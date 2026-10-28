¿Cómo se convirtió «Fátima al-Zahra (P)» en la portaestandarte de la historia y en defensora del recinto de la Wilaya?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): En una época de crisis de identidad y escasez de modelos integrales, la relectura del sistema de vida de la Excelencia Fátima al-Zahra (P), más allá de las fronteras religiosas y de género, constituye una respuesta viva a la necesidad innata del ser humano contemporáneo; una personalidad que fundió la perfección interior con el activismo social, la firmeza ante las crisis y el genio educativo, y que mostró el quilate del «Hombre Perfecto». En este marco, y coincidiendo con la llegada de los días de duelo por el martirio de la Siddiqa Táhira (P), en una serie de conversaciones sobre la «Creación de un modelo universal a partir de la Sira fatimí (conducta de Fátima al-Zahra (P))», hemos conversado con el Hoyatoleslam Amir Hasan Mozafarizad, investigador y experto en historia del Islam. Esta entrevista se ofrece a continuación a los estimados lectores.

بسم الله الرحمن الرحيم

Una de las dimensiones más destacadas de la existencia de la Excelencia Siddiqa Shahida (la Veraz Mártir) (P), que la presenta como mujer ejemplar, figura abnegada y modelo integral para hombres y mujeres, es su «dimensión de lucha». La hija del Noble Profeta del Islam entró desde la infancia en los terrenos de la lucha y la perseverancia.

Su primera presencia, la de esta valerosa y creyente dama, tuvo lugar en el duro y agotador episodio del Shi’b Abi Talib (el valle donde fueron sitiados el Profeta y su clan); cuando no habían transcurrido más de dos o tres años de su noble vida, permaneció en el valle hasta aproximadamente los cuatro o cinco años de edad. Aquel período transcurrió en condiciones extraordinariamente difíciles, que solo un auténtico muyahid (combatiente en la senda de Dios) es capaz de soportar bajo una presión psicológica y económica tan pesada; condiciones en las que a cada instante se temía el ataque del enemigo y las provisiones y los alimentos disponibles se hallaban en su nivel mínimo. Las fuentes históricas señalan que, en algunos días, los sitiados se veían obligados a subsistir con un solo dátil y que, a veces, para obtener un poco de energía, se limitaban a chupar ese único dátil.

Tras el episodio del Shi’b Abi Talib y a raíz del fallecimiento, semejante al martirio, de la Excelencia Abu Talib (P) y de la Excelencia Jadiya (P), la situación se volvió tan difícil para el Noble Profeta (PB) que este se vio obligado a salir de La Meca para proseguir la labor de difusión de la religión fuera de aquella tierra.

Una niñez en el crisol de los acontecimientos: de la defensa del Profeta en La Meca a la temerosa Hégira a Medina

Esta separación y lejanía del padre constituía, por sí misma, un claro ejemplo de una gran yihad para la Excelencia Fátima al-Zahra (P); sin embargo, ella jamás supuso, desde el punto de vista anímico y psicológico, un obstáculo para su padre ni le dijo: «¿Por qué me dejas sola?». Al contrario, en los momentos en que el enemigo rencoroso se había vuelto más enconado tras la pérdida de la Excelencia Abu Talib (P) y de la Excelencia Jadiya (P) —como en el amargo suceso en el que, mientras el Profeta (PB) se hallaba en prosternación, le colocaron sobre la espalda bendita las entrañas de un camello—, fue la Excelencia Zahra Mardiyya (la Complacida) (P) quien entró en la refriega. Apartó aquella pesada carga de la espalda del Profeta y gritó a los notables de Quraysh: «¿Qué comportamiento tan indebido es este que cometéis?».

En realidad, la Siddiqa Shahida (P) había entrado, ya desde su infancia, en el terreno de la yihad y del enfrentamiento directo con los enemigos del Islam. En esta misma línea, durante la Hégira (la emigración) a Medina, cuando la caravana de las «Fawatim» (tres nobles damas de nombre Fátima: Fátima bint Asad, Fátima bint Muhammad y Fátima bint Abi Talib) emprendió este arduo viaje junto con Amir al-Mu’minin ʿAlí (P).

En un desierto donde no tenían más valedor que Amir al-Mu’minin (P) y con el enemigo tras sus pasos, no se observó en aquella niña de ocho o nueve años el menor temor, ansiedad o inquietud. Desde esa misma infancia mostró su firmeza, su perseverancia y su elevada posición de fe.

Tras la Hégira a Yatrib (Medina), las pesadas presiones de la misión recayeron sobre los hombros del Profeta (PB) de tal modo que este pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa; una característica que resulta plenamente evidente incluso en el matrimonio de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) con Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), pues Mawla al-Muwahhidin (el Señor de los Monoteístas) (P) también pasaba la mayor parte del tiempo ocupado en seguir y ejecutar las órdenes del Noble Profeta (PB).

Apoyo en primera línea: desde vendar las heridas de Uhud hasta llevar el pan en la Trinchera

Especialmente durante las guerras de los albores del Islam —en las que, a lo largo de los diez años de gobierno del Profeta (PB), se libraron cerca de treinta combates cuerpo a cuerpo, es decir, un promedio de tres guerras al año—, Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) estuvo a menudo ausente de su hogar. Fueron la resistencia, la perseverancia y el acompañamiento anímico y espiritual de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) los que permitieron a Mawla al-Muwahhidin (P) presentarse en el campo de batalla con el ánimo tranquilo y, como portaestandarte y comandante militar, defender el Islam y al Profeta (PB).

Además, en algunos momentos la Excelencia Siddiqa Táhira (P) entró personalmente en el terreno del combate y del apoyo militar; entre otros, en la batalla de Uhud, cuando se propagó el rumor del martirio del Profeta (PB), ella se presentó en el campo junto con un grupo de mujeres. Tras cerciorarse de la salud del Profeta, este ordenó que se cuidara a Amir al-Mu’minin (P), que había recibido numerosas heridas. Ella primero cosió las heridas con hilo y, para detener la hemorragia de las heridas profundas, colocó sobre ellas la ceniza de una estera quemada. Al ver que la sangre no cesaba, pidió al Profeta que acudiera en auxilio de Alí (P), y el Profeta pasó su mano bendita sobre las heridas, y Alí (P) se salvó.

O en la batalla de la Trinchera, que, contrariamente a lo que se piensa, no consistió solo en cavar un foso, pues entre los dos ejércitos hubo intercambio de flechas y algunos compañeros, como Saad ibn Muadh, resultaron heridos; la Excelencia Fátima al-Zahra (P) preparó comida y se la llevó al Profeta. El Profeta dijo: «Juro por Aquel en cuyas manos está mi alma que llevaba tres días sin comer». Ella, para apoyar al Mensajero de Dios (PB) y evitarle daños físicos y anímicos, mostró este valor y esta abnegación a fin de cumplir con su deber y obligación divinos.

La tormenta tras el fallecimiento del Profeta: el tiempo en que Zahra (P) se convirtió en la «portaestandarte de Alí (P)»

Pero el ámbito de lucha más importante de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) es el período posterior al fallecimiento del Profeta (PB); como el Líder Supremo de la Revolución Islámica tiene una bella expresión en el libro «El hombre de 250 años»: mientras el Profeta estaba con vida, era Alí ibn Abi Talib (P) quien portaba el estandarte del Mensajero de Dios; pero tras el fallecimiento del Profeta, fue la Excelencia Zahra Mardiyya (P) quien se convirtió en la portaestandarte de Alí ibn Abi Talib.

Y ello en circunstancias en que el ambiente de Medina, a raíz de la presencia de la tribu beduina y ruda de los «Banu Aslam» (de quienes el Sagrado Corán emplea expresiones duras como «la mayor incredulidad e hipocresía»: أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا), había adquirido un carácter paramilitar y muchos hombres no se atrevían a actuar ni a moverse. En aquel célebre episodio en el que la Excelencia Fátima al-Zahra (P) y Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) acudieron a la puerta de las casas de los Ansar (los Auxiliares de Medina) y les pidieron ayuda, se acordó que cuarenta hombres se presentaran con la cabeza rapada y las espadas desenvainadas, pero, por desgracia, solo cuatro cumplieron su promesa. Es decir, incluso figuras eminentes como Salmán al-Farisi, Abu Dharr al-Gifari, al-Miqdad ibn al-Aswad y Ammar ibn Yasir —pese a toda su elevada posición— entraron en escena más tarde y la situación estaba muy alterada. En tales circunstancias críticas, la Excelencia Siddiqa Táhira (P) advirtió que el gobernante y califa de entonces había decidido usurpar Fadak (la heredad agrícola de Fadak); por ello, acompañada de un grupo de mujeres, se dirigió a la mezquita y pronunció un sermón elocuente e incomparable. En este sermón, ella primero expuso en profundidad las enseñanzas divinas e islámicas y luego puso en tela de juicio la legitimidad del gobierno y del califato establecido, y lo cuestionó con firmeza.

La tumba oculta: el arma de lucha más cortante y más histórica de la hija del Profeta (PB)

El período posterior al fallecimiento del Profeta (PB) fue la etapa más activa de la vida política y de lucha de la Excelencia Fátima al-Zahra (P); hasta el punto de que los enemigos comprendieron que, mientras Fátima (P) estuviera con vida, jamás podrían vencer a Alí ibn Abi Talib (P) ni resolver el asunto de una vez. En todo caso, esta valerosa lucha condujo finalmente al martirio de aquella oprimida dama.

Entre otras manifestaciones de lucha y esclarecimiento de la Excelencia durante estos días cabe señalar sus llantos de opresión, sus discursos y su presencia en al-Baqi, así como en el sepulcro de los mártires de Uhud. Pero la última y más cortante lucha de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) fue su inteligente testamento: que se la lavara de noche, se la amortajara de noche y se la sepultara de noche. El propósito de este testamento era que, para siempre, permaneciera en la historia esta gran pregunta: ¿por qué la única descendiente del Profeta (PB) debía ser martirizada en tales circunstancias y por qué su purificada tumba permanece oculta y escondida hasta hoy?

Lo curioso es que fuentes fidedignas de los suníes, entre ellas el Sahih al-Bujari, también afirman expresamente que entre la Excelencia Fátima al-Zahra (P) y el califa de entonces surgió un disgusto y una disputa graves, hasta el punto de que ella dispuso en su testamento que él no participara en su cortejo fúnebre ni en su entierro. Esto es, en sí mismo, una señal clara y una guía extraordinaria para todos cuantos siguen con rigor y equidad la historia de los albores del Islam.

Conversación de: Samira Golkar