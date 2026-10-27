Mensaje del Ayatolá Jameneí a las élites de Irán y a los medallistas científicos y deportivos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En los días que coinciden con el aniversario del martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), el Ayatolá Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, emitió un mensaje dirigido a las élites de Irán, así como a sus medallistas científicos y deportivos, el 26 de octubre de 2026.

El texto íntegro de su mensaje es el siguiente:

En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso

Según una de las narraciones, estos días coinciden con el aniversario del martirio de la Señora y Dueña de las mujeres del Paraíso, la Siddiqah Tahirah, la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella). Resulta admirable que el momento exacto de su martirio permanezca ignorado, del mismo modo que el honorable lugar de reposo de aquella luz divina sigue oculto. Más aún, debido a su elevada estación, su verdadero valor y rango permanecen desconocidos y más allá de la comprensión humana. Fue un ejemplo en la adoración, la servidumbre y la entrega a Dios. Fue un modelo supremo en su singular, estrecha e integral compañía del Noble Profeta (la paz sea con él y su familia), y fue una valerosa defensora de la Wilayah [Tutela] del Comandante de los Creyentes [Amir al-Mu’minin ʿAlí (P)]. Fue un paradigma en la adquisición y transmisión del conocimiento, en la perspicacia ante cada situación y el alzamiento por la verdad, en la firmeza y en el esclarecimiento. Fue el mejor modelo en la paciencia, el sacrificio, el desinterés, la ayuda a los demás sin esperar nada a cambio y la compasión hacia las personas de la sociedad. Fue un ejemplo como esposa, como madre y en la crianza de los hijos y de la descendencia de los Imames Infalibles (PB), que son los guías de la humanidad. Fue un modelo en su empeño y esfuerzo, en su lucha abnegada, su pureza, su refinamiento moral, su piedad, su resplandor y su espiritualidad. Y, en una palabra, es un modelo para todos los creyentes, hombres y mujeres.

Entre las brillantes virtudes de una sociedad edificada según el ejemplo de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) está el que traza una hoja de ruta para la nación iraní, revolucionaria y musulmana, a fin de emprender grandes movimientos sociales, estar presente en los campos y escenarios de la lucha y el yihad, participar en los movimientos populares e, incluso, aspirar a alcanzar el progreso en las ciencias y servir a los demás con humildad, sin esperar nada a cambio.

En este momento, nuestro amado Irán es, más que nada, una manifestación de determinación y esperanza. El papel de la élite iraní y de sus jóvenes talentosos y capaces en fomentar esta esperanza, impulsar el país y encaminarlo hacia un futuro luminoso es incomparable. Sin embargo, el ámbito de la élite no se limita únicamente a los campos de la ciencia, la tecnología, el deporte y otras diversas habilidades. Cualquier forma de distinción positiva y deseable puede ser una marca de excelencia. En estos días, somos testigos de la manifestación de tal excelencia en lo mejor de la gente de esta tierra, que se esfuerza por elevar la sagrada bandera de su patria gracias a su visión de un horizonte más amplio. Son la élite en perspicacia y en yihad. Consideramos que figuras como Rizali Khajavi y Ali Landi se cuentan entre la élite distinguida, y sus nombres merecen ser inscritos sobre las puertas de las instituciones culturales. Entre tales ejemplos supremos de la sociedad se encuentran los mártires y las personas abnegadas que han dejado una huella extraordinaria en el destino del Irán islámico y de su amado pueblo al ofrecer sus vidas y su salud, y que han recibido del Dios Único la medalla de la servidumbre a Él.

En primer lugar, quisiera aprovechar esta ocasión para felicitar a todo el querido pueblo de nuestro país y a todas y cada una de las personas que nos han traído estos honores, los numerosos premios, las medallas y los galardones científicos logrados en las olimpiadas de astronomía y astrofísica, matemáticas, ciencias de la Tierra, geografía, física, química, biología, informática, inteligencia artificial y humanidades, así como los numerosos logros recientes en el deporte. Deseo también expresar mi admiración y mi aprecio por la determinación y la firmeza de quienes encabezan la caravana del honor y la esperanza, los abanderados del progreso de nuestro país, en todos los sectores de la élite, desde nuestros adolescentes y jóvenes hasta nuestros entrenadores, profesores y eminentes eruditos.

La motivación y la esperanza de nuestras élites de lograr cambios en el país son una llama brillante que he presenciado, de cerca y de lejos, a lo largo de muchos años y décadas. Observar este formidable movimiento de nuestras élites y de la comunidad científica del país, que infunde esperanza, junto con su manifestación en campeonatos anuales repetidos y sucesivos en diversas disciplinas científicas, en las olimpiadas y en las competiciones deportivas, es motivo de profundo honor y orgullo para toda la nación iraní.

Los sobresalientes resultados alcanzados por los esforzados atletas de nuestro país en diversas disciplinas en los últimos días y meses, junto con los nuevos récords que han establecido, dan testimonio de su empeño, determinación, firmeza y fe. Son atletas que, con su fortaleza física, su entereza espiritual y moral, su profunda fe y su esfuerzo sostenido, elevan la posición de nuestro querido Irán ante los ojos de todas las naciones y muestran al mundo entero la naturaleza vibrante de la valerosa nación iraní. Están las atletas que hacen brillar ante el mundo el honorable símbolo de la vestimenta de las mujeres iraníes. Están los medallistas que llevan alegría y entusiasmo a los corazones de la nación iraní y honor a la gloriosa bandera del Irán islámico. Cada persona lo hace según su propia capacidad y desempeña así un papel vital y eficaz en la realización de la visión de un Irán fuerte.

Dado que estos son días marcados por la alegría y por un renovado enfoque en la ciencia y la investigación en las universidades, en los seminarios islámicos [hawzas] y en las escuelas, considero oportuno compartir unas palabras sobre este tema con los buscadores del conocimiento, con la élite de la nación y con los distinguidos eruditos de nuestro querido Irán.

Pertenecer a la élite es una bendición y un don divinos. En su núcleo se hallan el talento y la capacidad intelectual, que constituyen un profundo regalo divino y una inmensa riqueza que la nación iraní, en particular nuestra juventud, posee en abundancia. El dictado de la razón y de la servidumbre a Dios exige expresar gratitud por las bendiciones divinas. Cuando la gratitud se expresa en todas sus dimensiones —en el corazón, en las palabras y en los actos—, abre el camino para que esa bendición alcance su pleno potencial.

El agradecimiento por la bendición de pertenecer a la élite debe comenzar en la persona que posee esta bendición y cultivarse luego en su entorno. Esto incluye a los padres y familiares, a los maestros y profesores, y al ambiente de las escuelas, las universidades y el sistema nacional. Así se garantiza que tal capacidad sea fomentada, desarrollada y debidamente aprovechada. En consecuencia, una persona de la élite soporta una responsabilidad más pesada a la hora de expresar con sus acciones su gratitud por esta bendición. Por lo tanto, le incumbe aplicar este talento de la manera más óptima a la resolución de los desafíos que enfrentan el país y la sociedad, a la vez que potencia y desarrolla aún más sus propios talentos.

Las élites distinguidas no son personas que, por el mero hecho de poseer una notable cantidad de talento e inteligencia, se consideran de algún modo apartadas de los demás y solo piensan en sus propios deseos personales y pasajeros. Un miembro de la élite es aquel que se preocupa profundamente por desarrollar sus capacidades, se ve a sí mismo como un miembro eficaz de la sociedad y utiliza su talento y su potencial para el progreso tanto de sí mismo como de su sociedad. Las élites iraníes han demostrado que el conocimiento y el talento pueden convertirse en herramientas para abordar los problemas reales que enfrentan el pueblo y el país. Desde la investigación con células madre, la nanotecnología y la biotecnología hasta las tecnologías aeroespaciales avanzadas y las tecnologías en la industria, la minería, la medicina, la agricultura, la energía nuclear y las infraestructuras, han procurado siempre poner en práctica sus conocimientos, su pericia científica y sus capacidades.

Todos estamos viendo los efectos y las manifestaciones tangibles de este movimiento progresivo en nuestra vida cotidiana. Está la electricidad generada por turbinas iraníes en las centrales eléctricas; la tecnología basada en el conocimiento utilizada en las plantas desalinizadoras de las islas del sur; los drones agrícolas que sobrevuelan los campos, los huertos y los arrozales del norte para optimizar las labores agrícolas y la gestión del agua y del suelo; los niños que nacen de parejas infértiles gracias a las tecnologías avanzadas del Instituto Royan; el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades de difícil tratamiento con radiofármacos; el monitoreo de la tierra, el agua y los cultivos mediante satélites de teledetección; y las mejoras en la productividad y en la seguridad alimentaria mediante innovaciones científicas y tecnológicas. Estos son solo unos pocos ejemplos que pueden mencionarse de este vasto y bendito empeño. Además, muchos otros logros de este tipo, particularmente en los sectores de la defensa y el ámbito militar, han asombrado al mundo en su momento en repetidas ocasiones y continuarán haciéndolo en el futuro.

Un Irán fuerte depende del poder científico y tecnológico, y este pilar fundamental es uno de los factores más importantes para configurar el papel de Irán en las nuevas ecuaciones globales y en el nuevo orden mundial. En consecuencia, la clave para un mayor empoderamiento de Irán reside en la capacidad de su élite para ampliar las fronteras del conocimiento científico y hallar soluciones a los desafíos científicos del país. La malicia y las acciones criminales de los enemigos del Irán islámico contra sus científicos y su élite son un testimonio rotundo del papel crucial que desempeñan nuestras élites en el fortalecimiento del país. El mismo enemigo que asesinó a prominentes científicos de nuestra sociedad y a influyentes miembros de la élite durante la Segunda y la Tercera Guerra Impuesta —y, por supuesto, en entornos académicos y en su vida cotidiana años antes— no soporta ver a Irán avanzar y fortalecerse. Emplea todos los medios y métodos a su alcance para debilitar a la élite de nuestro querido Irán. Esto incluye difundir la desesperanza y el desánimo entre la élite, apoderarse de sus mentes y de sus espíritus, arrastrar a las personas a las fauces del neocolonialismo y convertirlas en meros engranajes de la maquinaria occidental de saqueo y capitalismo. No obstante, ignoran que cada gota de sangre derramada por los cuerpos de los mártires de esta nación —élites, científicos, profesores, estudiantes universitarios y escolares— ha desatado, y sigue desatando, una tormenta de determinación y progreso.

La nación iraní es plenamente consciente de su legado, desde su antigua civilización y sus diversos logros en la ciencia y la tecnología hasta su nómina de lumbreras y científicos de renombre mundial, lo cual contrasta marcadamente con los dos siglos de grave estancamiento y pasividad histórica que soportó durante las eras Qayar y Pahlevi. Esta nación reconoce el valor y la importancia de la victoriosa macroestrategia «El conocimiento es poder» (Al-ʿilm sultan) y su papel fundamental en la destrucción de la hegemonía científica de Occidente. Reconoce también el rápido crecimiento en la ciencia y la investigación logrado por su élite durante las últimas tres décadas, una parte significativa del cual se debe a las medidas y a la guía distintivas de nuestro ilustre Líder mártir, que Dios santifique su alma pura. Si antes de la coyuntura actual y de la Tercera Guerra Impuesta un nuevo impulso científico era algo que debía recomendarse a la élite del país como un paso necesario y esencial, la experiencia de las dos guerras recientes ha demostrado a todos que este nuevo impulso científico debe ser ahora tanto profundo como acelerado. Para alcanzar este objetivo, es imperativo que todos y cada uno de los miembros de la élite y de los distinguidos eruditos de nuestro amado Irán, junto con los responsables de las instituciones y los centros científicos, de investigación y tecnológicos, se dediquen a su misión primordial de construir un futuro glorioso para el Irán islámico y de impulsar su progreso y prosperidad. Al mismo tiempo, deben tenerse presentes los siguientes puntos:

Primero, debe existir un plan serio, práctico y bien definido para el avance de las ciencias básicas y las humanidades en el país. El crecimiento y el desarrollo de las ciencias básicas, como la física, la química, la biología y las matemáticas, que sirven de fundamento a todas las demás ciencias y tecnologías aplicadas, actúa como la principal fuerza motriz del progreso científico y tecnológico de la nación. Toda nación que ha alcanzado una posición avanzada lo ha hecho mediante el desarrollo de sus ciencias básicas, y todo país que no avance en estos campos quedará inevitablemente rezagado.

Segundo, debe dirigirse una atención sostenida hacia las verdades aún por descubrir, la ampliación de las fronteras en las ciencias básicas y la carrera por resolver los célebres problemas sin resolver dentro de estas disciplinas, particularmente en las matemáticas. Esto debe tratarse como un objetivo definitivo.

Tercero, la piedra angular de todo avance científico es la creatividad y la innovación. Fomentar un ambiente que estimule la creatividad y la imaginación positiva —que son los elementos principales necesarios para el crecimiento y los avances decisivos en todos los campos científicos, o en la mayoría de ellos— es sumamente necesario y beneficioso. Ello requiere valentía científica para inventar, crear e innovar, a la vez que se cultiva la confianza personal y nacional en uno mismo para explorar caminos nuevos e inexplorados. Además, ofrecer incentivos significativos y atractivos a quien pueda aportar una solución creativa que tenga un impacto real y práctico puede desempeñar también un papel importante en la creación del ambiente para este progreso.

Cuarto, la autosuficiencia en la resolución de los desafíos científicos, la construcción de infraestructuras y la eliminación de los cuellos de botella tecnológicos para el compromiso y la acción transnacionales crea una combinación de fortaleza estructural interna y de capacidad para abrir nuevos horizontes a nivel global.

Quinto, desarrollar los talentos de la élite en las disciplinas experimentales y aplicadas —en particular fomentando la cooperación entre la industria y la universidad desde los primeros años del recorrido académico del estudiante y facilitando las empresas basadas en el conocimiento— desempeña un papel importante a la hora de poner el conocimiento en práctica y de impulsar el desarrollo de la élite. Alinear las capacidades científicas y tecnológicas del país y fortalecer los vínculos entre la élite, las instituciones académicas y de investigación, las empresas basadas en el conocimiento, las industrias e incluso las startups, junto con el apoyo de los organismos gubernamentales a lo largo de toda la cadena, desde el conocimiento hasta el consumo, y centrarse en los grandes desafíos que enfrenta el país hoy y mañana —desde el agua, el suelo, los alimentos y la energía hasta la inteligencia artificial— puede conectar y trasladar el trabajo de profesores y estudiantes desde los laboratorios de las universidades y los centros de investigación hasta los talleres y las fábricas.

En última instancia, un avance rápido y acelerado solo se hará realidad cuando los incentivos económicos y el mercado de comercialización de productos y servicios se armonicen con la motivación y la determinación de nuestra élite, y cuando se establezca una conexión duradera y continua entre las instituciones involucradas en la ciencia y la investigación, la industria y el mercado de consumo.

Asimismo, la participación directa y eficaz de la élite de diversas disciplinas teóricas y experimentales de las universidades y de los seminarios islámicos, particularmente en los niveles de planificación y formulación de políticas, puede contribuir de manera significativa al progreso del país. Es responsabilidad de los funcionarios hacer pleno uso de las capacidades individuales, del pensamiento racional y de la sabiduría colectiva de la élite comprometida.

Si se sigue debidamente este camino, el centro de gravedad y los principales núcleos del conocimiento —particularmente en algunas de las ciencias básicas— se desplazarán gradualmente de los países occidentales a Irán. En un futuro no muy lejano, el país (Irán) surgirá como una autoridad líder en ciencia y tecnología, y se hará realidad el mencionado objetivo de nuestro sabio Líder mártir (que Dios eleve su noble estación) de establecer la lengua persa como una de las principales lenguas científicas del mundo.

Si Dios quiere, por la bendición de la sangre de los mártires que fueron eruditos de la élite y mediante las benévolas oraciones de nuestro Señor y Mawla [el Imam Mahdi (P), que Dios apresure su noble reaparición], un profundo y acelerado avance de las ciencias por parte de la élite de la nación y de los distinguidos eruditos, junto con el progreso integral de un Irán cada vez más fuerte, allanará el camino hacia la realización de una Nueva Civilización Islámico-Iraní.

Seyed Moytabá Hoseiní Jameneí

26 de octubre de 2026