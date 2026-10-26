Los aeropuertos de Arabia Saudí, bajo máxima presión: Yemen impulsa la ecuación de «asedio contra asedio»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las Fuerzas Armadas de Yemen ejecutaron durante los dos últimos días la operación más amplia hasta la fecha contra el interior del territorio saudí, en respuesta a los ataques aéreos de Arabia Saudí que causaron decenas de civiles yemeníes mártires y heridos. La operación comenzó anteayer con ataques contra los aeropuertos del Rey Jalid, en la ciudad de Riad, y del Rey Fahd, en la ciudad de Dammam, así como contra las instalaciones de la compañía Aramco en varias regiones. Continuó ayer y se extendió desde Riad hasta Yeda y a varias ciudades del sur de Arabia Saudí.

Según el diario libanés Al-Akhbar, Arabia Saudí, igual que en ocasiones anteriores y bajo la presión de los ataques, intentó acusar a Yemen de atacar La Meca (Makkah al-Mukarramah) y Medina (Madinah al-Munawwarah).

El general de brigada Yahya Saree, portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, calificó esta acusación como la mayor calumnia. Subrayó que estas fuerzas atacan únicamente las instalaciones de Aramco y los aeropuertos del enemigo saudí.

Según fuentes militares bien informadas en la ciudad de Saná, que hablaron con el diario Al-Akhbar, las operaciones no se han detenido en los últimos dos días y son las más amplias desde el inicio de la escalada de tensiones el pasado 20 de julio. Estas fuentes afirman que las Fuerzas Armadas de Yemen han entrado recientemente en la fase de aplicación de la política de máxima presión.

De acuerdo con los comunicados publicados, las Fuerzas Armadas de Yemen han situado el aeropuerto del Rey Jalid como prioridad entre sus objetivos. En un nuevo comunicado, estas fuerzas advirtieron a todas las aerolíneas internacionales, al personal y a los pasajeros sobre el peligro de utilizar este aeropuerto, y subrayaron que las operaciones contra él continuarán.

Esta advertencia coincidió con el anuncio de la Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudí, que informó de su intención de reanudar gradualmente la actividad del aeropuerto desde ayer. Los ataques de las Fuerzas Armadas de Yemen a principios de este mes de calendario gregoriano ya habían provocado el cierre de dicho aeropuerto.

Daños en los aeropuertos de Arabia Saudí y alteraciones en los vuelos

Fuentes militares en la ciudad de Saná confirmaron al diario Al-Akhbar que el aeropuerto del Rey Jalid fue atacado en los últimos dos días con varios misiles pesados y que los ataques causaron graves daños en distintas áreas del recinto. Según estas fuentes, las operaciones continúan con el objetivo de sacar de servicio a otros aeropuertos.

Entretanto, activistas saudíes informaron de que la actividad del aeropuerto del Rey Fahd, en la ciudad de Dammam, se interrumpió varias veces desde la madrugada de ayer. Asimismo, los sitios web de seguimiento del tráfico aéreo informaron de alteraciones en la actividad del aeropuerto del Rey Abdulaziz, en la ciudad de Yeda, durante la jornada de ayer.

Turki al-Maliki, portavoz de la coalición saudí, confirmó el ataque de las fuerzas yemeníes contra Riad y otras regiones de Arabia Saudí, ocurrido en la madrugada de ayer, y afirmó que los sistemas de defensa aérea interceptaron algunos de los ataques.

La Agencia France-Presse (AFP) informó también de un incendio en una instalación petrolera saudí en la ciudad de Riad y, citando fuentes, señaló que columnas de humo se elevaban cerca del aeropuerto del Rey Jalid.

Las alertas de la Defensa Civil de Arabia Saudí indican igualmente que los ataques con misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen contra el interior del territorio saudí continuaron durante los dos últimos días.

Yemen: la reapertura del aeropuerto de Riad está vinculada a la reanudación de la actividad del aeropuerto de Saná

Una fuente militar yemení afirmó al diario Al-Akhbar que la decisión de reanudar la actividad del aeropuerto del Rey Jalid ya no está en manos de Riad, sino que depende de la reanudación de la actividad del aeropuerto de Saná.

Esta fuente, al señalar que la ecuación «aeropuerto contra aeropuerto» es clara, subrayó que las Fuerzas Armadas de Yemen frustrarán cualquier intento de romper el bloqueo aéreo impuesto al aeropuerto del Rey Jalid y seguirán cerrando otros aeropuertos hasta que Arabia Saudí responda a las legítimas demandas del pueblo yemení.

Los recientes ataques contra los aeropuertos saudíes se realizaron en respuesta a los bombardeos aéreos de los cazas saudíes contra las ciudades de Saná, Al Hudeida, Taiz y Saada. El número de estos ataques superó los 100 y provocó el martirio de 21 civiles yemeníes y heridas a más de otros 50; la mayoría de las víctimas eran mujeres y niños.

Ampliación de los ataques al sur y al este de Arabia Saudí

En el marco de la ecuación de disuasión y de respuesta directa, las Fuerzas Armadas de Yemen, mediante su unidad de misiles y sus drones, llevaron a cabo un ataque de gran alcance contra objetivos militares y económicos en el sur de Arabia Saudí.

Aunque Turki al-Maliki, portavoz de la coalición saudí, confirmó el ataque contra las regiones del sur del país y afirmó que se emplearon más de 14 misiles y drones en esta ofensiva, los observadores en la ciudad de Saná consideran que su reconocimiento de una parte de los ataques puede indicar que la operación yemení causó daños aún más graves a Arabia Saudí.

En opinión de estos observadores, Arabia Saudí se enfrenta, por un lado, al desgaste de sus reservas de misiles de defensa aérea y, por otro, al aumento del coste de unos ataques cuyo alcance se ha extendido desde el sur del país hasta el este.

Ataques dentro de Yemen: objetivos contra las posiciones de las fuerzas alineadas con Arabia Saudí

Dentro de Yemen, las Fuerzas Armadas yemeníes continuaron ayer también sus operaciones preventivas contra las posiciones de concentración de las fuerzas afines a Arabia Saudí en las provincias de Lahj y Adén.

Estas fuerzas anunciaron en un comunicado que atacaron el «Campamento al-Nasr» y la base militar naval en la ciudad de Adén. Se trata de una base cuya preparación supervisan oficiales saudíes bajo el mando del general de brigada de Estado Mayor Badr Salah al-Harbi.

Fuentes locales en Lahj afirmaron además que los grupos vinculados a las fuerzas del «Escudo de la Patria» (Dir’ al-Watan) se enfrentaron a una operación similar.

Asimismo, el Centro de Información de Guerra de las Fuerzas Armadas de Yemen difundió imágenes de un ataque contra las fuerzas alineadas con Arabia Saudí en el «frente de Al Fulayha», en el sur de la provincia de Marib. La supervisión de este frente corre a cargo del general de brigada saudí Fares al-Shammari.