes enseñanzas y doctrinas puras, es de lectura recomendada para todos los investigadores y estudiosos. Estos ejemplos demuestran con claridad que Siddiqa Tahira (P) es, no solo en las dimensiones celestiales e interiores, sino en todas las dimensiones prácticas, externas y del estilo de vida cotidiano, un modelo completo, fiable y cabal para la humanidad.

Entrevista de: Samira Golkar