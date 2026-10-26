La ira de un ministro del gabinete de Netanyahu por la victoria de Lula da Silva en Brasil: ¡hubo fraude!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El diario hebreo Haaretz informó de que uno de los ministros del gobierno de Benjamín Netanyahu puso en duda el resultado electoral y lo calificó de «fraude».

Según este informe, el gabinete de Netanyahu había apoyado a Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones. Las reacciones de los políticos sionistas ante la victoria de Lula derivaron, además, en un debate sobre las posibles similitudes entre las elecciones de Brasil y las del martes en los territorios ocupados; un asunto que generó discrepancias entre las facciones políticas del régimen sionista.

Haaretz añadió que, pese a las diferencias políticas sobre las consecuencias de las elecciones brasileñas y su comparación con los próximos comicios del régimen sionista, los políticos de ambos bandos coincidieron en un punto: la oposición a las posturas de Lula y su descripción como una figura contraria al régimen sionista.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos puso en duda el domingo la victoria de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, frente a Flávio Bolsonaro, senador de extrema derecha, y la comparó con la victoria de Joe Biden, candidato demócrata, en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020; unos comicios cuyos resultados Trump se había negado a reconocer.

Sin presentar ninguna prueba de que se hubiera cometido irregularidad alguna en las elecciones, Trump declaró: «Ahora mismo acaban de aplicar en Brasil el manual de Joe Biden. Bolsonaro tenía una gran ventaja sobre su rival en la primera vuelta y era, claramente, el candidato con más posibilidades de ganar en la segunda. Pero, cuando los comunistas llegan al poder, ya no lo sueltan».

Cabe señalar que, desde una perspectiva regional, la victoria de Lula en las elecciones presidenciales por cuarta vez constituye un freno a la expansión de la ola de triunfos de la corriente derechista en América Latina; una tendencia que, en los últimos años, ha contado con el respaldo político del gobierno de Trump.